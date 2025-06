O que é um backup com air gap?

De acordo com o Verizon 2024 Data Breach Investigation Report1, os ataques de ransomware continuam a ser uma das principais ameaças em 92% dos setores, com pagamentos de resgate recordes que ultrapassam US$ 1 bilhão em 20232.



O relatório do custo das violações de dados da IBM mostra que o custo médio de uma violação de ransomware é de US$ 5,13 milhões, sem incluir os pagamentos de resgate.

Infelizmente, os ataques de ransomware extremamente prejudiciais estão aumentando. Durante um ataque de ransomware, os hackers infectam os sistemas de destino com um malware que copia informações confidenciais para exfiltração de dados e as criptografa, bloqueando o acesso para os proprietários de direito e impedindo o acesso até mesmo para usuários autorizados.

Embora o air gap não seja suficiente para evitar violações de dados, ele deve ser incorporado como uma estratégia de backup como parte das medidas de segurança mais amplas para qualquer indivíduo ou organização que lida com dados confidenciais.



A perda de dados é um acontecimento potencialmente incapacitante para uma empresa ou organização. Quando informações confidenciais caem nas mãos erradas, as consequências podem crescer exponencialmente. Além dos ataques de ransomware padrão, nos quais os hackers exigem um resgate para devolver o acesso aos dados da própria empresa, os chamados ataques de ransomware de extorsão dupla e tripla representam um risco ainda maior. Nesses tipos de ataques, os hackers exigem um resgate para devolver o acesso a dados à organização vítima e, em seguida, exigem mais pagamentos, ameaçando vazar publicamente as informações confidenciais roubadas ou atacar os clientes ou parceiros de uma organização se suas exigências não forem atendidas.

Por mais ameaçadores que os ataques de ransomware possam ser, o air gap é um método imensamente eficaz de proteção de dados para qualquer estratégia de recuperação de desastres investida na retenção absoluta de dados. Os sistemas com air gap desempenham um papel vital na proteção contra ataques cibernéticos, fornecendo defesa adicional além dos firewalls tradicionais contra erros humanos e agentes maliciosos com acesso não autorizado.

Se permanecerem seguras, as cópias de dados com air gap podem fornecer um backup offline para recuperação completa dos dados em caso de exclusão indesejada de dados ou violações de dados maliciosas.