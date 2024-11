O que é projeto de chatbots?

Uma ótima experiência de chatbots requer um profundo entendimento de que os usuários finais precisam e quais dessas necessidades são mais bem atendidas com uma experiência de conversação. Empregue chatbots não apenas porque você pode, mas porque está confiante de que um chatbot proporcionará a melhor experiência possível ao usuário.

Escolha o(s) domínio(s) certo(s): onde um chatbot pode ajudar mais?

Suas perguntas frequentes são uma excelente base de conhecimento para consultas, tarefas e problemas que surgem de forma frequente e previsível. Suas equipes de atendimento ao cliente também são uma fonte importante de insights. Um gerenciamento de processo empresarial robusto pode identificar oportunidades e ineficiências com mais detalhes, além de ajudar a delinear os diferentes centros de conhecimento, canais de comunicação e níveis de complexidade, segurança e privacidade aplicáveis a cada domínio.

Os chatbots oferecem mais valor quando a conversa bidirecional é necessária ou quando um bot pode realizar algo mais rápido, mais fácil ou mais frequentemente do que os meios tradicionais. Alguns domínios podem ser mais bem atendidos por artigos de ajuda ou assistentes de configuração. Em outros, como aqueles que exigem assistência altamente técnica ou informações pessoais confidenciais, é melhor deixar para uma pessoa real.

Equilibre as metas de negócios de curto e longo prazos

Para seu primeiro chatbot, é aconselhável caminhar antes de tentar correr. Quanto menos dados você tiver, com menos confiança poderá fazer previsões: empresas que passam meses construindo um chatbot inaugural abrangendo muitos tópicos muitas vezes aprendem (após o lançamento) que as principais pressuposições sobre o comportamento do usuário estavam erradas e precisam praticamente começar de novo a partir do zero. Lidar de forma eficaz com uma lista mais curta de tópicos e intenções gera uma experiência de usuário melhor do que fornecer resultados inconsistentes em um domínio mais amplo.

Dito isso, escolha um domínio com potencial de crescimento. Uma estratégia de chatbot realmente bem-sucedida não gera soluções independentes, mas ferramentas de conversação implementadas em todos os canais relevantes (sites, aplicativos de mensagens, sistemas telefônicos) que se enriquecem mutuamente ao gerar dados compartilhados para treinamento e otimização.