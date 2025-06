O que é propagação de DNS?

Para usuários individuais, o tempo de propagação do DNS depende das configurações relacionadas ao provedor de serviços de internet (ISP), das configurações de time-to-live (TTL), que determinam quanto tempo os servidores DNS mantêm informações em cache, e do registro de domínio. Ao trabalhar em escala empresarial com um provedor DNS autorizado, o tempo de propagação do DNS depende da velocidade com que o provedor pode propagar as alterações em toda a sua infraestrutura global.

DNS, ou Sistema de Nomes de Domínio, desempenha um papel fundamental no gerenciamento de domínios e subdomínios. O DNS permite que os usuários busquem nomes de domínio por meio de navegadores da web (por exemplo, www.exemplo.com) em vez de digitar endereços IP numéricos complexos para acessar o site desejado. Esse processo, conhecido como resolução DNS, requer uma série de servidores DNS e registros DNS, que tornam essa experiência fluida para os usuários.



Os registros DNS armazenam as informações necessárias para conectar os nomes de domínio aos respectivos endereços IP. Os servidores DNS são interconectados e, quando um registro é alterado em um servidor, como a troca do endereço IP vinculado a um domínio, leva um tempo até que a mudança se propague pelos demais servidores. Se o usuário iniciar uma busca e chegar a um sistema onde a alteração ainda não foi propagada, ele receberá um endereço antigo.

As alterações nos registros DNS podem levar de algumas horas a alguns dias para se propagarem pela internet. No entanto, as organizações podem reduzir significativamente o processo de propagação, e cortar o tempo de propagação para apenas alguns segundos, trabalhando com um provedor DNS autoritativo e desenvolvendo uma estratégia forte de gerenciamento de DNS.