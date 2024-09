Durante décadas, os programas estaduais de saúde dependeram de grandes sistemas antigos de informações de gerenciamento do Medicaid (MMIS) para dar suporte às funções principais. Para lidar com o custo e a complexidade crescentes envolvidos na manutenção e na atualização dessas plataformas, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) estabeleceram diretrizes para que os programas adotassem uma nova abordagem de TI, com foco em soluções modulares e interoperáveis.

Com mais de 30 anos como consultora de órgãos estaduais de saúde e vasta experiência como integradora de sistemas, a Deloitte estava perfeitamente qualificada para ajudar as organizações a enfrentar os desafios da modernização. Oferecendo o insight, o conhecimento do setor e as diversas skills de integração necessárias para fornecer uma nova solução empresarial Medicaid altamente eficaz, a empresa buscou uma líder comprovada de tecnologia para ajudar no desenvolvimento da plataforma.