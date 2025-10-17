Dados e políticas

Explore informações relacionadas aos negócios responsáveis da IBM.
As tabelas a seguir divulgam informações sobre nossos programas, políticas e métricas. Os dados do ano atual apresentados abrangem nossas operações globais de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Determinados dados e programas podem não incluir ou não ser aplicáveis a determinadas subsidiárias adquiridas ou de propriedade não integral.
Descrição
|2022
|2023
|2024
|Funcionários
|Total de funcionários (em milhares)
|- Subsidiárias da IBM/de propriedade integral
|288,3
|282.2
|270,3
|- Subsidiárias com menos da propriedade integral
|8,2
|8,7
|8,9
|- Complementares
|14,8
|14,4
|14,2
|Funcionários que responderam à Pesquisa de Engajamento anual (1)
|185.000
|187.000
|201.000
|Funcionários que indicaram que estavam engajados no trabalho
|8 de 10
|8 de 10
|8 de 10
|Carreira e desenvolvimento
|Total de horas de aprendizado dos funcionários em todo o mundo (milhões)
|24,3
|23,1
|20,6
|Média de horas de aprendizado por funcionário regular/em tempo integral
|86
|85
|80
|Saúde, segurança e bem-estar
|Lesões relacionadas ao trabalho
|- Número de fatalidades
|0
|0
|0
|- Taxa de fatalidades
|0
|0
|0
|- Número de lesões relacionadas ao trabalho com altas consequências
|1
|1
|0
|- Taxa de lesões relacionadas ao trabalho com altas consequências (2)
|0.0018
|0.0018
|0
|- Número de lesões relacionadas ao trabalho registráveis (3)
|9
|32
|37
|- Taxa de lesões relacionadas ao trabalho registráveis
|0,0159
|0,0588
|0,0702
|- Número de horas trabalhadas (1)
|564.650.000
|544.558.000
|526.874.000
|- Principais tipos de lesões relacionadas ao trabalho
|Ser atingido/bater contra um objeto, escorregões e quedas, esforço excessivo
|Ser atingido/bater contra um objeto, escorregões e quedas, esforço excessivo
|Escorregões e quedas, ser atingido/bater contra um objeto, esforço excessivo
|Doenças relacionados ao trabalho
|- Número de fatalidades como resultado de doenças relacionadas ao trabalho
|0
|0
|0
|- Número de doenças relacionados ao trabalho registráveis (3)
|24
|35
|16
|- Principais tipos de doenças relacionados ao trabalho
|Perda de audição e músculo-esquelética
|Perda de audição, saúde mental, músculo-esquelética
|Perda de audição, saúde mental, músculo-esquelética
|Compensação
|Proporção do salário base e da remuneração das mulheres em relação aos homens
|As mulheres no mundo ganham US$ 1,00 para cada US$ 1,00 ganho por homens pelo mesmo trabalho.
|As mulheres no mundo ganham US$ 1,00 para cada US$ 1,00 ganho por homens pelo mesmo trabalho.
|As mulheres no mundo ganham US$ 1,00 para cada US$ 1,00 ganho por homens pelo mesmo trabalho.
|Dados demográficos da força de trabalho
|Representação global de mulheres
|- Geral
|37,2%
|37,4%
|37,2%
|- Administração
|31,1%
|31,4%
|31,0%
|- Técnico
|30,6%
|31,1%
|31,1%
|- Executivo
|29,1%
|30,2%
|30,8%
|(1) Arredondado para o milhar mais próximo.
(2) 1.000.000 de horas trabalhadas são utilizados para cálculos de taxa.
(3) A norma ASTM E2920-19 - Guia padrão para registro de lesões e doenças ocupacionais é usada para padronizar relatórios de lesões e doenças relacionadas ao trabalho registráveis (ou seja, de Nível 1).
Descrição
|2022
|2023
|2024
|Educação e contribuições
|Total de contribuições em todo o mundo (em milhões)
|US$ 448
|US$ 387
|US$ 557
|Contribuições por tipo
|- Em espécie (tecnologia e serviços)
|US$ 403
|US$ 360
|US$ 525
|- Dinheiro
|US$ 45
|US$ 27
|US$ 32
|Contribuições por região
|- Europa, Oriente Médio, África
|US$ 151
|US$ 145
|US$ 137
|- Ásia-Pacífico
|US$ 103
|US$ 105
|US$ 217
|- América do Norte
|US$ 172
|US$ 117
|US$ 171
|- América Latina
|US$ 22
|US$ 20
|US$ 32
|Voluntariado
|Horas de voluntariado de aposentados e funcionários em todo o mundo (1)
|431.000
|543.000
|697.000
|(1) Arredondado para o milhar mais próximo.
