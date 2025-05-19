O que é IA de código aberto?

Para que um software seja considerado de código aberto, qualquer pessoa deve poder usar, estudar, modificar e redistribuir seu código-fonte como achar melhor e, geralmente, sem nenhum custo. No entanto, o escopo da IA de código aberto é muito mais amplo do que o do software de código aberto.

Os sistemas de IA abrangem não apenas os modelos de IA em si, mas também os conjuntos de dados usados durante o treinamento, os pesos e parâmetros do modelo e o código-fonte. Esse código-fonte inclui código para filtragem e processamento de dados de treinamento, código para treinamento e teste de modelos, quaisquer bibliotecas de suporte e o código de inferência para execução do modelo. Todos esses componentes devem aderir e ser disponibilizados sob termos de IA de código aberto.

A definição de IA de código aberto da OSI permite a exclusão de dados de treinamento não públicos não compartilháveis, como informações de identificação pessoal (PII). 3 Para esse tipo de dados, deve ser fornecida uma descrição detalhada que inclua sua origem, características e escopo, como os dados foram coletados e selecionados, quaisquer procedimentos de rotulagem e métodos de processamento de dados.4