Com o phishing móvel por e-mail e o phishing por SMS como as ameaças cibernéticas mais comuns em 2021, de acordo com a IDC U.S. Enterprise Workspace Management and Security Survey, de 2021, as organizações devem proteger todos os seus endpoints móveis e aumentar o nível de sua postura de segurança para obedecer a uma arquitetura zero trust.

As soluções MDM (gerenciamento de dispositivos móveis) eficazes oferecem recursos avançados para acompanhar o cenário móvel que está sempre mudando. Os líderes de TI e de segurança devem gerenciar notebooks, desktops, smartphones, tablets, vestíveis e dispositivos de Internet das coisas (IOT), para pequenas empresas e corporações.

IBM Security MaaS360 é um produto UEM abrangente que o ajuda a gerenciar os dispositivos móveis de sua organização. Ele oferece:

Gerenciamento de iOS, Android e iPadOS

Segurança móvel

Identidade como serviço (IDaaS)

Autenticação de diversos fatores (MFA)

Inteligência artificial (IA) e análise em tempo real da qualidade de dados

Controle remoto, gerenciamento de aplicativos e integração com aplicativos de terceiros estão disponíveis

Ter visibilidade adequada e ferramentas de gerenciamento de endpoints em uma ampla gama de dispositivos e sistemas operacionais pode parecer um desafio, mas pode ser resolvido quando a estratégia e o software de GDM (gerenciamento de dispositivos móveis) corretos estão em vigor.