Descrição
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Consumo de energia
|Consumo total de energia operacional (MWh) (1)
|2.529.000
|2.486.000
|2.448.000
|2.287.000
|2.236.000(2)
|Eficiência energética de data centers
|Melhoria da eficiência de resfriamento de data centers, como % do ano base de 2019 (meta: 20% até 2025)
|-
|3,6%
|5,5%
|16,4%
|25,5%
|Eletricidade renovável
|Aquisição de eletricidade renovável como percentual do consumo total de eletricidade (meta: 75% até 2025 e 90% até 2030) (3)
|55,6%
|62,7%
|65,9%
|70,6%
|79,6%
|Emissões de gases de efeito estufa
|Total de emissões operacionais de GEE (em toneladas métricas de equivalente de CO2) (1), (4)
|569.000
|475.000
|430.000
|364.000
|265.000
|Redução de emissões operacionais de GEE como % do ano base de 2010 (meta: 65% até 2025) (5)
|50,8%
|58,9%
|62,8%
|68,5%
|77,1%
|Inventário de emissões de GEE (em toneladas métricas de equivalente de CO2) (1), (5)
|Escopo 1 (emissões diretas)
|73.000
|78.000
|78.000
|71.000
|66.000
|- Uso de combustíveis fósseis nas operações
|59.000
|58.000
|54.000
|49.000
|46.000
|- Uso de combustíveis fósseis no transporte
|8.000
|8.000
|17.000
|14.000
|11.000
|- Uso de produtos químicos com potencial de aquecimento global
|6.000
|12.000
|7.000
|8.000
|9.000
|Escopo 2 (baseado no mercado) (6)
|496.000
|397.000
|352.000
|293.000
|199.000
|- Uso de eletricidade em locais gerenciados pela IBM (6)
|474.000
|374.000
|339.000
|282.000
|191.000
|- Uso de commodities de energia compradas
|22.000
|23.000
|13.000
|11.000
|8.000
|Escopo 2 (baseado em localização) (7)
|671.000
|650.000
|613.000
|577.000
|560.000
|Escopo 3 (emissões indiretas) (8)
|- Uso de produtos vendidos (9)
|291.000
|272.000
|264.000
|297.000
|2.213.000
|- Ativos arrendados upstream (10)
|13.000
|13.000
|18.000
|13.000
|13.000
|- Viagens de negócios (11)
|85 mil
|37.000
|125.000
|117.000
|277.000
|- Deslocamento de funcionários (12)
|42.000
|15.000
|10.000
|15.000
|234.000
|Emissões biogênicas (13)
|-
|-
|-
|700
|1.400
|Emissões atmosféricas (em toneladas métricas) (14)
|Óxidos de nitrogênio (NOx)
|96,7
|76,7
|33,6
|33,0
|37.2
|Compostos orgânicos voláteis (VOCs)
|9,5
|11,1
|11,7
|9,9
|7,5
|Matéria particulada (PM)
|8,4
|7,4
|4,6
|4,9
|4,3
|Óxidos de enxofre (SOx)
|3,1
|1,4
|1,2
|0,8
|0,6
|Monóxido de carbono (CO)
|31,2
|29,9
|17,6
|17,5
|18,5
|Gestão hídrica
|Redução anual percentual nas retiradas de água em locais maiores da IBM em regiões com escassez de água (meta: redução ano a ano)
|6,7%
|4,3%
|0,2%
|(3,4)%
|0,1%
|Resíduos não perigosos
|Total gerado (toneladas métricas x 1.000)
|22,1
|20,7
|14,8
|16,5
|19,2
|- Percentual em peso desviado de aterros sanitários ou incineração (meta: 90% até 2025)
|83,3%
|94,2%
|93,8%
|94,2%
|94,4%
|- Percentagem em peso de resíduos desviados enviados para processos de transformação de resíduos em energia (meta: não mais do que 10%, estabelecida em 2021)
|-
|9,7%
|11,9%
|10,0%
|8,6%
|Resíduos perigosos
|Total gerado (toneladas métricas x 1.000)
|1,6
|1,0
|0,7
|0,6
|0,7
|% em peso enviado para reciclagem
|71,0%
|68,0%
|63,8%
|44,0%
|40,7%
|Reutilização e reciclagem de produtos
|Total de produtos em fim de ciclo e resíduos de produtos processados (toneladas métricas x 1.000)
|16,9
|18,0
|12,4
|12,4
|10,3
|Percentual em peso do total de produtos em fim de ciclo e resíduos de produtos enviados pelas operações de fim de ciclo de produtos da IBM para aterro ou incineração para tratamento (meta: não exceder 3% em peso combinado)
|0,5%
|0,3%
|0,4%
|0,7%
|0,7%
|(1) Arredondado para o milhar mais próximo.
(2) 4,7% do consumo de energia foi estimado para locais da IBM que utilizam menos de 500 MWh de energia por ano e em casos em que as faturas de serviços públicos não estavam disponíveis no momento do relatório.
(3) A aquisição de eletricidade renovável inclui compras contratadas e eletricidade renovável que é fornecida automaticamente à IBM por meio da rede elétrica. Mesmo quando a IBM adquire eletricidade renovável gerada na região da rede em que estamos fisicamente localizados, parte da eletricidade que nos é entregue pode ter sido gerada a partir de combustíveis fósseis ou outras fontes, embora o total líquido de eletricidade renovável adquirido pela IBM ainda seja igual à quantidade declarada. Isso ocorre quando o momento em que a eletricidade renovável é gerada (por exemplo, quando o sol brilha ou o vento sopra) não coincide com o momento em que estamos usando eletricidade.
(4) Abrange todas as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 (baseadas no mercado) da IBM.
(5) A Bureau Veritas conduziu uma auditoria externa de asseguração limitada do nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa de 2024 e dos dados subjacentes e processos de cálculo.
(6) As emissões de Escopo 2 baseadas no mercado foram reconfiguradas para incluir emissões associadas ao uso de eletricidade em data centers de co-localização anteriormente reportados como emissões de Escopo 3, Categoria 1 - Bens e serviços adquiridos.
(7) As emissões de Escopo 2 baseadas na localização foram reconfiguradas para incluir emissões associadas ao uso de eletricidade em data centers de co-localização anteriormente reportados como emissões de Escopo 3, Categoria 1 - Bens e serviços adquiridos.
(8) A IBM atualmente estima emissões de Escopo 3 em quatro das quinze categorias definidas pelo Padrão de Contabilização e Relatórios de Emissões da Cadeia de Valor Corporativa do Protocolo GHG, incluindo viagens de negócios, deslocamento de funcionários, uso de produtos vendidos e ativos locados a montante.
(9) Uso de produtos vendidos: a partir do ano de relatório de 2024, a metodologia de cálculo foi modificada para considerar as emissões futuras ao longo de toda a vida útil esperada dos produtos de hardware vendidos durante o ano civil (anteriormente estimadas apenas para um período de 12 meses), para assumir a utilização contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana) desses produtos por nossos clientes em potência máxima (anteriormente estimada com níveis variados de utilização) e para não incluir mais o consumo de energia excedente e as emissões associadas de instalações de data center onde nossos produtos possam estar em uso.
(10) Ativos arrendados a montante: em alguns países, a IBM fornece veículos arrendados para funcionários, que podem ser usados para fins pessoais. Para esses veículos, definimos diretrizes padrão que exigem o arrendamento de veículos com perfis de emissões mais baixos. Essas diretrizes possibilitam a redução dos níveis médios de emissão de carros à medida que as frotas são renovadas.
