O que é o Kubernetes Ingress?

Há várias maneiras de expor sua aplicação ao exterior do cluster do Kubernetes, e você vai querer selecionar a apropriada com base em seu caso de uso específico.

As quatro opções principais que compararemos neste post são: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer e Ingress. Cada uma delas proporciona uma forma de expor serviços e é útil em diferentes situações. Um serviço é essencialmente um front-end para a sua aplicação que redireciona automaticamente o tráfego para pods disponíveis de maneira uniformemente distribuída. Os serviços são uma maneira abstrata de expor uma aplicação em execução em um conjunto de pods como um serviço de rede. Os pods são imutáveis, o que significa que, quando morrem, não são ressuscitados. O cluster do Kubernetes cria novos pods no mesmo nó ou em um novo nó quando um pod é desativado.

Semelhante a pods e implementações, os serviços são recursos no Kubernetes. Um serviço fornece um único ponto de acesso de fora do cluster do Kubernetes e permite que você acesse dinamicamente um grupo de pods de réplica.

Para acesso a aplicações internas em um cluster do Kubernetes, o ClusterIP é o método preferencial. É uma configuração padrão no Kubernetes e usa um endereço IP interno para acessar o serviço.

Para expor um serviço a solicitações de rede externa, NodePort, LoadBalancer e Ingress são opções possíveis. Vamos analisar o Ingress primeiro e comparar os serviços mais adiante no artigo.