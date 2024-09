O CipherTrust Manager é o ponto central da administração para todos os nove produtos Guardium Data Encryption e pode ser implementado de forma independente ou combinada, dependendo da necessidade dos seus negócios. Essa interface com o usuário baseada na web simplifica as tarefas de criptografia de dados e gerenciamento de chave para simplificar as operações de segurança da sua organização.

Gerencie de forma centralizada a geração, o armazenamento e a distribuição de chaves de criptografia em ambientes locais e na nuvem

Aperfeiçoe o relatório de visibilidade e conformidade da chave com criação de log automatizada

Defina os privilégios de acesso dos usuários e o cumprimento de políticas consistente para permitir a separação de obrigações

Faça a integração com módulos de hardware de segurança (HSM) de terceiros existentes para maior proteção

Os preços variam dependendo da configuração atual e correspondem às ofertas de sua escolha para a implementação.