As ferramentas de CSPM monitoram as configurações incorretas avaliando constantemente as configurações em relação aos benchmarks organizacionais e do setor, como os da International Organization for Standardization (ISO), do National Institute for Standards and Technology (NIST) e do Center for Internet Security (CIS), bem como as referências e as políticas de segurança da própria organização. As soluções de CSPM normalmente oferecem correção guiada da configuração da nuvem, bem como recursos de automação para resolver algumas configurações incorretas sem intervenção humana.

O CSPM também monitora e corrige outras vulnerabilidades, como lacunas nas permissões de acesso aos dados que os hackers podem explorar para acessar dados confidenciais. E a maioria das soluções de CSPM se integra às ferramentas de DevOps/DevSecOps para acelerar a correção e evitar configurações incorretas em implementações futuras.