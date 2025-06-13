O que são frameworks de IA?

O TensorFlow é outro pioneiro no framework de IA de código aberto. Ele trata os dados como matrizes multidimensionais chamadas tensores e, em seguida, constrói um gráfico computacional mapeando o fluxo de dados entre operações em uma rede neural. Ele também é compatível com a execução antecipada, em que as operações são executadas imediatamente sem criar um gráfico computacional.

Uma criação do Google, o TensorFlow oferece um ecossistema robusto de conjuntos de dados, modelos, ferramentas, bibliotecas e extensões para construir e implementar modelos de aprendizado de máquina, e até mesmo um pacote full stack dedicado para criar mecanismos de recomendação. Ele também tem o apoio ativo da comunidade e uma variedade de recursos educacionais sobre aprendizado de máquina.

Além disso, o framework de código aberto compartilha um pacote de recursos para incorporar práticas de IA responsável em cada fase do pipeline de aprendizado de máquina. Isso inclui ferramentas para examinar conjuntos de dados em busca de possíveis vieses, técnicas de preservação de privacidade, como aprendizado federado, e bibliotecas para avaliar métricas como justiça.