(11) Viagens de negócios: a partir do ano de relatório de 2024, os valores relatados incluem viagens de trem e hospedagens, além dos valores anteriormente relatados referentes a viagens aéreas em companhias comerciais e aluguel de carros.
(12) Deslocamento de funcionários: a partir do ano de relatório de 2024, a metodologia foi modificada para incluir a Red Hat e a população global de funcionários da IBM.
(13) Emissões biogênicas são emissões de CO2 associadas ao uso de biocombustíveis pela IBM. Em conformidade com o Protocolo de Gases de Efeito Estufa, essas emissões são reportadas separadamente e não contabilizadas como emissões de Escopo 1 porque são consideradas parte do ciclo natural do CO2.
(14) Emissões atmosféricas de fontes pontuais não incluem emissões de refrigerantes e emissões de gases de efeito estufa provenientes das operações em todo o mundo, que são reportadas separadamente.
| Mulher
Homem
|Indígena americano ou nativo do Alasca
|Negro ou afro-americano
|Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico
|Branco
|Asiático
|Hispânico ou latino
|Duas ou mais corridas
|Indígena americano ou nativo do Alasca
|Negro ou afro-americano
|Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico
|Branco
|Asiático
|Hispânico ou latino
|Duas ou mais corridas
|Total
|IBM EEO-1
|Executivos e gerentes de alto escalão
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2.030
|Funcionários e gerentes de primeiro nível/nível intermediário
|7
|167
|4
|1.133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2.534
|908
|206
|23
|5.618
|Profissionais
|22
|982
|15
|5.012
|2.556
|735
|74
|46
|1.307
|39
|12.422
|4.865
|1.449
|114
|29.638
|Técnicos
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1.621
|Trabalhadores de vendas
|10
|184
|5
|1.021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2.949
|692
|351
|22
|6.104
|Trabalhadores de suporte administrativo
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|Totais
|45
|1.502
|24
|8.025
|3.370
|1.122
|110
|91
|2.087
|64
|19.703
|6.898
|2.273
|172
|45.486
| Mulher
Homem
|Indígena americano ou nativo do Alasca
|Negro ou afro-americano
|Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico
|Branco
|Asiático
|Hispânico ou latino
|Duas ou mais corridas
|Indígena americano ou nativo do Alasca
|Negro ou afro-americano
|Nativo do Havaí ou de outra ilha do Pacífico
|Branco
|Asiático
|Hispânico ou latino
|Duas ou mais corridas
|Total
|Red Hat EEO-1
|Executivos e gerentes de alto escalão
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|Funcionários e gerentes de primeiro nível/nível intermediário
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1.266
|Profissionais
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2.521
|504
|222
|98
|5.023
|Técnicos
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Trabalhadores de vendas
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|Trabalhadores de suporte administrativo
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|Totais
|2
|185
|2
|1.521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3.723
|677
|297
|130
|7.280
|Os dados incluem todos os funcionários dos EUA na folha de pagamento da IBM e da Red Hat, incluindo ativos em período integral, meio período, casuais, temporários (se na folha de pagamento da empresa), cooperativos/estagiários e pessoas com deficiência de curto prazo. Não estão incluídos funcionários inativos, demitidos ou em processo de demissão, aposentados (mas ainda na folha de pagamento para benefícios ou pagamentos), expatriados, contratados, repatriados em folhas de pagamento estrangeiras ou pessoas com deficiência de longo prazo.
Nenhum funcionário nas categorias de trabalhadores manuais, trabalhadores e ajudantes, trabalhadores de serviços e operadores.
A IBM tem um compromisso com os princípios de ética e licitude nos negócios. É política da IBM agir de forma ética e lícita em todos os assuntos e manter altos padrões de integridade em seus negócios.
Os funcionários devem sempre cumprir a conduta de negócios da IBM e as diretrizes relacionadas. A violação de qualquer uma das diretrizes da IBM é motivo para medidas disciplinares, incluindo demissão da empresa. Os funcionários devem consultar seus gerentes imediatamente se tiverem alguma dúvida sobre se suas ações podem violar uma diretriz da IBM.
Além disso, é prática da IBM divulgar voluntária e prontamente violações conhecidas das leis de aquisições governamentais aos funcionários apropriados do governo. Caso a IBM tenha se beneficiado economicamente de tais violações conhecidas, é nossa prática reembolsar devidamente o cliente governamental. Os funcionários da IBM devem informar imediatamente aos níveis apropriados da administração, diretamente ou por meio dos programas Open Door ou Speak-Up, toda e qualquer alegação de violações relacionadas a qualquer contrato governamental.
O Vice-presidente Sênior e Conselheiro Geral é responsável por disponibilizar instruções específicas sobre conduta e ética nos negócios e, conforme apropriado, conduzir avaliações periódicas, incluindo programas de certificação de diretrizes de conduta nos negócios, a fim de garantir a conformidade. Cada unidade operacional ou subsidiária é responsável por implementar tais instruções, incluindo a administração de programas de certificação.
Agosto de 1995
A IBM está comprometida com a meta de alcançar os mais altos padrões de qualidade. A qualidade forma a base de nossa proposta de valor, de nossa imagem de marca, e é o alicerce sobre o qual a IBM constrói relacionamentos duradouros onde somos essenciais para o sucesso de nossos clientes.
A percepção do cliente sobre a IBM e suas ofertas, produtos e serviços é a lente através da qual a qualidade será avaliada no mercado. Nossa meta é agregar valor a nossos clientes cada vez que eles interagem com a IBM diretamente ou por meio de nossos parceiros de negócios em todos os mercados geográficos que atendemos. A IBM ouve o feedback dos clientes e usa os insights para melhorar a experiência do cliente e a qualidade. A decisão do cliente de escolher e recomendar a IBM a seus parceiros de negócios, colegas e amigos fará parte de como a IBM medirá o sucesso.
Os líderes da IBM são responsáveis por entender como os clientes interagem com a empresa, por definir medidas e metas de melhoria e por adotar medidas para atingir as metas de qualidade. Espera-se que todos os IBMers incorporem os comportamentos de crescimento da IBM.
