O que é um plano de controle?

Um plano de controle é uma parte crítica de uma rede de computadores que transporta informações se movendo pela rede e controla o roteamento, o caminho que os dados percorrem entre dispositivos conectados.
À medida que as redes de computadores se tornaram uma parte essencial dos negócios modernos, conectando pessoas e dispositivos em todo o mundo, a importância da arquitetura de rede e dos componentes dos quais elas dependem também aumentou.
O plano de controle é o principal responsável por controlar os processos e as funções que regem como os dados viajam por uma rede. Para isso, segue protocolos ou regras de roteamento, informados por algoritmos, para determinar a melhor rota para os dados seguirem entre os dispositivos (também conhecidos como "nós").
As redes são geralmente descritas como uma série de planos (ou camadas) que conectam os vários nós que compõem a rede. O plano de dados, o plano de controle e o plano de gerenciamento desempenham funções diferentes e têm requisitos de segurança diferentes quanto à forma como conduzem os dados.
Antes de mergulhar nos benefícios dos planos de controle e como eles funcionam, há alguns termos que ajudarão você a entender:
O plano de controle desempenha quatro funções críticas que permitem a operação de redes de computadores modernas: roteamento, gerenciamento de tráfego, manutenção de topologia e balanceamento de carga.
Uma das funções mais importantes que os planos de controle desempenham em uma rede de computadores é o roteamento, que significa determinar o caminho que os dados percorrem na rede. O roteamento depende de coletas de dados, conhecidas como tabelas de roteamento, que listam as várias rotas que as informações poderiam seguir. Em alguns casos, cada uma dessas rotas terá uma métrica específica associada que o roteador e o plano de controle considerarão ao rotear os dados.
Além das tabelas de roteamento, os roteadores usam um conjunto de regras ou protocolos para escolher as rotas corretas. Um exemplo é o popular protocolo Open Shortest Path First (OSPF) usado para controlar a configuração de rede. Outro é o Sistema de Nomes de Domínio (DNS), um protocolo que traduz nomes de domínio em endereços IP com para ajudar os navegadores a carregar sites.
Enquanto o processo de roteamento define as rotas que os dados seguirão em uma rede, a função de gerenciamento de tráfego prioriza e molda o tráfego de rede para garantir a alta disponibilidade das aplicações que os dispositivos na rede estão executando. O plano de controle aplica políticas de rede definidas pelos administradores, como listas de controle de acesso (ACLs) que ajudam a otimizar o desempenho e a segurança da rede. Além disso, priorizar e controlar o tráfego em toda a rede minimiza a probabilidade de falha da rede ou de falha de dispositivos conectados na rede.
Além de gerenciar e rotear o tráfego de rede, o plano de controle também mantém uma topologia de rede, normalmente representada como um gráfico, que mostra a disposição dos computadores e outros dispositivos na rede. Essas conexões complexas são estabelecidas e mantidas por meio de uma combinação de componentes físicos e virtuais, como roteadores e software. O plano de controle gerencia a topologia de rede, mantendo tabelas de roteamento detalhadas que mostram como os dados devem ser transmitidos por uma rede para obter resultados ideais.
Balanceamento de carga é o processo de distribuição eficiente do tráfego da rede por muitos servidores diferentes para aumentar a disponibilidade do sistema e melhorar a experiência do usuário. Ele é realizado no plano de controle. Os sites e aplicativos mais populares recebem milhões de solicitações de usuários por dia, tornando o balanceamento de carga (e os planos de controle que o habilitam) crítico para a funcionalidade do aplicativo e do site. No plano de controle, o agendador é um processo que atribui cargas de trabalho aos nós e garante que os recursos de computação sejam usados de forma eficiente.
Para equilibrar o tráfego e o fluxo de trabalho, o plano de controle está constantemente movendo dados entre os nós em uma rede. Normalmente, isso envolve agrupamento, que é conectar um grupo de computadores para que seus recursos possam ser combinados em uma única unidade funcional. O balanceamento de carga do plano de controle (CPLB) contribui para a alta disponibilidade do plano de controle e pode ser usado para equilibrar o tráfego interno, dados originados dentro de uma rede, e tráfego externo, dados originados de uma fonte externa.
