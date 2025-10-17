Uso e conservação de materiais

A IBM adota uma abordagem cautelosa ao selecionar os materiais que utiliza em seus produtos e processos, trabalhando para selecionar materiais seguros para o uso pretendido e que tenham o menor impacto possível no ambiente.
A IBM tem uma ampla gama de iniciativas que conservam materiais, incluindo o gerenciamento de produtos químicos da empresa, o design de produtos para o ambiente e os programas de prevenção da poluição.
Os produtos químicos necessários para pesquisa, desenvolvimento, processos de fabricação e serviços são selecionados e gerenciados, desde a compra até o armazenamento, o uso e o descarte para evitar a liberação e contaminação do ambiente.
Para utilizar novos produtos químicos ou materiais em processos ou tecnologias, a IBM exige que esses produtos químicos ou materiais passem por uma extensa avaliação ambiental, de integridade e segurança chamada de avaliação química a montante. Essa tem sido uma prática de longa data na IBM para garantir que utilizemos produtos químicos menos perigosos possíveis para uma aplicação específica e é um elemento-chave da abordagem da IBM para o gerenciamento de produtos químicos.
A abordagem preventiva da IBM em relação ao controle de materiais e processos é orientada por sua equipe global de gerenciamento de substâncias químicas, higienistas ocupacionais e toxicologistas. Consequentemente, a IBM proibiu ou restringiu proativamente o uso de muitas substâncias perigosas em nossos produtos e processos bem antes da possível implementação de ações regulatórias.
As métricas para o uso de produtos químicos concentram-se na seleção de substâncias mais ambientalmente adequadas, no manuseio seguro e ambientalmente responsável e no descarte consciente.
As matérias-primas utilizadas nas embalagens dos produtos de hardware da IBM representam uma aplicação em que a empresa utiliza materiais. Para essa aplicação, a IBM se concentra nas seguintes métricas: reutilização, redução devido ao design aprimorado, uso de materiais mais adequados do ponto de vista ambiental e incorporação de conteúdo reciclado.
Além disso, desde 2002, a IBM mantém uma meta voluntária que garante a compra responsável de papel e embalagens de papel ou madeira. A empresa exige que esses materiais, quando adquiridos diretamente, venham de fornecedores que utilizam florestas de manejo sustentável. Os fornecedores devem apresentar comprovação de que suas fontes foram certificadas por um programa de certificação terceirizado credenciado, como o Forest Stewardship Council, o Programme for the Endorsement of Forest Certification, a Sustainable Forestry Initiative ou a norma Canadian Standards Association Group Sustainable Forest Management System. Em 2024, 99,5% (com base nos gastos) do papel e embalagens à base de papel/madeira adquiridos diretamente pela IBM derivaram de florestas gerenciadas de forma sustentável.
A preservação dos recursos hídricos e a proteção das bacias hidrográficas são prioridades importantes na proteção ambiental. A primeira meta de conservação de água da IBM foi estabelecida em 2000 e evoluiu ao longo do tempo.
As operações da IBM geralmente não consomem muita água. A meta de conservação de água da empresa prioriza as ações de redução do uso de água onde há o maior potencial de impacto ambiental. A IBM tem como meta reduzir, a cada ano, a quantidade de água captada em suas maiores unidades situadas em regiões com escassez de recursos hídricos. Aproximadamente 80% das retiradas de água nesses locais são para consumo doméstico no ambiente de trabalho, que inclui água potável, lanchonetes e banheiros. Em 2024, nossas retiradas de água nesses locais diminuíram apenas 0,1% devido ao retorno contínuo ao escritório dos funcionários.
As ações de conservação consistiram na substituição de áreas gramadas que exigiam irrigação por plantas nativas resistentes à seca, na expansão dos programas de detecção e reparo de vazamentos do sistema hídrico em nossas unidades, na atualização de equipamentos de umidificação e na instalação de mictórios secos e arejadores de torneiras nos banheiros. Para nos ajudar a identificar mais oportunidades de conservação e viabilizar medidas mais precisas do uso de água, continuamos instalando medidores de água nos campi e prédios com vários inquilinos.