Design de produtos para o ambiente

Em 1991, a IBM estabeleceu seu programa de projeto de produtos com foco ambiental (DfE) para reforçar os objetivos da política ambiental corporativa relacionados ao desempenho e ao projeto ambiental dos produtos. Durante toda a década de 1990 até hoje, a IBM tem adotado diversas práticas inovadoras no setor, voltadas para o projeto ambiental de produtos, o uso de métricas ambientais e a reciclagem de produtos. O programa DfE da empresa está incorporado ao sistema de gerenciamento ambiental (EMS) mundial da IBM, certificado pela norma de EMS ISO 14001.
O programa DfE oferece às organizações de negócios da IBM direção e metas, infraestrutura, ferramentas e conhecimento para aplicar considerações de ciclo de vida ambiental aos produtos da IBM, desde o conceito do produto até o fim de ciclo do produto. Os objetivos do programa DfE da IBM são:
Esses objetivos são implementados por meio de normas internas, especificações de produtos e outros requisitos do processo de gerenciamento de ofertas da IBM.
A Especificação de Engenharia da IBM (ES 46G3772) estabelece os requisitos ambientais básicos para entregas de fornecedores à IBM. Outras especificações, contratos ou documentos de aquisição da IBM podem conter requisitos ambientais adicionais para fornecedores. O ES 46G3772 contém restrições sobre materiais em produtos e sobre certos produtos químicos usados na fabricação. Também exige que os fornecedores divulguem informações sobre o conteúdo de determinados materiais em seus produtos. Além disso, a especificação inclui requisitos para baterias, marcação de peças plásticas e outros requisitos de rotulagem de produtos. Dúvidas sobre esta especificação devem ser encaminhadas ao seu representante de Compras da IBM.
A IBM conta com processos robustos e ferramentas de última geração para ajudar a garantir a continuidade da conformidade com as leis e os regulamentos ambientais aplicáveis em todo o mundo. Os controles de design e conformidade, incluindo a especificação dos requisitos ambientais básicos para entregas dos fornecedores à IBM, a Declaração de Conteúdo do Produto para Fornecedores da IBM (PCD) e os protocolos de avaliação de conformidade, são gerenciados por uma equipe interdisciplinar com representantes de organizações da IBM que projetam, fabricam, compram, entregam e atendem nossas ofertas de produtos. As atividades da equipe são coordenadas pelo Centro de Excelência para Conformidade Ambiental de Produtos da IBM.
É necessário verificar regularmente os dados dos produtos para assegurar a conformidade das peças e componentes com os requisitos ambientais da IBM e com as normas regulatórias mais atualizadas. A IBM realiza auditorias de qualidade de PCDs para melhorar o conteúdo das declarações e os processos administrativos de suporte. A IBM aprimorou o gerenciamento de no que diz respeito aos materiais presentes em seus produtos, garantindo que a documentação técnica do hardware da IBM atenda aos padrões de qualidade exigidos pela Norma Europeia 50581: "Documentação técnica para avaliação de produtos elétricos e eletrônicos quanto à restrição de substâncias perigosas". No futuro e dentro do período de transição de cinco anos, a IBM migrará para a nova Norma Internacional EN IEC 63000:2018 do European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).
Os fornecedores de materiais, peças e produtos da IBM devem disponibilizar informações para confirmar a conformidade de seus produtos com os requisitos ambientais da IBM. Pode-se fazer uso da Declaração de Conteúdo do Produto para Fornecedores da IBM abaixo para documentar os dados ambientais necessários para estabelecer a conformidade de materiais, peças e produtos adquiridos com a Especificação de Engenharia da IBM 46G3772: Requisitos Ambientais de Referência para Entregas dos Fornecedores à IBM.
A IBM adota uma abordagem cautelosa ao selecionar os materiais que utiliza em seus produtos e processos, trabalhando para selecionar materiais seguros para o uso pretendido e que tenham o menor impacto possível no ambiente. Consequentemente, a IBM proibiu ou restringiu proativamente o uso de muitas substâncias perigosas em nossos produtos e processos bem antes da possível implementação de ações regulatórias.
A IBM não adquire grandes quantidades de materiais para uso nos produtos e operações da empresa. A maioria do uso de materiais da IBM vem na forma de componentes e peças incorporadas ao hardware da IBM. Entre as matérias-primas compradas diretamente pela IBM para uso em seus produtos estão os metais utilizados nas carcaças dos sistemas e os plásticos aplicados nos componentes estruturais internos e em acabamentos decorativos externos. A maioria dos nossos produtos, com base no peso, consiste em metais contendo grandes quantidades de conteúdo reciclado e são prontamente reciclados no fim do ciclo. A IBM concentra-se em métricas relacionadas à origem de determinados materiais críticos, à reutilização e reciclagem de produtos, além da destinação adequada desses materiais no fim de seu ciclo.
