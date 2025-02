Casos de uso

Suporte ao cliente Reimagine as experiências dos clientes com assistentes e agentes de IA que entendem as solicitações dos clientes na primeira vez. Crie chatbots inteligentes de suporte ao cliente com o watsonx Orchestrate para fornecer disponibilidade omnicanal 24 horas por dia, 7 dias por semana e lidar com as consultas dos clientes em tempo real e nos canais preferidos para melhorar a satisfação do cliente.

Voicebots para a central de atendimento Transforme sua central de atendimento com assistentes de voz de IA. Permita que um assistente de voz inteligente de IA generativa gerencie interações repetitivas na central de atendimento pelo telefone, liberando seus agentes humanos para lidar com assuntos mais complexos e confidenciais com os clientes, melhorando a retenção, agradando os chamadores e gerando eficiência da central de atendimento.