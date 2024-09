Preparação O IBM API Connect permite que você prepare um rascunho de Produto em um Catálogo para criar uma versão específica desse Produto, para que ele obtenha as aprovações necessárias dentro da organização antes de sua publicação. No estado de preparação, o Produto ainda não está visível para os desenvolvedores. Saiba mais sobre a preparação de um rascunho do Produto no IBM API Connect

Publicação O IBM API Developer Portal indica quando um Produto é publicado e está disponível para uso pelos desenvolvedores de aplicativos. Um Produto pode ser publicado em comunidades selecionadas de organizações de desenvolvedores de aplicativos e os Planos dentro do Produto podem ser usados para customizar ainda mais o acesso e a visibilidade. Saiba mais sobre como publicar um Produto no IBM API Connect

Descontinuar e substituir Você pode descontinuar ou substituir um Produto publicado no API Manager na página Gerenciar produtos em um Catálogo. Quando um Produto é descontinuado, os desenvolvedores de aplicativos que já estão inscritos no Produto podem continuar a usá-lo, mas nenhum novo desenvolvedor pode se inscrever nele. Saiba como descontinuar um Produto no IBM API Connect