Março de 2022
Como uma empresa globalmente integrada, os processos de negócios da IBM frequentemente se estendem para além das fronteiras de um país. Essa globalização exige não apenas a disponibilidade dos sistemas de comunicação e informação em todo o grupo de empresas da IBM (IBM), mas também o processamento e o uso em nível mundial de vários tipos de informações, incluindo Informações Pessoais.
A IBM assume o compromisso de proteger a privacidade e a confidencialidade das Informações Pessoais de seus funcionários, clientes, parceiros de negócios (incluindo contatos internos de clientes e parceiros de negócios) e outros indivíduos identificáveis. A uniformidade das práticas de coleta, uso, divulgação, armazenamento, acesso, transferência ou processamento dessas informações ajuda a IBM a processar Informações Pessoais de forma justa e adequada, divulgando-as e/ou transferindo-as somente sob circunstâncias apropriadas.
A presente Política estabelece os princípios gerais que fundamentam as práticas específicas da IBM de coleta, uso, divulgação, armazenamento, acesso, transferência ou qualquer outra forma de processamento de Informações Pessoais, incluindo o princípio geral de Privacidade desde a Concepção. Esses princípios gerais se aplicam ao processamento de Informações Pessoais em todo o mundo pela IBM.
Os princípios gerais são:
A IBM coletará e processará informações pessoais de forma justa, lícita e transparente.
A IBM só coletará Informações Pessoais que sejam relevantes e necessárias para finalidade(s) específica(s) e somente processará Informações Pessoais de maneiras que não sejam incompatíveis com as finalidades para as quais elas são coletadas.
A IBM processará apenas as Informações Pessoais adequadas, relevantes e não excessivas para a finalidade para a qual são processadas.
A IBM manterá a exatidão, completude e atualização das Informações Pessoais até a medida do necessário para a finalidade para a qual elas são processadas.
A IBM manterá as Informações Pessoais de uma forma que permita a identificação apenas pelo tempo necessário para a finalidade para a qual tais Informações Pessoais foram coletadas.
A IBM só disponibilizará informações pessoais dentro ou fora da IBM em circunstâncias apropriadas.
A IBM implementará medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger as Informações Pessoais e instruirá os terceiros que processarem Informações Pessoais em nome da IBM, caso haja, a processá-las apenas de maneiras que sejam compatíveis com o processamento em nome da IBM e a implementar as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger as Informações Pessoais.
A IBM concederá aos indivíduos os direitos apropriados, como o direito de acesso e correção, relacionados às suas Informações Pessoais, conforme estabelecido nas Binding Corporate Rules e na legislação aplicável.
A IBM manterá políticas e práticas apropriadas para o tratamento seguro das Informações Pessoais que processa em nome de seus clientes.
A IBM terá uma governança apropriada, incluindo instruções corporativas, diretrizes, pessoal adequadamente treinado e outras medidas para poder demonstrar que o processamento de Informações Pessoais é realizado em conformidade com a presente Política.
Os Funcionários da IBM que entrarem em contato com Informações Pessoais deverão agir de forma coerente com os princípios contidos na presente Política.
A aplicação desses princípios é descrita mais detalhadamente nas Instruções Corporativas aplicáveis da IBM (e todas as diretrizes de implementação que as acompanham) relacionadas ao processamento de Informações Pessoais.
Maio de 2018
A IBM está comprometida com a liderança em assuntos ambientais em todas as suas atividades comerciais. A IBM segue políticas corporativas de longa data para fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, proteger o meio ambiente e conservar energia e recursos naturais, as quais foram formalizadas em 1967, 1971 e 1974, respectivamente. Elas foram de grande serventia ao meio ambiente e aos nossos negócios ao longo dos anos e fornecem a base para os seguintes objetivos de política corporativa:
A IBM tem um longo histórico de excelência na saúde e segurança dos funcionários. A importância que damos a essa prioridade serve de base para nosso compromisso permanente com nossos funcionários, clientes, parceiros de negócios, visitantes e as comunidades onde vivemos e trabalhamos. Os objetivos de nosso sistema de gerenciamento de saúde e segurança incluem o fornecimento de um ambiente de trabalho seguro e saudável, a prevenção de lesões e doenças e o fornecimento de recursos para cumprir esses compromissos.
A IBM tem o compromisso de:
O compromisso da IBM com a saúde e a segurança é essencial para nossa marca, inovação e liderança de mercado. Nós nos esforçamos para manter a excelência que alcançamos nessas áreas.
Setembro de 2018
Para obter mais informações, leia Saúde e Segurança na IBM
Na IBM, sempre estabelecemos altos padrões para a forma como conduzimos negócios, em áreas que vão desde a responsabilidade corporativa e social até a ética empresarial sólida, incluindo a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Estes Princípios de Conduta se aplicam a todos os funcionários da IBM. No entanto, eles não têm como objetivo descrever o escopo completo das políticas ou práticas de recursos humanos da IBM. Declarações mais detalhadas de políticas, procedimentos e práticas estão incluídas em documentos, como as Diretrizes de Conduta Empresarial da IBM. Os funcionários são obrigados a cumprir todas as políticas, procedimentos e práticas da IBM em todos os momentos e são responsáveis por consultar sua gerência em caso de dúvidas.
Nosso objetivo é garantir a conformidade total com esses princípios por parte dos gerentes e funcionários da IBM. Os Princípios de Conduta do Fornecedor da IBM, um complemento deste documento, regem nossos relacionamentos e padrões relativos aos fornecedores da IBM.
