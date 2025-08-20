O que é hiperautomação?

A hiperautomação é o conceito de automatizar tudo em uma organização que pode ser automatizado.As organizações que adotam a hiperautomação têm como objetivo otimizar os processos em toda a empresa usando inteligência artificial (IA), automação robótica de processos (RPA) e outras tecnologias para funcionar sem intervenção humana.

A hiperautomação é uma abordagem emergente à automação, mas o Gartner já a identificou como uma das 10 principais tendências de tecnologia estratégica. Eles conduziram uma pesquisa recente que mostrou que 85% dos participantes "aumentarão ou manterão seus investimentos em hiperautomação em suas organizações nos próximos 12 meses, e mais de 56% já têm quatro ou mais iniciativas de hiperautomação em andamento.De acordo com o Gartner, "a hiperautomação está mudando rapidamente de uma opção para uma condição de sobrevivência", classificando "processos de trabalho desatualizados como o problema número 1 da força de trabalho".

Também é importante observar que o papel que a pandemia desempenhou na adoção e aceleração da hiperautomação no mercado, impulsionando a priorização da transformação digital e iniciativas de automação ao longo do último ano. Com o ecossistema de negócios operando de forma distribuída, a hiperautomação facilita a carga que os processos repetitivos e a infraestrutura legada causam em uma organização e seus recursos. A transformação que a hiperautomação proporciona a uma organização permite que ela opere de forma mais simplificada, muitas vezes resultando em custos reduzidos e uma posição competitiva mais forte.

A infraestrutura e os processos legados podem atrasar uma organização e afetar sua capacidade de ser competitiva. A automação simples e baseada em tarefas não fornece os resultados multifuncionais que impulsionarão a tomada de decisões e os resultados comerciais. A hiperautomação transforma uma organização ao automatizar o maior número possível de processos e tarefas.

 Automação versus hiperautomação

A diferença entre automação e hiperautomação geralmente não é clara. Automação refere-se à realização de uma tarefa repetitiva sem intervenção manual. Normalmente ocorre em uma escala menor, criando soluções projetadas para lidar com tarefas individuais. Em contraste, a hiperautomação se refere à utilização de múltiplas ferramentas de automação que possibilitam a automação inteligente, incluindo aprendizado de máquina e automação de processos robóticos, para ampliar as iniciativas de automação.
Primeiros passos com hiperautomação

Diversas etapas e componentes podem ajudar as organizações a navegar em sua jornada de hiperautomação. Essas etapas são as seguintes:

  1. Reúna insights sobre processos, fluxos de trabalho e ambiente. Utilize a mineração de processos para pesquisar como os processos existentes operam, identificar lacunas, atrasos e gargalos, e encontrar oportunidades para a automação digital de processos.Para obter uma visão clara dos processos existentes, algumas organizações criarão um modelo duplicado de um processo, também conhecido como um gêmeo digital.Um gêmeo digital utiliza tecnologia para duplicar um ecossistema, a fim de visualizar melhor processos, entradas e resultados, identificar áreas para melhorias e criar eficiências.
  2. Identifique os dados estruturados e não estruturados e outras entradas que serão necessárias para realizar os processos.
  3. Preveja os resultados em termos de eficiência e retorno sobre o investimento (ROI).
  4. Determine a plataforma de automação e as tecnologias de automação que melhor atendem às suas necessidades, possivelmente aproveitando ferramentas e algoritmos já existentes. Isso pode incluir o uso de RPA, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), IA e aprendizado de máquina com outras ferramentas tecnológicas estratégicas para projetar bots específicos que executarão as tarefas automatizadas.
  5. Automatizar processos e tarefas complexos de negócios e tecnologia, muitas vezes até mesmo automatizando os processos automatizados para obter maior eficiência ou mais reduções de custos.
  6. Utilize ferramentas de IA para realizar as tarefas identificadas, incluindo tecnologias como aprendizado cognitivo, OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e processamento de linguagem natural (NLP).Tecnologias low-code ou no-code,que utilizam uma interface gráfica para configuração, são incorporadas para simplificar o processo de automação, exigindo menos expertise técnica e permitindo implementações mais rápidas.
Benefícios e desafios da hiperautomação

A hiperautomação transforma empresas ao otimizar os processos de negócios, eliminando tarefas repetitivas e automatizando as manuais.Isso traz vários benefícios importantes. Ele permite que as organizações concluam tarefas com consistência, precisão e velocidade. Isso, por sua vez, reduz custos e geralmente melhora a experiência do cliente.

Qualquer nova abordagem aos processos de negócios ou à infraestrutura está fadada aos desafios atuais, e a hiperautomação não é exceção. Muitas empresas não se sentem preparadas para abordar iniciativas de automação devido a dados não refinados ou de má qualidade e à falta de recursos com habilidades técnicas para solucionar esse problema.Estão disponíveis programas de reciclagem que podem ajudar as organizações a atender a essas necessidades e desenvolver uma abordagem adequada para atingir suas metas.

