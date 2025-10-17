A IBM está aproveitando a nuvem híbrida e as tecnologias emergentes de IA em operações, cadeia de suprimentos, produtos e serviços para incorporar sustentabilidade e valor de longo prazo em tudo o que fazemos.
Na IBM, um compromisso com o meio ambiente remonta à década de 1970, quando estabelecemos pela primeira vez metas formais em relação à conservação de energia e gerenciamento de resíduos.
Hoje, atuamos como “cliente zero” nessa missão, usando nossas próprias tecnologias de nuvem híbrida e IA de ponta para ajudar a IBM a progredir em suas metas ambientais, melhorar a eficiência de nossas operações e oferecer inovações que possam ajudar nossos clientes e comunidades.
Na IBM, definimos metas de sustentabilidade ambiental para ajudar a impulsionar melhorias em nossas operações, que incluem:
Energia e clima
Conservação e biodiversidade
Prevenção da poluição e gerenciamento de resíduos
Atualmente, atingimos ou excedemos muitas das metas que estabelecemos em 2021. O resumo a seguir fornece mais detalhes sobre as 21 metas da IBM para sustentabilidade ambiental.