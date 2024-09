Em geral, a classificação de dados categoriza os ativos de dados com base em alguns critérios predefinidos. No contexto do DSPM, a classificação de dados categoriza os dados de acordo com sua sensibilidade, determinando o seguinte para cada ativo de dados:

O nível de sensibilidade dos dados—são dados pessoais, confidenciais, relacionados a segredos comerciais ou outros.

Quem pode e deve estar autorizado a acessar os dados.

Como os dados estão sendo armazenados, manuseados e utilizados.

Se os dados estiverem sujeitos a estruturas regulatórias — por exemplo, a lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA), o padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento (PCI DSS), o regulamento geral de privacidade de dados (GDPR) da UE, a lei de privacidade de dados do consumidor da Califórnia (CCPA) e outros regulamentos de proteção de dados/privacidade de dados.