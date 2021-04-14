O que é um NFT?

Como as empresas podem absorver o impacto disruptivo e começar a integrar esses novos modelos de negócios em fluxos novos e existentes de oportunidades de negócios?
Os NFTs conquistaram o mundo. Rejuvenescendo o movimento blockchain iniciado pelo Bitcoin, seguido pela plataforma de contratos inteligentes Ethereum, os NFTs parecem ser uma progressão natural na explosão da tokenização de ativos, de todos os tipos de coisas que valorizamos.
NFT significa token não fungível e, para entender NFTs, precisamos entender o conceito de fungibilidade!
Um ativo é considerado fungível quando é considerado mutuamente intercambiável por outro item idêntico. Por exemplo, dinheiro que pode ser trocado por outras formas e modalidades ou outros fins. Na criptoesfera, a maioria dos ativos nativos, como Bitcoin e Ethereum, tem a mesma função, além de seu propósito central ou fornecimento de utilitário, também são tokens fungíveis. Por essa definição, os tokens não fungíveis, ou NFTs, invertem a definição de fungibilidade e oferecem uma perspectiva única de outras coisas que também são tão valiosas para nós quanto o dinheiro e podem ser medidas em unidades fungíveis.
Os NFTs resolvem a questão da singularidade e de um tipo de ativo único. Os exemplos incluem não apenas itens populares, como arte digital, música e outros itens colecionáveis digitais, que valorizamos e valorizamos, mas também podem incluir outros objetos práticos, como documentos de identificação digital, registros de saúde, histórico de crédito e outros, que são únicos e valiosos, para nós e serve a um propósito em redes digitais alimentadas por blockchain.
Assim, embora a blockchain seja a tecnologia subjacente que fornece um sistema de transações aplicando um livro-razão digital e impõe regras de engajamento por meio de contratos inteligentes, ela também ampliou princípios como imutabilidade, registro de transações e transparência para facilitar a verificação e a movimentação de ativos com um sistema de confiança incorporado .
Os NFTs também são um tipo de token e classe de ativo online — outros ativos tokenizados podem incluir token de moeda estável, tokens de segurança, ativos tokenizados e outros. Os NFTs são únicos, pois podem ser negociáveis (arte e itens colecionáveis) ou hipotéticos (registros de saúde ou história digital) e é aqui que as coisas ficam interessantes. Como os NFTs também têm valor e chegam ao mercado, precisam de um token fungível, como um token utilitário ou um token, para a derivação de valor em termos mensuráveis. Esses mercados geralmente precisam de integração com os trilhos bancários ou os trilhos existentes fornecidos por criptomoedas, como trocas digitais ou um ecossistema DeFi, para facilitar a negociação e a transferência.
Eu lido com a questão complexa de um aumento fugaz e rápido de NFTs, após um aumento meteórico semelhante em fases de finanças descentralizadas (DeFi), criando inovações incríveis com a imensa promessa de democratização, novos modelos de negócios e mercados com acesso global — tudo alimentado pela premissa básica da descentralização e pelas construções fundamentais da tokenização e das carteiras. Os NFTs podem ser caracterizados como tokens criptográficos únicos, com algum valor intrínseco para o titular (ID, registro de saúde) ou um mercado (arte, colecionável).
NFTs que têm um valor intrínseco e são essencialmente tokens que são simples validações de prova da existência, autenticidade e propriedade de recursos digitais. Os tokens fungíveis são valorizados em várias bases, como a soma total da atividade econômica na rede (criptomoedas), utilitário (contratos inteligentes e processamento de rede de transações), valores atribuídos (como em moedas estáveis e tokens de segurança) e assim por diante. Os NFTs representam entidades transferíveis e tokens intransferíveis que valorizamos.
Começamos a realizar a promessa da blockchain, que imaginou a digitalização, a tokenização e a democratização das finanças, permitindo redes capazes de mover valor com atrito e intermediação reduzidos. A pergunta a ponderar agora é: como as empresas, os indivíduos e as empresas entendem o impacto transformador e disruptivo e começam a integrar esses novos modelos de negócios a fluxos de oportunidades de negócios existentes e novos?
