Kubernetes versus Docker: por que não os dois?

O Docker é uma plataforma de conteinerização de código aberto. Basicamente, é um toolkit que torna mais fácil, seguro e rápido para os desenvolvedores construir, implementar e gerenciar contêineres. Esse toolkit também é conhecido como containerd.

Embora tenha começado como um projeto de código aberto, hoje também se refere à Docker, Inc., a empresa que produz o produto comercial Docker. Atualmente, é a ferramenta mais popular para criar contêineres, independentemente de os desenvolvedores usarem Windows, Linux ou MacOS.

Na verdade, as tecnologias de contêineres estavam disponíveis por décadas antes do lançamento do Docker em 2013. No início, os contêineres Linux (ou LXC) eram os mais predominantes. O Docker foi desenvolvido no LXC, mas a tecnologia personalizada do Docker rapidamente ultrapassou o LXC para se tornar a plataforma de conteinerização mais popular.

Entre os principais atributos do Docker está sua portabilidade. Os contêineres do Docker podem ser executados em qualquer ambiente de desktop, data center ou nuvem. Apenas um processo pode ser executado em cada contêiner, de modo que uma aplicação possa ser executada continuamente enquanto uma parte dela estiver passando por uma atualização ou sendo reparada.

Algumas das ferramentas e terminologia comumente usadas com o Docker incluem o seguinte:

Docker Engine: o ambiente de tempo de execução que permite aos desenvolvedores construir e executar contêineres.

o ambiente de tempo de execução que permite aos desenvolvedores construir e executar contêineres. Dockerfile: um arquivo de texto simples que define tudo o que é necessário para construir uma imagem de contêineres do Docker, como especificações de rede do sistema operacional e locais de arquivos. É essencialmente uma lista de comandos que o Docker Engine executará para montar a imagem.

um arquivo de texto simples que define tudo o que é necessário para construir uma imagem de contêineres do Docker, como especificações de rede do sistema operacional e locais de arquivos. É essencialmente uma lista de comandos que o Docker Engine executará para montar a imagem. Docker Compose: uma ferramenta para definir e executar aplicações de vários contêineres. Ele cria um arquivo YAML para especificar quais serviços estão incluídos na aplicação e pode implementar e executar contêineres com um único comando via CLI do Docker.

Agora vamos revisitar por que o Kubernetes parou de oferecer compatibilidade com o Docker como um tempo de execução de contêiner. Como mencionado no início desta seção, o Docker é um containerd e não um tempo de execução de contêiner. Isso significa que o Docker fica sobre um tempo de execução de contêiner subjacente para fornecer aos usuários funcionalidades e ferramentas via uma interface do usuário. Para ter compatibilidade com o Docker como um tempo de execução, o Kubernetes teve que ter compatibilidade e implementar um tempo de execução separado conhecido como Docker Shim, que essencialmente ficava entre as duas tecnologias e ajudava na comunicação.

Isso foi feito em um período em que não havia muitos tempos de execução de contêineres disponíveis. No entanto, agora que existem (com a CRI-O. um exemplo de um desses tempos de execução de contêineres), o Kubernetes pode fornecer aos usuários muitas opções de tempo de execução de contêiner, muitas das quais usam a Container Runtime Interface (CRI) padrão, uma maneira para o Kubernetes e o tempo de execução de contêineres para se comunicarem de maneira confiável sem uma camada no meio atuando como intermediária.

No entanto, embora o Kubernetes não tenha mais compatibilidade especial com o Docker como um tempo de execução, ele ainda pode executar e gerenciar contêineres construídos com a Open Container Initiative (OCI), o formato de imagem do próprio Docker que permite usar Dockerfiles e construir imagens do Docker. Em outras palavras, o Dockers ainda tem muito a oferecer no ecossistema do Kubernetes.