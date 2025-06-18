Desde 2010, a IBM exige que seus fornecedores de primeiro nível mantenham um sistema de gerenciamento para lidar com suas responsabilidades sociais e ambientais. O objetivo da empresa é ajudar seus fornecedores a desenvolver seus próprios recursos para ter sucesso nessa área. Em resumo, a IBM exige que os fornecedores:
Em 2021, estabelecemos um requisito adicional para os principais fornecedores de setores de negócios com produção intensa de emissões (logística, companhia aérea, hotel, produção e produtos de tecnologia) para estabelecer uma meta de redução de emissões que lide com suas emissões de GEE de Escopo 1 e Escopo 2, alinhadas com as recomendações científicas do IPCC da ONU. No final de 2024, 98% desses fornecedores definiram essas metas. Continuamos a nos envolver com os 2% restantes dos fornecedores no escopo, e monitoraremos o status de seu processo de definição de metas até a conclusão.
No ano passado, realizamos nosso terceiro Simpósio Anual de Liderança em Sustentabilidade. O tema, "Gestão hídrica", abordou a crescente demanda global por água em regiões com escassez de água. O simpósio reuniu um grupo diversificado de fornecedores, incluindo fabricantes, provedores de logística, prestadores de serviços de instalações, hotéis e companhias aéreas. Como parte do evento, reconhecemos e comemoramos as conquistas de vários fornecedores que demonstraram estratégias e resultados excepcionais na gestão hídrica.
Para avaliar ainda mais o desempenho da sustentabilidade dos fornecedores e engajá-los na melhoria contínua, em 2024, implementamos uma solução de terceiros que aprimora nossas práticas anteriores de devida diligência e ajuda a impulsionar nossa cadeia de suprimentos para atingir as metas de redução de emissões de GEE e outros objetivos de sustentabilidade.
Alinhada com o compromisso de longa data da IBM de fazer negócios com fornecedores ambientalmente responsáveis, e como parte de seu sistema de gerenciamento ambiental global, a IBM realiza avaliações ambientais de fornecedores que:
Esses fornecedores são avaliados antes da assinatura de contratos com eles e, posteriormente, aproximadamente a cada três anos, para garantir que suas operações e práticas ambientais sólidas continuem atendendo aos requisitos da IBM. O escopo da avaliação abrange:
De acordo com o programa de gerenciamento de resíduos da IBM, os resíduos perigosos são tratados, reciclados ou descartados em instalações aprovadas pela IBM dentro do país onde são gerados, sempre que possível. A IBM não exporta resíduos perigosos dos EUA ou de qualquer outro país onde instalações adequadas estão disponíveis dentro do país.
Se não houver fornecedores em um país que atendam aos requisitos ambientais da IBM em relação ao processamento de resíduos ou produtos perigosos, os resíduos gerados pelas operações da IBM são enviados para instalações em outros países onde esses requisitos possam ser atendidos. Esse envio é feito em conformidade com as leis e regulamentações do país e de acordo com tratados internacionais como a Convenção da Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Descarte.
Embora raros, às vezes há situações em que o processamento local de resíduos não é possível, e o envio para fornecedores aprovados pela IBM em outros países não é permitido devido a exigências legais. Nessas situações, a IBM armazenará resíduos e materiais de fim de ciclo de produtos em instalações de armazenamento adequadamente gerenciadas, conforme permitido por lei, até que instalações de processamento adequadas estejam disponíveis.
IBM é membro fundador da Responsible Business Alliance (RBA), um grupo setorial sem fins lucrativos que permite que seus membros se esforcem para melhorar continuamente a responsabilidade social, ambiental e ética de suas empresas e cadeias de suprimentos upstream. Exigimos que nossos fornecedores de hardware, software e serviços de primeiro nível (bem como operações internas da IBM) sigam o Código de Conduta da RBA, que contém disposições sobre trabalho, integridade e segurança, requisitos ambientais, ética e sistemas de gerenciamento. O código da RBA é a base para os critérios do sistema de gerenciamento social e ambiental que exigimos que nossos fornecedores mantenham.