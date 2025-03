O que é IA de central de contato?

Vários motivos para os central de contatos adotarem uma plataforma e uma tecnologia de IA são:

Substitui tarefas manuais e repetitivas: as organizações vêm usando chatbots e agentes virtuais para atendimento ao cliente há algum tempo, mas as novas organizações agora podem implementar tecnologias baseadas em IA generativa que utilizam IA conversacional. A IA conversacional utiliza dados do cliente, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (PLN) para reconhecer voz humana e entradas de texto que podem ser utilizadas para responder no mesmo idioma.

Permite a remediação em tempo real: os agentes da central de contato não precisam mais se ater a scripts estáticos que não consideram as necessidades específicas de um indivíduo. Oferecer aos funcionários da central de contato o acesso a painéis impulsionados por IA pode aumentar a eficiência dos agentes e diminuir as respostas incorretas. Isso cria uma oportunidade para os representantes conversarem com os clientes com mais confiança, sabendo que têm o máximo possível de informações em tempo real.

Explora outros aspectos do negócio: a business intelligence pode utilizar APIs para extrair dados de atendimento ao cliente e tomar decisões mais embasadas sobre produtos e marketing. A IA, especialmente a PLN, pode receber transcrições de chamadas e identificar insights práticos capazes de ajudar as equipes de produto e marketing. Os dados podem ser adicionados a bancos de dados relacionamento com o cliente (CRM) ou de business intelligence. Por exemplo, muitas pessoas com problemas com a configuração do dispositivo podem sugerir que as instruções do produto não são claras. As pessoas que continuam pressionando o botão errado em um produto podem sugerir à equipe de produto que devem considerar a possibilidade de rever o design.

Cria transições omnicanal perfeitas: muitos clientes que começam com uma ferramenta de autoatendimento acabam precisando falar com um representante ao vivo. Equipar esse funcionário com as informações corretas para os clientes não precisarem se repetir pode ser a diferença entre um cliente satisfeito ou decepcionado. Um estudo da Gartner2 revelou que quase dois em cada três clientes que tiveram uma transição perfeita do autoatendimento para um agente em tempo real retornarão ao autoatendimento na próxima vez.

Cria jornadas do cliente personalizadas: A IA de central de contato pode criar fluxos de trabalho que descobrem facilmente conversas anteriores e necessidades de um cliente específico. Esses dados permitem que a IA e os agentes humanos apresentem respostas mais específicas e úteis ao cliente.

Potencializa a análise preditiva de dados: as organizações podem utilizar IA para analisar dados históricos e prever as probabilidades futuras de aumento do volume de chamadas. Pode também prever quais problemas podem exigir mais atenção com base nas consultas emergentes dos clientes.