Outros desafios incluem escolher entre o crescente e crescente mercado de produtos. A decisão sobre quais produtos as organizações devem disponibilizar para seus clientes pode ser assustadora. Neste mercado saturado, é esperado um número de fusões e aquisições para reduzir redundâncias nas ofertas de produtos, o que ajudará os clientes a avaliar potenciais fornecedores de forma mais eficaz.
Casos de uso de hiperautomação

Hiperautomação na área da saúde

O setor de saúde pode se beneficiar com a hiperautomação, proporcionando uma experiência melhor para o paciente, resultados financeiros mais sólidos e dados mais precisos.A hiperautomação é usada para automatizar ciclos de faturamento, comunicação com o cliente e coleta. Ela também pode abordar o manejo do registro do paciente, coletar e coletar dados e fornecer resultados úteis para planos de tratamento mais precisos.

A hiperautomação também é frequentemente utilizada para garantir conformidade com regulamentos, o que é fundamental para a viabilidade e o sucesso de qualquer organização de saúde.Além disso, pode ser utilizada para administrar o estoque e aquisição de medicamentos, além de agendar a equipe e outros recursos.Os usos da hiperautomação na indústria de saúde são infinitos, e os benefícios podem trazer melhorias para a organização, parceiros e pacientes.Leia nosso estudo de caso de saúde aqui.

Cadeia de suprimentos

A pandemia afetou muito a capacidade de receber materiais em tempo hábil, e baixos níveis de pessoal resultaram em atraso no processo, criando, no máximo, um desafio logístico.

Usando RPA, verificações de estoque de inventário podem ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que uma visão atual dos níveis de estoque e disponibilidade de produtos esteja acessível o tempo todo.Além das verificações de inventário, a RPA pode ser usada para aquisição, precificação, faturamento, solicitação de cotações, acompanhamento e entrada de dados, além de manutenção e reparo de sistemas.Ao eliminar a necessidade de intervenção manual em processos repetitivos, a hiperautomação pode melhorar a velocidade, eficiência e precisão.Leia nosso estudo de caso de cadeia de suprimentos com a Inter Aduaneira aqui.

Operações bancárias e finanças

Setores bancários e financeiros estão sob pressão constante para reduzir custos, melhorar a eficiência e proporcionar uma experiência mais disponível e pessoal ao cliente.

A hiperautomação pode fornecer aos membros da equipe maior qualidade de dados, para que eles possam usar com mais eficiência o gerenciamento de processo empresarial (BPM) para fornecer aos clientes informações que lhes permitam tomar decisões mais informadas. A hiperautomação também fornece as eficiências de back-end que suportam a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana de aplicações bancárias e financeiras on-line e os regulamentos e relatórios necessários. Tanto o setor bancário quanto o financeiro envolvem grandes volumes de dados, o que pode ser complicado de gerenciar. A hiperautomação agiliza as tarefas envolvidas, tornando os processos mais rápidos, consistentes e menos propensos a erros. Alguns exemplos mais específicos do Gartner (link externo a ibm.com) incluem:

  • A Airbus SE utilizou a hiperautomação baseada em IA para ler recibos de despesas e confrontá-los com fornecedores e despesas aprovados a fim de identificar anomalias e aprender ao longo do tempo.Com isso, o tempo médio entre a submissão e a aprovação de um relatório de despesas diminuiu de algumas semanas para apenas alguns dias, ao mesmo tempo em que reduziu a carga de trabalho dos revisores em mais de 50%.
  • A Equinix, Inc. usa tecnologia de visão computacional para automatizar processos de contas a pagar. A equipe usa tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres baseado em IA para extrair dados de faturas de fornecedores baseados em PDF, deixando a equipe para lidar com apenas exceções e extrações de dados com baixa confiança estatística. Isso libera mais de 14.000 horas por ano para a equipe de finanças, aumentando seu foco em tarefas de maior valor.

Tanto o setor bancário quanto o financeiro estão sujeitos a numerosas regulamentações e requisitos de conformidade. A hiperautomação transformou muitos de seus processos essenciais, permitindo que eles atendam a esses requisitos com maior eficiência e a um custo menor. 

Varejo

O setor de varejo está repleto de oportunidades para automação. O e-commerce tem uma forte presença no processamento de pedidos, com mais pessoas do que nunca fazendo pedidos online e utilizando programas de fidelidade.A hiperautomação assistida por IA pode aperfeiçoar processos de front-end, como marketing direcionado por meio de colocação de anúncios nas redes sociais e marketing por e-mail direcionado, reconhecimento de lealdade online, reconhecimento facial quando um cliente entra em uma loja, e muito mais.

A hiperautomação pode diminuir os custos e aprimorar a eficiência e a precisão dos processos de retaguarda no varejo, abrangendo aquisições, faturamento, gestão de fornecedores, inventário e transporte.copycopy

Além disso, a hiperautomação tem sido usada para rastrear e analisar critérios no mercado, como preços competitivos e feedback dos clientes, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e precisa, o que gera receita e lucratividade.
