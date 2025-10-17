Impacto ambiental

A IBM está aproveitando a nuvem híbrida e as tecnologias emergentes de IA em operações, cadeia de suprimentos, produtos e serviços para incorporar sustentabilidade e valor de longo prazo em tudo o que fazemos.

Carro dirigindo por uma rodovia cercada por árvores.
Nosso foco

Na IBM, um compromisso com o meio ambiente remonta à década de 1970, quando estabelecemos pela primeira vez metas formais em relação à conservação de energia e gerenciamento de resíduos.

Hoje, atuamos como “cliente zero” nessa missão, usando nossas próprias tecnologias de nuvem híbrida e IA de ponta para ajudar a IBM a progredir em suas metas ambientais, melhorar a eficiência de nossas operações e oferecer inovações que possam ajudar nossos clientes e comunidades.

Nossas metas

Na IBM, definimos metas de sustentabilidade ambiental para ajudar a impulsionar melhorias em nossas operações, que incluem:

Energia e clima

  • Implementar no mínimo 3.000 projetos de conservação de energia para evitar o consumo de 275.000 megawatts-hora (MWh) de energia de 2021 a 2025.
  • Obter 75% da eletricidade que a IBM consome em todo o mundo a partir de fontes renováveis até 2025, e 90% até 2030.
  • Alcançar neutralidade de carbono nas emissões operacionais de GEE até 2030.

Conservação e biodiversidade

  • Atingir uma redução ano a ano nas retiradas de água em locais maiores da IBM em regiões com escassez de água.
  • Obter papel e embalagens à base de papel/madeira adquiridos diretamente pela IBM de florestas gerenciadas e certificadas de forma sustentável.

Prevenção da poluição e gerenciamento de resíduos

  • Desvio de 90% (em peso) do total de resíduos não perigosos da IBM de aterros e incineração até 2025 por meio de processos de reutilização, reciclagem, compostagem e transformação de resíduos em energia. Uso de processos de transformação de resíduos em energia para no máximo 10% (em peso) dos resíduos desviados. 

Atualmente, atingimos ou excedemos muitas das metas que estabelecemos em 2021.  O resumo a seguir fornece mais detalhes sobre as 21 metas da IBM para sustentabilidade ambiental.

As 21 metas da IBM para sustentabilidade ambiental 

Áreas de impacto

Vista aérea de estudantes caminhando no campus IBM Almaden
Sistema de gerenciamento ambiental
Vista aérea de painéis solares
Energia e clima
Vista aérea de uma instalação de tratamento de água
Prevenção da poluição e gerenciamento de resíduos
Vista aérea de um tanque de tratamento de água
Uso e conservação de materiais
Modelo em miniatura colorido de uma cidade futurista com edifícios translúcidos, uma turbina eólica branca, pequenas árvores e um rio azul; um dos edifícios mais altos exibe o logotipo da IBM.
Design de produtos para o ambiente
Ambientalista colocando plásticos reciclados em um balde
Reutilização, reciclagem e descarte de produtos
Vista aérea de contêineres de transporte
Responsabilidade ambiental da cadeia de suprimentos
Vista aérea de agricultor usando um drone em um campo verde aberto
Acelerador de sustentabilidade da IBM