Não serão usados trabalho forçado, escravo (incluindo servidão por dívida) ou servidão por contrato; trabalho prisional involuntário; escravidão ou tráfico de pessoas. Isso inclui transportar, abrigar, recrutar, transferir ou receber pessoas por meio de ameaça, força, coação, sequestro ou fraude para trabalho ou serviços. Não deve haver restrições injustificadas ao direito de ir e vir dos trabalhadores nas instalações, nem restrições injustificadas à entrada ou saída das instalações fornecidas pela empresa. Como parte do processo de contratação, os trabalhadores devem receber um contrato de trabalho por escrito em sua língua materna (ou em um idioma que o trabalhador possa entender, a menos que exigido por lei) que contenha uma descrição dos termos e condições de emprego antes da saída do trabalhador de seu país de origem. O emprego é voluntário, e os funcionários devem ser livres para rescindir seu contrato de trabalho a qualquer momento. Os empregadores e agentes não podem reter ou destruir, ocultar, confiscar ou negar o acesso dos funcionários a seus documentos de identidade ou imigração, como documentos de identificação emitidos pelo governo, passaportes ou autorizações de trabalho, a menos que tais retenções sejam exigidas por lei. Os trabalhadores não serão obrigados a pagar taxas de recrutamento a empregadores ou agentes ou quaisquer outras taxas relacionadas em troca de emprego. Se tais taxas forem pagas pelos trabalhadores, deverão ser reembolsadas a eles.
A IBM cumprirá todas as leis sobre trabalho infantil aplicáveis. Apoiamos o uso de programas legítimos de aprendizado no ambiente de trabalho, estágios e outros programas semelhantes que estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis a esses programas. Funcionários menores de 18 anos (trabalhadores jovens) não devem realizar trabalhos que possam comprometer a saúde ou a segurança dessas pessoas, incluindo turnos noturnos e horas extras. A IBM garantirá a administração adequada dos trabalhadores estudantes por meio da manutenção adequada dos registros dos alunos, controle rigoroso dos parceiros educacionais e proteção dos direitos dos estudantes conforme estabelecem a legislação e os regulamentos pertinentes, e oferecerá o devido suporte e treinamento a todos os trabalhadores estudantes. Na ausência de legislação local, o salário base dos trabalhadores estudantes, estagiários e aprendizes deve ser pelo menos igual ao de outros trabalhadores iniciantes que realizam tarefas iguais ou semelhantes. Na hipótese improvável de que seja descoberto algum caso de trabalho infantil, o assunto será encaminhado ao VP de Recrutamento Global e ao VP de Relações de Funcionários e Mão de Obra para ação corretiva imediata.
A IBM cumprirá, no mínimo, todas as leis e regulamentos salariais e relativos às horas de trabalho aplicáveis, incluindo os referentes a salários mínimos, horas extras, taxas por peça, classificação de não isenção ou isenção e outros elementos de remuneração, e disponibilizará os benefícios legalmente obrigatórios. O pagamento que os funcionários recebem será apresentado de forma oportuna e compreensível por meio de um extrato de pagamento ou documentação semelhante que inclua informações suficientes para confirmar o devido pagamento pelo trabalho realizado, incluindo o pagamento de horas extras e o cálculo delas, se apropriado. Todo o uso de mão de obra temporária e terceirizada ocorrerá dentro dos limites estabelecidos pela legislação local.
A IBM não excederá o máximo de horas de trabalho estipuladas por lei e oferecerá a remuneração adequada pelas horas extras. Os funcionários não serão obrigados a trabalhar mais de 60 horas por semana, incluindo horas extras, exceto em circunstâncias comerciais extraordinárias e com consentimento deles, ou quando a natureza do cargo exigir a realização desse tipo de trabalho, como, por exemplo, para funcionários isentos e funcionários em cargos executivos, de gerência ou profissionais. Essa norma se aplica nos países em que a semana de trabalho máxima é mais curta. Os funcionários terão pelo menos um dia de folga durante cada semana de trabalho de sete dias.
A IBM não fará discriminação na contratação, promoção, treinamento, remuneração de funcionários e práticas de emprego com base em raça, cor, religião, idade, origem nacional, origem social ou étnica, raça, orientação sexual, gênero, identidade ou expressão de gênero, estado civil, gravidez, filiação política, filiação sindical, informações genéticas protegidas, deficiência, status de veterano coberto ou qualquer outra característica protegida pela legislação aplicável. A IBM criará um ambiente de trabalho sem discriminação ou assédio com base nas categorias indicadas. Os trabalhadores receberão acomodações razoáveis para a realização de práticas religiosas. Além disso, os trabalhadores ou possíveis trabalhadores não serão submetidos a exames médicos ou exames físicos que possam ser utilizados de forma discriminatória.
A IBM tratará todos os funcionários com respeito e dignidade e não fará uso de castigos corporais, ameaças de violência ou outras formas de abuso, coerção física ou assédio. As políticas e práticas disciplinares de apoio a esses requisitos serão claramente definidas e comunicadas aos trabalhadores.
Em conformidade com a legislação local, a IBM respeitará os direitos legais de todos os seus funcionários de formar e participar de organizações de trabalhadores de sua escolha, incluindo organizações trabalhistas ou sindicatos, ou de não formarem e aderirem a essas organizações, para fins de negociação coletiva e para participar de assembleias pacíficas. A IBM cumpre as leis locais aplicáveis no mundo todo no que diz respeito ao envolvimento de funcionários e terceiros e não fará discriminação com base na decisão do funcionário de ingressar ou não em uma organização trabalhista. A IBM respeita os direitos dos funcionários de se organizarem e conscientiza os gerentes de todos os níveis sobre esses direitos. Os funcionários e/ou seus representantes devem poder se comunicar abertamente e compartilhar ideias e preocupações com a gerência no que diz respeito às condições de trabalho e às práticas da administração, sem medo de sofrer discriminação, represália, intimidação ou assédio. A crença estabelecida da Empresa é de que os interesses da IBM e de seus funcionários são mais bem atendidos por meio de um ambiente de trabalho favorável e colaborativo, com comunicação direta entre os funcionários e a gerência. A IBM trabalha para estabelecer condições de emprego favoráveis, promover relacionamentos positivos entre funcionários e gerentes, viabilizar a comunicação com os funcionários e ajudar no desenvolvimento deles.
A IBM disponibilizará para seus funcionários um ambiente de trabalho seguro e saudável, em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Em conformidade com essas obrigações, a IBM terá e implementará programas eficazes que englobem aspectos como segurança de vida, investigação de incidentes, segurança química, ergonomia e oferecerá padrões seguros de saúde e segurança em qualquer alojamento e transporte oferecido aos nossos funcionários pela empresa. Os trabalhadores receberão treinamento em saúde e segurança em seu idioma principal. As informações relacionadas à saúde e segurança devem estar claramente afixadas nas instalações.
