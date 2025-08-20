5G, edge computing e a internet das coisas (IoT) estão colocando demandas crescentes nos serviços de rede das empresas de telecomunicações. Uma rede com milhões de endpoints pode tornar a supervisão do sistema e o gerenciamento de incidentes difíceis.

Até 2024, a Ericsson (link fora de ibm.com) prevê que haverá 1,5 bilhão de assinaturas de 5G para banda larga móvel aprimorada e 4,1 bilhões de conexões celulares globais de IoT. O grande volume de uso e dispositivos conectados à rede está desafiando a capacidade humana de responder a todos os incidentes.A solução de problemas de milhões de alarmes recebidos pode levar a problemas em cascata que retardam o tempo de resposta e sobrecarregam os engenheiros.

Para lidar com a complexidade desses novos produtos, a inteligência artificial (IA) e a automação estão possibilitando que as operações de rede analisem rapidamente os dados recebidos e corrijam problemas em milhões de endpoints à medida que surgem. Além disso, os recursos avançados de análise de dados e aprendizado de máquina da IA podem mudar um NOC de operações reativas para proativas.

A utilização da IA desta forma é conhecida como observabilidade de rede. Ela transfere muitas atividades de tomada de decisão de baixo nível — como solução de problemas ou planejamento de capacidade — dos engenheiros para a ferramenta de observabilidade de rede, onde são resolvidas. O resultado é menos trabalho rotineiro para os engenheiros, reduzindo a escalada de questões comuns para níveis superiores, e mais tempo para focar em questões maiores e otimização da rede.

Um exemplo é como a tecnologia de IA está sendo usada por provedores de serviços de comunicação (CSPs). A IA oferece uma visão mais ampla de como um sistema de rede está funcionando em toda a sua extensão, não apenas analisando dispositivo por dispositivo. Essas ferramentas estão transformando os CSPs em operações de rede mais automatizadas, onde os problemas são corrigidos antes de impactar os clientes.