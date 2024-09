O que é desktop como serviço (DaaS)?

Assim como as ofertas de DaaS, as soluções de infraestrutura de desktop virtual (VDI) fornecem desktops para dispositivos a partir de um data center centralizado. Mas a infraestrutura subjacente à solução VDI geralmente está no local, e é gerenciada pela equipe de TI da organização.

Com o modelo DaaS, a infraestrutura de computação, armazenamento e rede são gerenciadas por um provedor de nuvem. A organização que oferece desktops aos seus funcionários pode gerenciar o sistema operacional de desktop, as aplicações, o software antivírus e quaisquer outras tarefas relacionadas ao desktop, ou trabalhar com um provedor terceirizado de serviços de desktop gerenciado.

O DaaS oferece todos os benefícios de um serviço gerenciado baseado na nuvem. Por exemplo, com o DaaS, você elimina os altos custos iniciais de criação de VDI no local. As ofertas de DaaS normalmente usam um modelo de assinatura que não exige investimento inicial. Você também transfere todas as tarefas administrativas necessárias para dar suporte, manter, atualizar e aprimorar a VDI.

Para uma análise mais detalhada sobre a VDI, consulte "O que é Virtual Desktop Infrastructure (VDI)?"