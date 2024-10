O que é análise conversacional?

Suporte ao cliente A análise conversacional pode ser usada para analisar interações de clientes com chatbots, assistentes virtuais ou agentes de central de atendimento. Ela ajuda as empresas a identificar problemas comuns dos clientes, monitorar o desempenho dos agentes e melhorar os tempos de resposta para oferecer um melhor serviço ao cliente.

Análise de voz do cliente (VoC) Ao analisar o feedback dos clientes a partir de diferentes canais conversacionais, como chamadas telefônicas em um centro de contato ou interações com chatbots, as empresas podem obter insights sobre as preferências dos clientes, pontos problemáticos e o sentimento geral em relação aos produtos ou serviços.

Otimização de vendas e marketing A análise conversacional pode ajudar a entender as consultas dos clientes durante interações de vendas. Ela auxilia as empresas a identificar oportunidades de upsell ou cross-sell e otimizar mensagens de marketing com base nas respostas dos clientes.

Personalização e mapeamento da jornada do cliente Analisar conversas com clientes pode ajudar a criar experiências personalizadas com base em preferências e comportamentos individuais. Também auxilia no mapeamento da jornada do cliente para melhorar o engajamento e a retenção.

Detecção de fraudes e gerenciamento de riscos Em instituições financeiras, a análise conversacional pode ajudar a detectar atividades suspeitas ou comportamentos fraudulentos durante interações com clientes, aprimorando as medidas de segurança.