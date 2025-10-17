Uso e conservação de materiais

Os produtos químicos necessários para pesquisa, desenvolvimento, processos de fabricação e serviços são selecionados e gerenciados, desde a compra até o armazenamento, o uso e o descarte para evitar a liberação e contaminação do ambiente.

Para utilizar novos produtos químicos ou materiais em processos ou tecnologias, a IBM exige que esses produtos químicos ou materiais passem por uma extensa avaliação ambiental, de integridade e segurança chamada de avaliação química a montante. Essa tem sido uma prática de longa data na IBM para garantir que utilizemos produtos químicos menos perigosos possíveis para uma aplicação específica e é um elemento-chave da abordagem da IBM para o gerenciamento de produtos químicos.

A abordagem preventiva da IBM em relação ao controle de materiais e processos é orientada por sua equipe global de gerenciamento de substâncias químicas, higienistas ocupacionais e toxicologistas. Consequentemente, a IBM proibiu ou restringiu proativamente o uso de muitas substâncias perigosas em nossos produtos e processos bem antes da possível implementação de ações regulatórias.

As métricas para o uso de produtos químicos concentram-se na seleção de substâncias mais ambientalmente adequadas, no manuseio seguro e ambientalmente responsável e no descarte consciente.