Na IBM, um compromisso com o meio ambiente remonta à década de 1970, quando estabelecemos pela primeira vez metas formais em relação à conservação de energia e gerenciamento de resíduos.

Hoje, atuamos como “cliente zero” nessa missão, usando nossas próprias tecnologias de nuvem híbrida e IA de ponta para ajudar a IBM a progredir em suas metas ambientais, melhorar a eficiência de nossas operações e oferecer inovações que possam ajudar nossos clientes e comunidades.