Os planos de controle funcionam de maneira diferente, dependendo de como a rede de computadores em que estão instalados estiver configurada. Em uma rede de computadores convencional ou tradicional, os dispositivos de hardware fixos, como roteadores e comutadores, controlam o tráfego de rede. Em uma rede convencional, o plano de controle, os planos de gerenciamento e os planos de dados são todos instalados no firmware de roteadores e comutadores. No entanto, essa abordagem está se tornando menos prática à medida que as empresas modernas migram cada vez mais para arquiteturas de SDN, o que lhes dá mais escalabilidade.
À medida que a rede de computadores se tornou mais essencial para os negócios, a SDN surgiu como a forma mais eficiente de habilitar muitas aplicações. O mercado de SDN está crescendo rapidamente; em 2023, foi estimado em US$ 24 bilhões, e espera-se que cresça a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 19% (US$ 60 bilhões) nos próximos quatro anos.1
A SDN depende de uma plataforma centralizada usada para se comunicar com a infraestrutura de TI geral de uma empresa. Essa plataforma é usada para direcionar dados e tráfego de rede entre dispositivos.
Em uma SDN, o plano de controle usa um componente especializado chamado servidor de APIs para gerenciar e controlar os dados trocados entre os nós. Usando planos de controle e funcionalidade de APIs, as SDNs podem operar ambientes de aplicações de negócios como código de computador, minimizando o tempo do desenvolvedor e ajudando empresas modernas a operar com mais eficiência.
Os planos de controle têm muitos benefícios quando se trata de gerenciamento de rede. Veja aqui os mais comuns:
Os planos de controle são parte vital das redes de computadores e são essenciais para muitas aplicações empresariais valiosas.
A computação em nuvem, o acesso sob demanda de recursos de computação pela internet, é altamente dependente das redes de computadores que os planos de controle sustentam. Na verdade, os planos de controle se tornaram tão essenciais para as arquiteturas de nuvem que agora existem planos de controle de nuvem específicos projetados para serem implementados exclusivamente em ambientes de nuvem. Os planos de controle em nuvem fornecem gerenciamento, roteamento e outras funcionalidades essenciais que conectam dispositivos em redes de nuvem.
O mercado de computação em nuvem é um dos setores de tecnologia que mais crescem no mundo. Em 2021, foi estimado em US$ 551,8 bilhões. Até 2031, estima-se que tenha crescido para US$ 2,5 trilhões.2 Todos os maiores provedores de nuvem do mundo usam planos de controle como parte de sua arquitetura de rede. Isso inclui o Google Cloud, Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS.)
Talvez o cluster mais popular, o cluster Kubernetes executa especificamente aplicações conteinerizadas, gerenciando nós a partir do plano de controle e permitindo que o código de software seja executado em qualquer ambiente de computação. Por meio de componentes especializados conhecidos como Kube-Proxies, os administradores de rede podem monitorar as alterações que ocorrem em nós individuais em um cluster e ajustar as regras de rede dentro de cada nó individual para se adaptar a elas.
Análise de dados como serviço (AaaS) é um tipo de modelo de entrega de recursos que oferece às empresas a funcionalidade de análise de dados sem precisar criar sua própria plataforma de dados ou contratar uma equipe para gerenciá-la. Os planos de controle ajudam analistas de dados e arquitetos de nuvem a provisionar a infraestrutura necessária para analisar dados e executar tarefas críticas de análise. Os planos de controle de nuvem habilitam muitos recursos de armazenamento de dados baseados na nuvem que são críticos para a AaaS.
A autenticação multifator (MFA) é um tipo de verificação de identidade que exige que o usuário forneça mais de uma evidência que comprove quem ele está afirmando ser. A MFA é amplamente usada por muitas aplicações populares, como aplicativos bancários pessoais, prestadores de serviços de saúde, provedores de e-mail e sites de redes sociais. Os planos de controle gerenciam a instalação e as configurações de todas as tarefas de MFA; por exemplo, a emissão e validação de senhas de uso único (OTPs) que ajudam a tornar as contas de usuário mais seguras.
