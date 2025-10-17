Reutilização, reciclagem e descarte de produtos

Cubos de lixo embalados contendo latas de alumínio para reciclagem, empilhados em paletes em depósito de reciclagem.
Gestão de fim de ciclo do produto

Como parte de suas atividades de gerenciamento de fim de ciclo de produtos (PELM), a IBM começou a oferecer programas de retorno de produtos para clientes na Europa em 1989 e ampliou e aprimorou essas atividades com o passar dos anos. Atualmente, o Global Asset Recovery Services (GARS) da IBM é responsável pela revenda de ativos da IBM utilizados e de fim de contrato no mercado externo e pela reutilização e realocação de ativos internamente, além de oferecer um processo ambientalmente responsável para o descarte de equipamentos de TI obsoletos. 

Quando os ativos não podem ser reutilizados diretamente, são remanufaturados ou reformados por meio de processos rigorosos e padrões de fabricação originais. Os ativos também podem ser reconfigurados para atender a requisitos específicos do cliente. As peças são recolhidas para reutilização e também vendidas externamente. Essas práticas prolongam a vida útil dos equipamentos de TI e reduzem a necessidade de se fabricarem novos produtos. Depois que todas as oportunidades de reutilização e remarketing são esgotadas, os componentes restantes são enviados para recuperação e reciclagem de materiais.

A meta da IBM é reutilizar ou reciclar produtos em fim de ciclo, de modo que a quantidade de resíduos de produtos enviados por nossas operações para aterros sanitários ou para incineração para tratamento não exceda 3% em peso do volume total processado.

Em 2024, processamos aproximadamente 10.300 toneladas métricas de produtos em fim de ciclo e sucata de produtos de mais de 68 países, com 96% (em peso) revendidos, reutilizados ou enviados para reciclagem, 3,2% enviados para processos de transformação de resíduos em energia, e 0,7% enviados para aterros sanitários ou para incineração para descarte final. Isso inclui produtos em fim de ciclo gerados pela IBM e seus clientes.

A IBM estabeleceu, em 1991, sua exigência corporativa para a avaliação ambiental dos fornecedores de PELM da empresa, uma expansão do programa de avaliação ambiental de fornecedores iniciado em 1972. Avaliamos esses fornecedores antes de negociar com eles e, posteriormente, a cada três anos.

Desde que começamos a informar o descarte de produtos em 1995, a IBM processou 1,15 milhão de toneladas (2,53 bilhões de libras) de produtos e resíduos de produtos em todo o mundo.

Para saber mais sobre os requisitos da IBM para fornecedores de PELM, acesse:

 Requisitos ambientais da cadeia de suprimentos
Informações para recicladores de acordo com a Diretiva REEE

Mediante solicitação e conforme estabelece o Artigo 15 da Diretiva da UE 2012/19/EU sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) e suas respectivas transposições para a legislação nacional dos Estados Membros da UE, a IBM disponibilizará informações aos órgãos de reciclagem de acordo com o "EICTA, CECED, AeA e EERA Joint Position Guidance sobre a implementação do artigo 15 da Diretiva 2012/19/EU no que diz respeito a informações para instalações de tratamento".

 Informações para recicladores (não clientes)
Programas de devolução de produtos

Muitas jurisdições (países, estados, províncias e/ou cidades) exigem que os fabricantes criem programas para reciclagem gratuita de produtos para determinados equipamentos eletrônicos (por exemplo, computadores pessoais, monitores de computador e acessórios relacionados etc.) que fabricaram e venderam.

A IBM participa de diversos programas de recolhimento para reciclagem de produtos cobertos, baterias ou embalagens, que variam de acordo com as regulamentações locais. Para mais informações sobre coleta e reciclagem em sua região, acesse:

 Programas de retorno de produtos da IBM
Programa de retorno de cartão de coprocessador criptográfico

A IBM estabeleceu um programa para a devolução de determinadas placas de coprocessador criptográfico da IBM. A ficha de informações sobre mercúrio abaixo contém detalhes sobre este programa e os números de peça das placas às quais o programa se aplica. Entre em contato com a IBM pelo e-mail prodinfo@us.ibm.com para receber mais informações sobre a devolução dessas placas.

 Ficha de informações de mercúrio
Programa de devolução de suprimentos de impressora

As informações sobre o Programa de devolução de suprimentos de impressora da Ricoh estão disponíveis no site de Reciclagem inteligente de recursos da Ricoh. 

 Reciclagem inteligente de recursos da Ricoh