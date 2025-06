O que é backup e recuperação de SaaS?

O crime cibernético está se tornando um problema cada vez maior e mais predominante no mundo, e ninguém entende isso melhor do que as pessoas encarregadas de garantir a proteção contínua dos dados de uma organização. Houve uma época mais simples, em que um funcionário de segurança de dados lutava principalmente com problemas de perda de dados resultantes de problemas locais, como quedas da fonte de alimentação, recuperação de desastres e erro humano (exclusão acidental).

Agora, a recuperação de dados é significativamente mais problemática porque deve ser capaz de resistir aos esforços de alguns dos criminosos tecnicamente mais sofisticados que já operaram. As descobertas mais recentes mostram que os ataques de ransomware em 2023 atingiram US$ 1,1 bilhão, um novo recorde histórico. 1 Além disso, esses mesmos números indicam que, apesar dos melhores esforços das autoridades de segurança pública, a inovação criminal está se mostrando mais robusta e resiliente.

Uma rápida olhada nesses mesmos números mostra como eles podem mudar drasticamente de ano para ano. Por exemplo, calculou-se que os ataques de ransomware geraram US$ 983 milhões em 2021, mas no ano seguinte houve uma queda substancial nessas receitas ilícitas, com 2022 gerando apenas US$ 567 milhões. 2 Então, em 2023, os cibercriminosos se recuperaram fortemente, obtendo seus maiores resgates de todos os tempos.

Além das perdas financeiras, as organizações podem perder muitos outros ativos valiosos devido a ataques cibernéticos, incluindo a eficiência sacrificada em nome do aumento do downtime e a possível perda da reputação de sua empresa como administradora responsável dos dados dos clientes. Da mesma forma, os provedores de SaaS dessas empresas também podem perder a confiança do cliente, se os provedores de serviços passarem a oferecer suporte a uma plataforma vulnerável ou fornecer produtos SaaS e soluções SaaS que não possam proteger os dados de uma organização ou suas cargas de trabalho.