A IBM trabalhará de forma a proteger o meio ambiente. No mínimo, a IBM cumprirá todas as leis, regulamentos e normas ambientais aplicáveis, tais como as exigências relacionadas ao gerenciamento e descarte de produtos químicos e resíduos, reciclagem, tratamento e descarga de águas residuais industriais, controles de emissões atmosféricas, licenças ambientais e relatórios ambientais. Além disso, a IBM cumprirá todos os requisitos ambientais adicionais específicos dos produtos ou serviços fornecidos à IBM, conforme exigido nas especificações do projeto e do produto e nos documentos do contrato.
A IBM cumprirá todas as leis, regulamentos e outros requisitos legais aplicáveis em todos os locais onde conduz seus negócios.
A IBM espera que seus funcionários conduzam os negócios de acordo com os mais altos padrões éticos e mantém as Diretrizes de Conduta Empresarial que os funcionários devem seguir. A IBM cumpre rigorosamente a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior e todas as leis e regulamentos sobre suborno, corrupção e práticas comerciais proibidas. A IBM não oferece emprego ou qualquer outra forma de experiência de trabalho (remunerada ou não) em troca de fechar negócios ou receber outras vantagens para a empresa. A IBM Global Procurement mantém a política da IBM em relação aos minerais de zonas de conflito.
A IBM disponibiliza a todos os funcionários canais de comunicação abertos para envio de sugestões e reclamações à administração. A IBM mantém canais de contato direto com o Escritório Corporativo para reclamações de funcionários, incluindo qualquer forma de assédio, entre eles o assédio sexual.
A IBM realizará auditorias nos negócios para garantir o cumprimento de nossas políticas, práticas e procedimentos. Manteremos os registros conforme estabelecem as leis e regulamentos locais.
A IBM tem o compromisso de proteger a privacidade e a confidencialidade das informações sobre seus funcionários. A IBM reconhece que, de acordo com as leis de alguns países, determinadas informações sobre os funcionários, tais como informações sobre a origem racial ou étnica, opiniões políticas ou crenças filosóficas, filiação a sindicatos e informações de saúde ou vida sexual, devem ser consideradas “confidenciais”. Sempre que possível, essas informações confidenciais serão processadas de forma agregada ou anônima para que não seja possível identificar nenhum indivíduo em particular. Quando isso não for viável, a IBM somente processará as informações conforme exige a legislação local aplicável (e quaisquer salvaguardas designadas nelas), e com o consentimento do funcionário, quando necessário, ou quando necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa de processos legais. Espera-se que todos os funcionários usem informações sobre clientes, fornecedores e parceiros de negócios da IBM de acordo com suas responsabilidades profissionais e seguindo as Diretrizes de Conduta Empresarial da IBM.
A IBM oferece vários programas para os funcionários incentivarem e aumentarem o impacto positivo de seu envolvimento na comunidade. Esses programas globais incluem: On Demand Community, um pacote de ferramentas e recursos online para incentivar o voluntariado dos funcionários; Community Grants, programa que premia trabalhos voluntários de longo prazo com doações em dinheiro ou equipamentos da IBM; e Matching Grants, programa por meio do qual a IBM iguala as doações de funcionários para escolas e organizações sem fins lucrativos.
As políticas corporativas formais emitidas pelo IBM Chief Executive Officer, ou pelo Senior Officer que ele ou ela dirige, regem as ações de toda a empresa dentro da IBM e as ações com todos os terceiros. Nossas políticas corporativas refletem os valores da IBM e o sistema de gerenciamento resultante dentro no qual nossas decisões são tomadas.
Essa instrução se aplica a todas as funções corporativas, unidades de negócios e subsidiárias integrais e de propriedade majoritária da IBM que estejam sujeitas às Diretrizes de Conduta de Negócios da IBM.
Julho de 2018
A IBM está comprometida com altos padrões de responsabilidade corporativa. Nossa definição de responsabilidade corporativa inclui responsabilidade ambiental, bem como preocupações sociais com nossa força de trabalho, clientes, parceiros de negócios e as comunidades na quais operamos.
A base de nossos padrões e práticas de responsabilidade corporativa é nossa dedicação ao respeito aos direitos humanos. A posição da IBM em relação aos direitos humanos é fundamentada por normas internacionais, incluindo os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.
A IBM tem uma forte cultura de ética e integridade, orientada por um rigoroso sistema de governança corporativa que promove a transparência em nível mundial e a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis onde fazemos negócios.
Ao longo de sua história, a IBM vem adotando uma abordagem cuidadosa e abrangente em relação à responsabilidade corporativa que se baseia nos valores da IBM e leva em consideração quatro áreas de impacto que são de particular interesse para nossos stakeholders, ou seja, o apoio a nossos funcionários e comunidades; o impacto dos produtos e operações da IBM no meio ambiente; o gerenciamento de nossa cadeia de suprimentos global e a governança, ética e integridade de nossa empresa.
A abordagem da IBM reconhece nossa vasta rede de stakeholders e a compreensão de que nosso trabalho pode afetar não apenas nosso sucesso comercial, mas também a eficiência e a inovação de países, cidades, governos, comunidades e a infraestrutura crítica do nosso planeta.
Nós nos esforçamos para maximizar o impacto positivo da IBM como empresa global de várias maneiras: identificamos e aproveitamos novas oportunidades para aplicar nossa tecnologia e experiência aos problemas da sociedade; ampliamos nossos programas e iniciativas existentes de responsabilidade corporativa para buscar o máximo benefício; capacitamos nossos funcionários e outras pessoas para servir a suas comunidades; e integramos a cidadania corporativa e nosso respeito pelos direitos humanos em toda a nossa empresa.
Concentramos nosso envolvimento e nossos programas em questões sociais específicas, incluindo desenvolvimento econômico comunitário, educação, saúde, alfabetização, idioma e cultura. Essas são áreas de necessidades humanas básicas e sociais mais amplas nas quais podemos aplicar a tecnologia e o talento da IBM para ajudar a resolver problemas e contribuir para o avanço dos direitos humanos.
