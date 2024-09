Enquanto o Kubernetes está ganhando força entre as equipes de DevOps como uma plataforma de infraestrutura padrão, as ferramentas tradicionais de monitoramento de desempenho de aplicações (APM) muitas vezes não fornecem a visibilidade de desempenho que suas equipes de ITOps podem estar procurando. Além disso, ao introduzir uma nova camada de abstração em sua infraestrutura, o Kubernetes cria novos desafios de observabilidade, que dificultam o monitoramento do desempenho e da disponibilidade de aplicações.

Com a ferramenta de monitoramento do Kubernetes certa, você pode gerenciar seu ambiente de aplicações de uma forma que maximize o tempo de atividade e otimize o desempenho, ao mesmo tempo em que alcança a excelência em DevOps. O IBM® Instana® Observability fornece observabilidade automatizada do Kubernetes e recursos de APM projetados para monitorar toda a stack de aplicações do Kubernetes — de nós e pods a contêineres e aplicações — para todas as distribuições do Kubernetes.