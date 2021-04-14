O que é um NFT?

Um ativo é considerado fungível quando é considerado mutuamente intercambiável por outro item idêntico. Por exemplo, dinheiro que pode ser trocado por outras formas e modalidades ou outros fins. Na criptoesfera, a maioria dos ativos nativos, como Bitcoin e Ethereum, tem a mesma função, além de seu propósito central ou fornecimento de utilitário, também são tokens fungíveis. Por essa definição, os tokens não fungíveis, ou NFTs, invertem a definição de fungibilidade e oferecem uma perspectiva única de outras coisas que também são tão valiosas para nós quanto o dinheiro e podem ser medidas em unidades fungíveis.

Os NFTs resolvem a questão da singularidade e de um tipo de ativo único. Os exemplos incluem não apenas itens populares, como arte digital, música e outros itens colecionáveis digitais, que valorizamos e valorizamos, mas também podem incluir outros objetos práticos, como documentos de identificação digital, registros de saúde, histórico de crédito e outros, que são únicos e valiosos, para nós e serve a um propósito em redes digitais alimentadas por blockchain.

Assim, embora a blockchain seja a tecnologia subjacente que fornece um sistema de transações aplicando um livro-razão digital e impõe regras de engajamento por meio de contratos inteligentes, ela também ampliou princípios como imutabilidade, registro de transações e transparência para facilitar a verificação e a movimentação de ativos com um sistema de confiança incorporado .