As Diretrizes de Conduta Empresarial (BCGs) da IBM servem como nosso código de conduta global para os funcionários da empresa e refletem nosso compromisso de longa data com os mais altos padrões éticos em relação a condutas e à tomada de decisões. Elas especificam os padrões de ética nos negócios e os valores e princípios básicos da IBM.
As BCGs são complementadas por diretrizes corporativas formais que regem nossas ações em toda a empresa. Sua intenção é expressar uma direção clara sobre as questões que são fundamentais e, portanto, mais duradouras em nossos negócios. Além de orientar a ação em áreas específicas, como assuntos ambientais ou privacidade de dados, nossas políticas corporativas também incluem um conjunto de Normas Empregatícias Globais.
Esses princípios se aplicam aos funcionários da IBM e são explicados mais detalhadamente na nossa página "Responsabilidade na IBM". Esperamos que nossos gerentes e funcionários cumpram integralmente essas Normas.
As Normas Empregatícias Globais abordam áreas importantes para os direitos humanos e incluem, entre outros, o compromisso de que a IBM:
não usará trabalho forçado ou infantil; cumprirá, no mínimo, todas as leis e regulamentos salariais e relativos a horas de trabalho aplicáveis; cumprirá os limites legais de horário de trabalho; criará um ambiente de trabalho livre de discriminação ou assédio e tratará todos os funcionários com respeito e dignidade; e respeitará os direitos legais de seus funcionários de ingressar (ou não) em organizações de trabalhadores, incluindo organizações trabalhistas ou sindicatos. A IBM se esforça para estabelecer condições de emprego favoráveis, promover relacionamentos positivos entre funcionários e gerentes, facilitar a comunicação com os funcionários e apoiar o desenvolvimento dos funcionários.
Treinamos nossos funcionários e realizamos avaliações empresariais regulares para confirmar a conformidade com nossas políticas, práticas e procedimentos. Por exemplo, periodicamente, geralmente a cada ano, os funcionários da IBM devem se certificar formalmente em relação às BCGs e concluir um treinamento interativo online.
Trabalhar com terceiros é parte integrante dos negócios da IBM para atender às necessidades de nossos clientes. O Código de Conduta dos Parceiros de Negócios da IBM descreve os padrões mínimos de conduta e práticas de negócios que esperamos de nossos parceiros de negócios: por exemplo, que os funcionários tenham um ambiente de trabalho livre de coação, discriminação e assédio. Se as leis e regulamentos aplicáveis forem mais permissivos do que este Código de Conduta, espera-se que os parceiros de negócios cumpram o Código de Conduta da IBM. Conforme apropriado, a IBM fornece aos parceiros de negócios treinamento online e, em alguns casos, ao vivo, sobre ética e integridade.
Em nossos relacionamentos com a cadeia de suprimentos, a IBM usa o Código de Conduta da Responsible Business Alliance (RBA) (anteriormente denominado Código de Conduta da EICC) como um código unificado para nossa base de suprimentos global. O Código de Conduta da RBA estabelece os padrões que esperamos de nossos fornecedores ao fazerem negócios com a IBM em várias áreas de responsabilidade social, incluindo trabalho, saúde, segurança, proteção do meio ambiente, ética e sistemas de gestão. Nosso objetivo é trabalhar com nossos fornecedores para promover sua total conformidade com o Código de Conduta da RBA e esperamos que eles incorporem esses padrões em relação às suas próprias fontes de fornecimento envolvidas na produção de bens e serviços para a IBM. Consideramos esses padrões em nosso processo de seleção de fornecedores e monitoramos o desempenho de forma permanente, conforme necessário, por meio de auditorias periódicas de conformidade de fornecedores terceirizados. A IBM reserva-se o direito de tomar medidas em relação aos fornecedores que não cumprirem o Código de Conduta da RBA e pode considerar providências, tais como reduzir ou encerrar negócios de acordo com os termos do contrato.
A IBM disponibiliza a todos os funcionários canais de comunicação abertos para sugestões e reclamações à gerência; a IBM também mantém um canal de contato com a gerência para reclamações de funcionários, um canal para discutir questões com especialistas e receber orientações e também um canal para expressar preocupações de forma anônima. Esses canais podem tratar de reclamações de qualquer tipo, inclusive qualquer forma de assédio e má conduta de natureza sexual. A IBM não tolera ameaças ou atos de retaliação contra qualquer funcionário por relatar uma preocupação ou suspeita de violação. Canais de comunicação adicionais estão disponíveis para fornecedores, parceiros de negócios e outros relatarem preocupações ou suspeitas de violações à empresa, incluindo formas de enviar denúncias anônimas.
A gerência sênior da IBM é, em última instância, responsável por nossos programas e nosso progresso na responsabilidade corporativa econômica, ambiental e social, incluindo nossa dedicação aos direitos humanos, bem como nossa adesão aos programas gerais de conformidade da IBM. O Conselho da IBM e nosso CEO analisam anualmente os programas e o progresso da responsabilidade corporativa da IBM. Nossa dedicação à responsabilidade corporativa é promovida em toda a empresa e integrada em todos os negócios por meio dos seguintes fóruns.
Nosso Comitê de Direção Executiva de Responsabilidade Corporativa é composto por executivos seniores de áreas funcionais de toda a empresa e é presidido pelo Vice President for Corporate Citizenship and Corporate Affairs da IBM. O comitê é reunido periodicamente para fornecer liderança e orientações sobre questões-chave de direitos humanos e responsabilidade corporativa. Cada área funcional é responsável pelo desenvolvimento dos seus próprios objetivos e estratégias, com metas para toda a organização aprovadas pelo comitê de direção.
Nosso Grupo de Trabalho de Responsabilidade Corporativa consiste em representantes de áreas funcionais (incluindo representação global) e se reúne regularmente para gerenciar as atividades de direitos humanos e responsabilidade corporativa da IBM e o envolvimento dos stakeholders. O grupo de trabalho analisa as principais normas e questões estratégicas na área da responsabilidade corporativa e dos direitos humanos e faz recomendações ao comitê de direção ao longo do ano.
