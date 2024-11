O que é marketing conversacional?

À medida que mais e mais interações entre empresas e seus clientes migram para o espaço digital, as organizações precisam de formas de criar conversas significativas com seus clientes em seus canais preferidos. Uma abordagem sólida de marketing conversacional permite um serviço rápido e personalizado para uma variedade de problemas comuns dos clientes, incluindo perguntas frequentes, pontos problemáticos, recomendações de produtos, perguntas sobre preços e feedback do cliente.

Marketing conversacional versus marketing tradicional

As táticas de marketing tradicionais, como chamadas não solicitadas ou publicidade em canais impressos e de mídia, provaram ser extremamente eficazes para aumentar o reconhecimento da marca ou do produto. Pense no comercial do Super Bowl sobre o qual ficamos comentando dias após o grande jogo, ou no jingle contagiante que você ouviu no rádio e não conseguia tirar de sua cabeça. Mas tem suas desvantagens. Por um lado, pode ser uma perda de tempo e recursos atingir consumidores que não têm necessidade ou interesse em seu produto e, devido às limitações dos canais de marketing tradicionais, simplesmente não há como corrigir isso. Neste ponto é que os métodos de marketing conversacional entram em ação.

Devido à natureza do marketing digital e das redes sociais, o marketing conversacional pode atender às necessidades de cada cliente individual e interagir apenas com aqueles que têm interesse inerente em um serviço ou produto, facilitando a criação de melhores experiências de conversação. Usando IA conversacional, as empresas que implementam marketing conversacional aprendem de forma rápida e eficaz sobre os hábitos e preferências online de seus clientes e podem fornecer mensagens e conteúdo com os quais eles provavelmente se envolverão. Isso também ajuda as equipes de vendas, pois aumenta a probabilidade de que seus leads estejam mais qualificados quando falarem com elas.