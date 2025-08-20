A hiperautomação é o conceito de automatizar tudo em uma organização que pode ser automatizado.As organizações que adotam a hiperautomação têm como objetivo otimizar os processos em toda a empresa usando inteligência artificial (IA), automação robótica de processos (RPA) e outras tecnologias para funcionar sem intervenção humana.
A hiperautomação é uma abordagem emergente à automação, mas o Gartner já a identificou como uma das 10 principais tendências de tecnologia estratégica. Eles conduziram uma pesquisa recente que mostrou que 85% dos participantes "aumentarão ou manterão seus investimentos em hiperautomação em suas organizações nos próximos 12 meses, e mais de 56% já têm quatro ou mais iniciativas de hiperautomação em andamento.De acordo com o Gartner, "a hiperautomação está mudando rapidamente de uma opção para uma condição de sobrevivência", classificando "processos de trabalho desatualizados como o problema número 1 da força de trabalho".
Também é importante observar que o papel que a pandemia desempenhou na adoção e aceleração da hiperautomação no mercado, impulsionando a priorização da transformação digital e iniciativas de automação ao longo do último ano. Com o ecossistema de negócios operando de forma distribuída, a hiperautomação facilita a carga que os processos repetitivos e a infraestrutura legada causam em uma organização e seus recursos. A transformação que a hiperautomação proporciona a uma organização permite que ela opere de forma mais simplificada, muitas vezes resultando em custos reduzidos e uma posição competitiva mais forte.
A infraestrutura e os processos legados podem atrasar uma organização e afetar sua capacidade de ser competitiva. A automação simples e baseada em tarefas não fornece os resultados multifuncionais que impulsionarão a tomada de decisões e os resultados comerciais. A hiperautomação transforma uma organização ao automatizar o maior número possível de processos e tarefas.
A diferença entre automação e hiperautomação geralmente não é clara. Automação refere-se à realização de uma tarefa repetitiva sem intervenção manual. Normalmente ocorre em uma escala menor, criando soluções projetadas para lidar com tarefas individuais. Em contraste, a hiperautomação se refere à utilização de múltiplas ferramentas de automação que possibilitam a automação inteligente, incluindo aprendizado de máquina e automação de processos robóticos, para ampliar as iniciativas de automação.
Saiba mais sobre as barreiras à adoção de IA, especialmente a falta de soluções de governança de IA e gerenciamento de riscos.
Diversas etapas e componentes podem ajudar as organizações a navegar em sua jornada de hiperautomação. Essas etapas são as seguintes:
A hiperautomação transforma empresas ao otimizar os processos de negócios, eliminando tarefas repetitivas e automatizando as manuais.Isso traz vários benefícios importantes. Ele permite que as organizações concluam tarefas com consistência, precisão e velocidade. Isso, por sua vez, reduz custos e geralmente melhora a experiência do cliente.
Qualquer nova abordagem aos processos de negócios ou à infraestrutura está fadada aos desafios atuais, e a hiperautomação não é exceção. Muitas empresas não se sentem preparadas para abordar iniciativas de automação devido a dados não refinados ou de má qualidade e à falta de recursos com habilidades técnicas para solucionar esse problema.Estão disponíveis programas de reciclagem que podem ajudar as organizações a atender a essas necessidades e desenvolver uma abordagem adequada para atingir suas metas.
Outros desafios incluem escolher entre o crescente e crescente mercado de produtos. A decisão sobre quais produtos as organizações devem disponibilizar para seus clientes pode ser assustadora. Neste mercado saturado, é esperado um número de fusões e aquisições para reduzir redundâncias nas ofertas de produtos, o que ajudará os clientes a avaliar potenciais fornecedores de forma mais eficaz.
O setor de saúde pode se beneficiar com a hiperautomação, proporcionando uma experiência melhor para o paciente, resultados financeiros mais sólidos e dados mais precisos.A hiperautomação é usada para automatizar ciclos de faturamento, comunicação com o cliente e coleta. Ela também pode abordar o manejo do registro do paciente, coletar e coletar dados e fornecer resultados úteis para planos de tratamento mais precisos.
A hiperautomação também é frequentemente utilizada para garantir conformidade com regulamentos, o que é fundamental para a viabilidade e o sucesso de qualquer organização de saúde.Além disso, pode ser utilizada para administrar o estoque e aquisição de medicamentos, além de agendar a equipe e outros recursos.Os usos da hiperautomação na indústria de saúde são infinitos, e os benefícios podem trazer melhorias para a organização, parceiros e pacientes.Leia nosso estudo de caso de saúde aqui.
A pandemia afetou muito a capacidade de receber materiais em tempo hábil, e baixos níveis de pessoal resultaram em atraso no processo, criando, no máximo, um desafio logístico.
Usando RPA, verificações de estoque de inventário podem ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que uma visão atual dos níveis de estoque e disponibilidade de produtos esteja acessível o tempo todo.Além das verificações de inventário, a RPA pode ser usada para aquisição, precificação, faturamento, solicitação de cotações, acompanhamento e entrada de dados, além de manutenção e reparo de sistemas.Ao eliminar a necessidade de intervenção manual em processos repetitivos, a hiperautomação pode melhorar a velocidade, eficiência e precisão.Leia nosso estudo de caso de cadeia de suprimentos com a Inter Aduaneira aqui.
Setores bancários e financeiros estão sob pressão constante para reduzir custos, melhorar a eficiência e proporcionar uma experiência mais disponível e pessoal ao cliente.
A hiperautomação pode fornecer aos membros da equipe maior qualidade de dados, para que eles possam usar com mais eficiência o gerenciamento de processo empresarial (BPM) para fornecer aos clientes informações que lhes permitam tomar decisões mais informadas. A hiperautomação também fornece as eficiências de back-end que suportam a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana de aplicações bancárias e financeiras on-line e os regulamentos e relatórios necessários. Tanto o setor bancário quanto o financeiro envolvem grandes volumes de dados, o que pode ser complicado de gerenciar. A hiperautomação agiliza as tarefas envolvidas, tornando os processos mais rápidos, consistentes e menos propensos a erros. Alguns exemplos mais específicos do Gartner (link externo a ibm.com) incluem:
Tanto o setor bancário quanto o financeiro estão sujeitos a numerosas regulamentações e requisitos de conformidade. A hiperautomação transformou muitos de seus processos essenciais, permitindo que eles atendam a esses requisitos com maior eficiência e a um custo menor.
O setor de varejo está repleto de oportunidades para automação. O e-commerce tem uma forte presença no processamento de pedidos, com mais pessoas do que nunca fazendo pedidos online e utilizando programas de fidelidade.A hiperautomação assistida por IA pode aperfeiçoar processos de front-end, como marketing direcionado por meio de colocação de anúncios nas redes sociais e marketing por e-mail direcionado, reconhecimento de lealdade online, reconhecimento facial quando um cliente entra em uma loja, e muito mais.
A hiperautomação pode diminuir os custos e aprimorar a eficiência e a precisão dos processos de retaguarda no varejo, abrangendo aquisições, faturamento, gestão de fornecedores, inventário e transporte.copycopy
Além disso, a hiperautomação tem sido usada para rastrear e analisar critérios no mercado, como preços competitivos e feedback dos clientes, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e precisa, o que gera receita e lucratividade.
Processos mais rápidos e tempos de espera mais curtos para os clientes – essa é a genialidade da automação alimentada por IA.
