Hiperautomação na área da saúde

O setor de saúde pode se beneficiar com a hiperautomação, proporcionando uma experiência melhor para o paciente, resultados financeiros mais sólidos e dados mais precisos.A hiperautomação é usada para automatizar ciclos de faturamento, comunicação com o cliente e coleta. Ela também pode abordar o manejo do registro do paciente, coletar e coletar dados e fornecer resultados úteis para planos de tratamento mais precisos.

A hiperautomação também é frequentemente utilizada para garantir conformidade com regulamentos, o que é fundamental para a viabilidade e o sucesso de qualquer organização de saúde.Além disso, pode ser utilizada para administrar o estoque e aquisição de medicamentos, além de agendar a equipe e outros recursos.Os usos da hiperautomação na indústria de saúde são infinitos, e os benefícios podem trazer melhorias para a organização, parceiros e pacientes.Leia nosso estudo de caso de saúde aqui.

Cadeia de suprimentos

A pandemia afetou muito a capacidade de receber materiais em tempo hábil, e baixos níveis de pessoal resultaram em atraso no processo, criando, no máximo, um desafio logístico.

Usando RPA, verificações de estoque de inventário podem ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que uma visão atual dos níveis de estoque e disponibilidade de produtos esteja acessível o tempo todo.Além das verificações de inventário, a RPA pode ser usada para aquisição, precificação, faturamento, solicitação de cotações, acompanhamento e entrada de dados, além de manutenção e reparo de sistemas.Ao eliminar a necessidade de intervenção manual em processos repetitivos, a hiperautomação pode melhorar a velocidade, eficiência e precisão.Leia nosso estudo de caso de cadeia de suprimentos com a Inter Aduaneira aqui.

Operações bancárias e finanças

Setores bancários e financeiros estão sob pressão constante para reduzir custos, melhorar a eficiência e proporcionar uma experiência mais disponível e pessoal ao cliente.

A hiperautomação pode fornecer aos membros da equipe maior qualidade de dados, para que eles possam usar com mais eficiência o gerenciamento de processo empresarial (BPM) para fornecer aos clientes informações que lhes permitam tomar decisões mais informadas. A hiperautomação também fornece as eficiências de back-end que suportam a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana de aplicações bancárias e financeiras on-line e os regulamentos e relatórios necessários. Tanto o setor bancário quanto o financeiro envolvem grandes volumes de dados, o que pode ser complicado de gerenciar. A hiperautomação agiliza as tarefas envolvidas, tornando os processos mais rápidos, consistentes e menos propensos a erros. Alguns exemplos mais específicos do Gartner (link externo a ibm.com) incluem:

A Airbus SE utilizou a hiperautomação baseada em IA para ler recibos de despesas e confrontá-los com fornecedores e despesas aprovados a fim de identificar anomalias e aprender ao longo do tempo.Com isso, o tempo médio entre a submissão e a aprovação de um relatório de despesas diminuiu de algumas semanas para apenas alguns dias, ao mesmo tempo em que reduziu a carga de trabalho dos revisores em mais de 50%.

A Equinix, Inc. usa tecnologia de visão computacional para automatizar processos de contas a pagar. A equipe usa tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres baseado em IA para extrair dados de faturas de fornecedores baseados em PDF, deixando a equipe para lidar com apenas exceções e extrações de dados com baixa confiança estatística. Isso libera mais de 14.000 horas por ano para a equipe de finanças, aumentando seu foco em tarefas de maior valor.

Tanto o setor bancário quanto o financeiro estão sujeitos a numerosas regulamentações e requisitos de conformidade. A hiperautomação transformou muitos de seus processos essenciais, permitindo que eles atendam a esses requisitos com maior eficiência e a um custo menor.

Varejo

O setor de varejo está repleto de oportunidades para automação. O e-commerce tem uma forte presença no processamento de pedidos, com mais pessoas do que nunca fazendo pedidos online e utilizando programas de fidelidade.A hiperautomação assistida por IA pode aperfeiçoar processos de front-end, como marketing direcionado por meio de colocação de anúncios nas redes sociais e marketing por e-mail direcionado, reconhecimento de lealdade online, reconhecimento facial quando um cliente entra em uma loja, e muito mais.

A hiperautomação pode diminuir os custos e aprimorar a eficiência e a precisão dos processos de retaguarda no varejo, abrangendo aquisições, faturamento, gestão de fornecedores, inventário e transporte.copycopy

Além disso, a hiperautomação tem sido usada para rastrear e analisar critérios no mercado, como preços competitivos e feedback dos clientes, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e precisa, o que gera receita e lucratividade.