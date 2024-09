Manter seus sites e aplicações on-line 100% do tempo exige não apenas serviços de rede resilientes, mas também camadas redundantes para levar em conta o inesperado. A implementação de uma arquitetura de DNS primária/secundária tradicional pode introduzir desafios de complexidade e gerenciamento.

Um DNS dedicado mantém você operacional com uma infraestrutura nativa de resolução de DNS secundário para continuidade operacional sem interrupções. Esse sistema de locatário único é completamente separado de sua instância primária, mas gerenciado a partir do mesmo plano de controle. Com essa configuração, você não precisa alternar constantemente entre sistemas ou aumentar a sobrecarga de gerenciamento por ter dois provedores de DNS. Além disso, o DNS dedicado vem com a mesma funcionalidade do DNS gerenciado; todos os seus recursos de direcionamento de tráfego, balanceamento de carga e segurança estão pré-configuradas e prontas para uso quando você precisar delas.