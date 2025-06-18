Cadeia de suprimentos

Desde 2010, a IBM exige que seus fornecedores de primeiro nível mantenham um sistema de gerenciamento para lidar com suas responsabilidades sociais e ambientais. O objetivo da empresa é ajudar seus fornecedores a desenvolver seus próprios recursos para ter sucesso nessa área. Em resumo, a IBM exige que os fornecedores:

Definam, implementem e sustentem um sistema de gerenciamento que lida com as interseções de suas operações com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente.

Meçam o desempenho e estabeleça metas ambientais voluntárias e quantificáveis nas áreas de resíduos, energia e emissões de gases de efeito estufa.

Divulguem publicamente resultados associados a essas metas ambientais voluntárias e outros aspectos ambientais de suas operações.

Realizem autoavaliações e auditorias, bem como avaliações pela gerência, de seu sistema de gerenciamento.

Transmitam esses requisitos a seus fornecedores que realizam trabalho relevante para os produtos, peças e/ou serviços fornecidos à IBM.

Em 2021, estabelecemos um requisito adicional para os principais fornecedores de setores de negócios com produção intensa de emissões (logística, companhia aérea, hotel, produção e produtos de tecnologia) para estabelecer uma meta de redução de emissões que lide com suas emissões de GEE de Escopo 1 e Escopo 2, alinhadas com as recomendações científicas do IPCC da ONU. No final de 2024, 98% desses fornecedores definiram essas metas. Continuamos a nos envolver com os 2% restantes dos fornecedores no escopo, e monitoraremos o status de seu processo de definição de metas até a conclusão.

No ano passado, realizamos nosso terceiro Simpósio Anual de Liderança em Sustentabilidade. O tema, "Gestão hídrica", abordou a crescente demanda global por água em regiões com escassez de água. O simpósio reuniu um grupo diversificado de fornecedores, incluindo fabricantes, provedores de logística, prestadores de serviços de instalações, hotéis e companhias aéreas. Como parte do evento, reconhecemos e comemoramos as conquistas de vários fornecedores que demonstraram estratégias e resultados excepcionais na gestão hídrica.

Para avaliar ainda mais o desempenho da sustentabilidade dos fornecedores e engajá-los na melhoria contínua, em 2024, implementamos uma solução de terceiros que aprimora nossas práticas anteriores de devida diligência e ajuda a impulsionar nossa cadeia de suprimentos para atingir as metas de redução de emissões de GEE e outros objetivos de sustentabilidade.