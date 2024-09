Toda interação com um cliente é uma oportunidade de criar fidelidade à marca e, há décadas, a ExxonMobil vem introduzindo inovações onde ocorre a interação mais importante com o cliente, na bomba de combustível. Desde o lançamento do primeiro serviço de pagamento na bomba, na década de 1980, até o lançamento do pagamento sem contato, habilitado por radio frequency identification (RFID), na década de 1990, a empresa tem sido líder no setor para transformar a experiência do cliente.

O esforço mais recente da ExxonMobil para inovar e aprimorar a prestação de serviços foi motivado pela mudança contínua do consumidor, que está deixando de usar cartões de crédito e passando a usar opções de pagamento digital. "As expectativas dos consumidores têm mudado e evoluído, então, por que a experiência de abastecimento não deveria ser também uma área para inovação?", diz Devin Miller, gerente de desenvolvimento digital da ExxonMobil. "Com a tecnologia digital, percebemos que poderíamos continuar diferenciando nossa marca além de oferecer produtos superiores."

Para tornar a experiência do cliente na bomba de combustível mais rápida, conveniente e melhor alinhada com as preferências atuais do consumidor, a ExxonMobil decidiu criar um aplicativo de smartphone para um processo de abastecimento simplificado e focado na segurança. "Queríamos tornar as coisas mais personalizadas e eliminar atritos da experiência de compra", diz Miller.

Com uma visão clara de transformação, o setor de marketing da ExxonMobil procurou um parceiro com conhecimentos técnicos para ajudar a concretizar a sua ideia. “Para permitir que nossa equipe se concentrasse nos componentes de marketing e na experiência do consumidor, precisávamos de um especialista para nos ajudar a atingir nossos objetivos do ponto de vista técnico”, diz Miller.

Além de precisar de orientação especializada para projetar e desenvolver um aplicativo para smartphone centrado no cliente, a ExxonMobil precisava de uma infraestrutura de nuvem projetada para oferecer flexibilidade, resiliência e segurança. À medida que a base de usuários do aplicativo expandia, a empresa precisava de uma plataforma de suporte de TI que pudesse escalar facilmente para acompanhar esse crescimento.

"Após o encantamento inicial com um aplicativo, essa experiência se transforma em uma expectativa", diz Miller. "E essa é uma expectativa que você precisa atender sempre, não há muita paciência para janelas de manutenção ou downtime."