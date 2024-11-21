As aplicações mais populares de hoje exigem que muitas cargas de trabalho ou tarefas e processos de computação sejam implementadas de uma só vez. Uma arquitetura de microsserviços permite que os desenvolvedores criem cada aplicação como uma coleção de microsserviços pequenos e independentes que são mais fáceis de gerenciar.

No entanto, para que o código de aplicação funcione, os microsserviços precisam se comunicar de forma rápida e precisa, e é nesse ponto que a arquitetura de malha de serviços é crítica. As malhas de serviços são projetadas de forma a dar aos desenvolvedores mais controle sobre a comunicação entre serviços em uma aplicação.

Em seu nível mais fundamental, as malhas de serviços dependem de um tipo de comunicação conhecido como comunicação baseada em proxy para aprimorar a capacidade de gerenciamento e o controle de aplicações baseadas em microsserviços. As funcionalidades baseadas em proxy apresentam servidores proxy (também conhecidos como proxies) que funcionam como intermediários entre o microsserviço e a Organização, permitindo que o tráfego seja roteado de e para um serviço por meio de proxies. Esse recurso, conhecido como comunicação por proxy de rede, é crítico para manter a capacidade de gerenciamento, a observabilidade e a segurança de muitas aplicações.

Além dos proxies, uma arquitetura de malha de serviços depende de dois componentes principais que permitem que ela funcione: o plano de controle e o plano de dados.