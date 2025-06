O que é um servidor Linux?

O Linux é um sistema operacional (SO) de código aberto baseado em Unix, criado em 1991 como uma alternativa gratuita a sistemas proprietários como o Microsoft Windows e o macOS. Atualmente, o Linux tornou-se um dos sistemas operacionais mais populares do mundo.

Somente no mercado de celulares, o sistema operacional móvel do Linux, o Android, detém 71% da participação de mercado global. Os sistemas operacionais Linux dependem fortemente do kernel Linux, um programa de computador de código aberto e gratuito que permite ao usuário controlar as camadas de hardware e software de um sistema computacional.

O kernel Linux forma o núcleo do sistema operacional Linux, atuando como uma ponte entre os componentes e permitindo que sejam controlados pelo usuário. Os kernels fornecem ao SO a maior parte de sua funcionalidade e são considerados o "coração pulsante" dos sistemas computacionais. No caso do kernel Linux, ele é composto por código que permite que diversos componentes, como bibliotecas do sistema, utilitários de espaço do usuário e aplicações, se comuniquem com o SO e, por fim, com o usuário.