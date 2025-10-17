Reutilização, reciclagem e descarte de produtos

Como parte de suas atividades de gerenciamento de fim de ciclo de produtos (PELM), a IBM começou a oferecer programas de retorno de produtos para clientes na Europa em 1989 e ampliou e aprimorou essas atividades com o passar dos anos. Atualmente, o Global Asset Recovery Services (GARS) da IBM é responsável pela revenda de ativos da IBM utilizados e de fim de contrato no mercado externo e pela reutilização e realocação de ativos internamente, além de oferecer um processo ambientalmente responsável para o descarte de equipamentos de TI obsoletos.

Quando os ativos não podem ser reutilizados diretamente, são remanufaturados ou reformados por meio de processos rigorosos e padrões de fabricação originais. Os ativos também podem ser reconfigurados para atender a requisitos específicos do cliente. As peças são recolhidas para reutilização e também vendidas externamente. Essas práticas prolongam a vida útil dos equipamentos de TI e reduzem a necessidade de se fabricarem novos produtos. Depois que todas as oportunidades de reutilização e remarketing são esgotadas, os componentes restantes são enviados para recuperação e reciclagem de materiais.

A meta da IBM é reutilizar ou reciclar produtos em fim de ciclo, de modo que a quantidade de resíduos de produtos enviados por nossas operações para aterros sanitários ou para incineração para tratamento não exceda 3% em peso do volume total processado.

Em 2024, processamos aproximadamente 10.300 toneladas métricas de produtos em fim de ciclo e sucata de produtos de mais de 68 países, com 96% (em peso) revendidos, reutilizados ou enviados para reciclagem, 3,2% enviados para processos de transformação de resíduos em energia, e 0,7% enviados para aterros sanitários ou para incineração para descarte final. Isso inclui produtos em fim de ciclo gerados pela IBM e seus clientes.

A IBM estabeleceu, em 1991, sua exigência corporativa para a avaliação ambiental dos fornecedores de PELM da empresa, uma expansão do programa de avaliação ambiental de fornecedores iniciado em 1972. Avaliamos esses fornecedores antes de negociar com eles e, posteriormente, a cada três anos.

Desde que começamos a informar o descarte de produtos em 1995, a IBM processou 1,15 milhão de toneladas (2,53 bilhões de libras) de produtos e resíduos de produtos em todo o mundo.

Para saber mais sobre os requisitos da IBM para fornecedores de PELM, acesse: