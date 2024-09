O que são ameaças persistentes avançadas?

Conhecida por seus e-mails de phishing notavelmente convincentes e bem pesquisados, Helix Kitten supostamente opera sob a supervisão do governo do Irã. O grupo tem como alvo principalmente empresas do Oriente Médio em diversos setores, como aeroespacial, telecomunicações, serviços financeiros, energia, produtos químicos e hotelaria. Os analistas acreditam que esses ataques têm o objetivo de beneficiar interesses econômicos, militares e políticos do Irã.