A IBM trabalha ativamente com os stakeholders que examinam e influenciam nossos programas e práticas de direitos humanos e responsabilidade corporativa. Consideramos que o envolvimento dos stakeholders vai muito além de comunicações e consultas. Para nós, trata-se de envolvimento e colaboração empresarial, trabalhando lado a lado com comunidades, governos, investidores e o setor social. Trabalhamos em estreita colaboração com organizações que adotam abordagens igualmente inovadoras, globais, abertas e colaborativas em relação à cidadania corporativa e à sustentabilidade.
Divulgamos ao público nossas iniciativas e avanços em matéria de responsabilidade corporativa por meio do nosso relatório anual sobre esse tema, de relatórios GRI adicionais e de publicações ad hoc específicas sobre áreas em particular, como a diversidade e a igualdade de oportunidades.
Os funcionários da IBM representam uma força de trabalho talentosa e diversificada de indivíduos de todas as origens e experiências. Alcançar todo o potencial de todos os IBMers é uma prioridade de negócios fundamental para a inovação e a criatividade, que garantem nosso sucesso competitivo. O compromisso de longa data da IBM com a igualdade de oportunidades baseia-se em um julgamento de negócios sólido e está ancorado nos valores da IBM.
A IBM tem mais de 100 anos de trabalho em diversidade, inclusão e igualdade no ambiente de trabalho. Esse legado e nosso compromisso permanente de promover a equidade em uma sociedade global nos tornaram líderes em diversidade e inclusão. Guiados por nossos valores e crenças, temos orgulho de promover um ambiente em que cada IBMer seja capaz de prosperar por causa de suas diferenças, não apesar delas.
Desde 1953, quando Thomas J. Watson Jr. emitiu a Carta de Política nº 4, a IBM se comprometeu a contratar "pessoas que tenham a personalidade, o talento e a experiência necessários para preencher um determinado cargo, independentemente de raça, cor ou credo". Isso é interpretado em um ambiente moderno, e para cumprir várias leis locais, como a política dessa organização de continuar se envolvendo em atividades como contratação, promoção e remuneração de funcionários, independentemente de raça, cor, religião, sexo ou gênero , identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, nacionalidade, raça, genética, gravidez, deficiência física ou mental, neurodivergência, idade ou outras características protegidas pela legislação aplicável. A IBM disponibiliza acomodações razoáveis quando a Empresa acredita que elas são apropriadas para permitir que funcionários com deficiências e outras pessoas desempenhem seus trabalhos de forma eficaz.
Ao respeitar e valorizar a diversidade entre nossos funcionários e todos aqueles com quem fazemos negócios, espera-se que os gerentes e funcionários promovam um ambiente de trabalho livre de todas as formas de discriminação, assédio, intimidação e retaliação. Espera-se que cada gerente da IBM cumpra esta política e todas as leis aplicáveis sobre esse assunto e mantenha o compromisso da IBM com a inclusão.
Abril de 2025
Onde quer que a IBM opere em todo o mundo, nós nos esforçaremos para conduzir nossos negócios de maneira justa e equitativa. Em consonância com esse objetivo, seguimos as leis e os costumes locais dos países em que operamos e procuramos ativamente estabelecer relações de trabalho estreitas com empresas nativas desses países.
A política da IBM Corporation é oferecer a todas as empresas oportunidades iguais de participar em todas as áreas das atividades de marketing, aquisição e contratação da IBM. Esta política se aplica a todas as empresas ou instituições, independentemente de raça, cor, religião, gênero, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência, idade ou status de veterano portador de deficiência especial ou outros tipos de veteranos.
Nos Estados Unidos, essas atividades estão em conformidade com todas as leis federais, estaduais e locais aplicáveis, incluindo aquelas que tratam do uso de pequenas empresas, pequenas empresas desfavorecidas, pequenas empresas de propriedade de mulheres, empresas do programa HUBZone, empresas de propriedade de veteranos e veteranos incapacitados em serviço.
Esta política se aplica a todas as áreas de despesas, seja para produtos ou serviços. Todas as organizações da IBM devem adotar medidas para garantir que esta política seja implementada e que existam programas que assegurem o desempenho da IBM em relação a esse compromisso.
Maio de 2025
É política de longa data da IBM participar da política como cidadãos, não como profissionais da IBM. Portanto, é política da Empresa IBM não fazer contribuições de recursos como dinheiro, bens ou serviços para candidatos ou partidos políticos. Esta política se aplica igualmente em todos os países onde a IBM faz negócios, independentemente de tais contribuições serem ou não consideradas legais em qualquer país anfitrião.
Incentivamos os funcionários da IBM a participar de atividades políticas em suas comunidades e países. A empresa fará todo o possível para acomodar os funcionários que precisam se ausentar do trabalho para concorrer a cargos políticos ou ocupá-los, ou cumprir deveres partidários significativos durante campanhas ou eleições. A IBM não remunera funcionários afastados em virtude de atividades políticas. No entanto, se em algum país onde a IBM faz negócios houver uma lei que exija que o empregador dê folgas, com remuneração, a qualquer funcionário que ocupe um cargo público, essa lei terá precedência.
Como a IBM faz negócios com muitos níveis de governo, instituímos procedimentos elaborados para evitar situações de conflitos de interesses para funcionários da IBM que ocupem cargos governamentais. Esses procedimentos devem ser seguidos.
Dezembro de 1975
É política da IBM não comprar nem vender com base na reciprocidade.
Para manter os altos padrões de desempenho de nossos produtos, devemos basear todas as nossas compras na qualidade, no preço e na confiabilidade do fornecedor. Usar a reciprocidade como uma consideração de compra limitaria nosso campo de oferta e poderia comprometer a qualidade e o preço de nossos produtos.
Além disso, nunca devemos usar nossas amplas compras para auxiliar nossos esforços de vendas. Devemos deixar os clientes livres para comprar, sem qualquer obrigação de reciprocidade.
Novembro de 1966