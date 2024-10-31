O que é um plano de controle?

Os planos de controle funcionam de maneira diferente, dependendo de como a rede de computadores em que estão instalados estiver configurada. Em uma rede de computadores convencional ou tradicional, os dispositivos de hardware fixos, como roteadores e comutadores, controlam o tráfego de rede. Em uma rede convencional, o plano de controle, os planos de gerenciamento e os planos de dados são todos instalados no firmware de roteadores e comutadores. No entanto, essa abordagem está se tornando menos prática à medida que as empresas modernas migram cada vez mais para arquiteturas de SDN, o que lhes dá mais escalabilidade.

À medida que a rede de computadores se tornou mais essencial para os negócios, a SDN surgiu como a forma mais eficiente de habilitar muitas aplicações. O mercado de SDN está crescendo rapidamente; em 2023, foi estimado em US$ 24 bilhões, e espera-se que cresça a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 19% (US$ 60 bilhões) nos próximos quatro anos.1

A SDN depende de uma plataforma centralizada usada para se comunicar com a infraestrutura de TI geral de uma empresa. Essa plataforma é usada para direcionar dados e tráfego de rede entre dispositivos.

Em uma SDN, o plano de controle usa um componente especializado chamado servidor de APIs para gerenciar e controlar os dados trocados entre os nós. Usando planos de controle e funcionalidade de APIs, as SDNs podem operar ambientes de aplicações de negócios como código de computador, minimizando o tempo do desenvolvedor e ajudando empresas modernas a operar com mais eficiência.