O DNSSEC usa criptografia de chave pública para "assinar" ou autenticar digitalmente consultas DNS. Quando o DNSSEC é habilitado em um registro de zona, o dispositivo de recebimento pode comparar as informações recebidas com as informações originais enviadas pelo servidor autoritativo. Isso é habilitado por uma assinatura digital que usa chaves públicas para autenticar dados.

No DNSSEC, as chaves de autenticação são protegidas por criptografia, mas os dados em si não estão protegidos. Ainda é possível interceptar e ler o tráfego protegido pelo DNSSEC. Se os dados forem manipulados em algum lugar ao longo do caminho de dados e enviados para o seu destino, o servidor de recebimento poderá dizer que algo está errado porque as chaves públicas não corresponderão.

A criptografia, por outro lado, usa criptografia para codificar os próprios dados. A criptografia garante a confidencialidade ao alterar o que um invasor veria se interceptasse uma consulta em algum lugar ao longo do caminho dos dados. Isso torna esses dados ininteligíveis, a menos que o invasor possa decifrar o sinal usando uma chave de criptografia. Como essa chave não é compartilhada publicamente, a criptografia protege os dados contra manipulação.