Os produtos IBM são projetados para serem reutilizados, reciclados ou descartados de forma adequada no fim da vida útil.
Por mais de 20 anos, temos buscado a meta de aprimorar o poder de computação fornecido por quilowatt-hora de energia consumida para cada um de nossos novos produtos de servidores, em comparação com seus antecessores equivalentes com um caminho de upgrade válido. Nossos projetos se concentram na eficiência energética, resultando em custos reduzidos, incorporando materiais reciclados e ecológicos e facilitando a reutilização e a reciclagem no final da vida útil dos produtos.
Relatórios de pegada de carbono de produtos
Os relatórios de Pegada de Carbono dos Produtos IBM (PCF) oferecem uma estimativa das emissões de GEE vinculadas a todo o ciclo de vida de um produto específico da IBM. Esses relatórios ajudam os clientes a entender as implicações ambientais de suas decisões de tecnologia, permitindo que eles façam escolhas mais informadas. Os relatórios identificam explicitamente o produto ou sistema da IBM específico em análise.
A IBM é membro do Consórcio Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA), que visa desenvolver métodos padronizados para avaliar o impacto ambiental dos produtos.
Servidores corporativos
No segundo trimestre de 2025, a IBM lançou seu novo servidor corporativo IBM z17 e IBM LinuxONE 5. Com funcionalidades como o processador Telum II, ferramentas IBM watsonx integradas, z/OS 3.2 e/ou as mais recentes distribuições Linux, e o próximo IBM Spyre AI Accelerator, eles oferecem menor consumo de energia, escalabilidade, recursos de IA de ponta, e segurança robusta, tudo isso sem afetar negativamente o desempenho ou o TCO. As principais funcionalidades de sustentabilidade incluem:
Capacidade do sistema baseada nos dados de LSPR disponíveis em ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. O consumo de energia é calculado com o Power Estimation Tool para 3931 e o Power Estimation Tool para 9175, disponíveis em ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utiliza as condições de energia do pior cenário com a configuração de energia máxima absoluta do sistema na utilização máxima e para a condição de energia máxima orientada pelo ambiente do sistema. Os resultados podem variar.
ENERGY STAR
Em 1992, a IBM tornou-se membro fundador do ENERGY STAR Computer Program da Environmental Protection Agency’s (EPA) dos EUA, colaborando com a EPA para estabelecer critérios de eficiência energética para computadores e monitores. Em 2024, tínhamos cinco servidores corporativos e sete produtos de armazenamento certificados de acordo com as especificações desse programa.
Para obter uma lista dos servidores e produtos de armazenamento com o certificado ENERGY STAR da IBM, acesse:
Calculadora de carbono do IBM Cloud
A IBM, em colaboração com a Intel, desenvolveu a Calculadora de Carbono do IBM Cloud, uma ferramenta criada para capacitar as organizações no monitoramento e gerenciamento das emissões de GEE associadas às suas cargas de trabalho no IBM Cloud. Essa solução fornece dados detalhados de emissões de GEE baseados em normas, permitindo que os usuários visualizem e rastreiem as emissões em vários serviços de nuvem e locais. Ela permite que as empresas identifiquem padrões, anomalias e pontos críticos de emissão em suas operações de TI. Munidos dessas informações, as organizações podem implementar estratégias direcionadas para otimizar o consumo de energia e reduzir sua pegada de carbono.
Em 2021, estabelecemos uma meta de eliminar embalagens plásticas não essenciais de nossos produtos de hardware de logotipo até 2024. No que diz respeito às embalagens plásticas essenciais, nossa meta é garantir que essas embalagens sejam desenvolvidas para serem 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, ou que incorporem 30% ou mais de conteúdo reciclado, quando tecnicamente possível. Esses requisitos foram integrados às nossas especificações de embalagens de produtos para fornecedores.
A maior parte do material de embalagem usado para produtos com o logotipo IBM é à base de celulose (por exemplo, madeira, papelão ondulado) e adquirido de fornecedores que certificam sua origem em florestas gerenciadas de forma sustentável. Poucas quantidades de embalagem primária são de plástico, utilizadas principalmente para proteger os produtos com logotipo da IBM contra a umidade durante o manuseio e envio ou contra danos físicos causados por choque e vibração de sistemas frágeis. Além disso, a embalagem plástica auxiliar é utilizada para ajudar a proteger e consolidar cargas para envio.
No total, concluímos 18 projetos de 2021 a 2024, cinco dos quais ocorreram em 2024, que eliminaram ou substituíram o uso de cerca de 119 toneladas métricas por ano de materiais plásticos virgens. Um projeto permanecia pendente no final do ano de 2024, sendo concluído em 2025.