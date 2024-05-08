O impacto do recente ataque cibernético da Change Healthcare é sem precedentes, assim como os custos. Rick Pollack, o presidente e CEO da American Hospital Association afirmou: "O ciberataque à Change Healthcare é o incidente mais significativo e consequente desse tipo contra o sistema de saúde dos EUA na história."

Em uma call recente de resultados, o UnitedHealth Group, a empresa-mãe da Change Healthcare, especulou sobre os custos gerais da violação de dados. Quando tudo estiver dito e feito, a conta total poderá chegar a US$ 1 bilhão ou mais.