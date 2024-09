O NOC e um centro de operações de segurança (SOC) desempenham funções de missão crítica, mas há grandes diferenças nos objetivos de um centro de operações de rede. Um centro de operações de segurança e um help desk. Todos os três oferecem assistência quando surgem problemas, embora os help desks geralmente estejam mais focados no usuário final. Vamos examinar cada um e como eles diferem.

NOC

Como mencionado anteriormente, os NOCs concentram-se no gerenciamento de redes para garantir a o tempo de atividade de rede e identificar problemas rapidamente. Eles geralmente trabalham nos bastidores para garantir uma experiência contínua.

SOC

Um SOC também trabalha nos bastidores, mas está focado em segurança de rede e informação, realizando análise de ameaças e monitoramento de ataques a uma rede de clientes.Os SOCs são treinados para detectar anomalias e mitigar ataques cibernéticos à medida que surgem. Enquanto a missão do NOC é garantir conectividade de rede 24 horas por dia, 7 dias por semana, um SOC avalia ameaças e constrói proteções contra ataques que poderiam, em última análise, interromper a rede 24-7.

Help desk

Os help desks identificam problemas com a rede, entre outras funções. No entanto, o help desk interage principalmente com o usuário final, como um funcionário de escritório que enfrenta interrupções na conectividade da rede, ou um técnico de campo com problemas de conexão de equipamentos.Os NOCs raramente interagem com o usuário final, mas trabalham diretamente com provedores de serviços gerenciados e/ou a equipe de TI interna de uma empresa.

Nenhuma equipe trabalha isoladamente; os NOCs também podem estar de plantão para apoiar o help desk. Por exemplo, se um representante de atendimento ao cliente estiver com problemas para fazer login na rede, isso seria encaminhado primeiro ao help desk. Se o problema não puder ser resolvido lá, seria escalado para o NOC.