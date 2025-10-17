Design de produtos para o ambiente

Por mais de 20 anos, temos buscado a meta de aprimorar o poder de computação fornecido por quilowatt-hora de energia consumida para cada um de nossos novos produtos de servidores, em comparação com seus antecessores equivalentes com um caminho de upgrade válido. Nossos projetos se concentram na eficiência energética, resultando em custos reduzidos, incorporando materiais reciclados e ecológicos e facilitando a reutilização e a reciclagem no final da vida útil dos produtos.

Relatórios de pegada de carbono de produtos

Os relatórios de Pegada de Carbono dos Produtos IBM (PCF) oferecem uma estimativa das emissões de GEE vinculadas a todo o ciclo de vida de um produto específico da IBM. Esses relatórios ajudam os clientes a entender as implicações ambientais de suas decisões de tecnologia, permitindo que eles façam escolhas mais informadas. Os relatórios identificam explicitamente o produto ou sistema da IBM específico em análise.

A IBM é membro do Consórcio Product Attributes to Impact Algorithm (PAIA), que visa desenvolver métodos padronizados para avaliar o impacto ambiental dos produtos.

Servidores corporativos

No segundo trimestre de 2025, a IBM lançou seu novo servidor corporativo IBM z17 e IBM LinuxONE 5. Com funcionalidades como o processador Telum II, ferramentas IBM watsonx integradas, z/OS 3.2 e/ou as mais recentes distribuições Linux, e o próximo IBM Spyre AI Accelerator, eles oferecem menor consumo de energia, escalabilidade, recursos de IA de ponta, e segurança robusta, tudo isso sem afetar negativamente o desempenho ou o TCO. As principais funcionalidades de sustentabilidade incluem:

Capacidade do sistema aprimorada: o maior IBM z17, modelo Max208, melhora a capacidade máxima do sistema por kW em aproximadamente 22% em comparação com o maior IBM z16, modelo Max200, no pior cenário possível.

A otimização de cargas de trabalho orientada por IA garante a utilização eficiente do hardware.

A consolidação de cargas de trabalho reduz as necessidades de infraestrutura física, alinhando-se às metas globais de sustentabilidade.

Capacidade do sistema baseada nos dados de LSPR disponíveis em ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. O consumo de energia é calculado com o Power Estimation Tool para 3931 e o Power Estimation Tool para 9175, disponíveis em ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utiliza as condições de energia do pior cenário com a configuração de energia máxima absoluta do sistema na utilização máxima e para a condição de energia máxima orientada pelo ambiente do sistema. Os resultados podem variar.

ENERGY STAR

Em 1992, a IBM tornou-se membro fundador do ENERGY STAR Computer Program da Environmental Protection Agency’s (EPA) dos EUA, colaborando com a EPA para estabelecer critérios de eficiência energética para computadores e monitores. Em 2024, tínhamos cinco servidores corporativos e sete produtos de armazenamento certificados de acordo com as especificações desse programa.

Para obter uma lista dos servidores e produtos de armazenamento com o certificado ENERGY STAR da IBM, acesse:

Calculadora de carbono do IBM Cloud

A IBM, em colaboração com a Intel, desenvolveu a Calculadora de Carbono do IBM Cloud, uma ferramenta criada para capacitar as organizações no monitoramento e gerenciamento das emissões de GEE associadas às suas cargas de trabalho no IBM Cloud. Essa solução fornece dados detalhados de emissões de GEE baseados em normas, permitindo que os usuários visualizem e rastreiem as emissões em vários serviços de nuvem e locais. Ela permite que as empresas identifiquem padrões, anomalias e pontos críticos de emissão em suas operações de TI. Munidos dessas informações, as organizações podem implementar estratégias direcionadas para otimizar o consumo de energia e reduzir sua pegada de carbono.