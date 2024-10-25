Para identificar, gerenciar com eficácia e minimizar o possível impacto ambiental das operações da IBM, há décadas a empresa mantém um forte sistema de gerenciamento ambiental global (EMS). Abrange o projeto de produtos de hardware, fabricação, data centers, operações imobiliárias, aquisição, logística, serviços de recuperação de ativos e serviços de negócios. O EMS da IBM sofre atualizações constantes para refletir as interseções da empresa com as questões ambientais.
A IBM está comprometida com a liderança em assuntos ambientais em todas as suas atividades de negócios. A IBM segue políticas corporativas de longa data para fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, proteger o meio ambiente e economizar energia e recursos naturais, as quais foram formalizadas em 1967, 1971 e 1974, respectivamente. Elas fornecem a base para os seguintes objetivos de política corporativa:
A política ambiental corporativa da IBM oferece o framework estratégico para o sistema de gerenciamento ambiental global (EMS) da empresa.
O EMS da IBM é executado por funcionários de todas as suas organizações de negócios. Sua estrutura e seus programas são projetados para integrar considerações ambientais em todas as operações da empresa.
Sob a direção do Diretor de Sustentabilidade (CSO) da IBM, a equipe do CSO da IBM é responsável por estabelecer a estratégia de assuntos ambientais mundiais da empresa, seus requisitos de EMS e por monitorar sua implementação.
Os programas ambientais da empresa são implementados por profissionais em instalações de fabricação, desenvolvimento e pesquisa em todo o mundo. Nas unidades operacionais, os executivos da IBM são responsáveis pelo desempenho ambiental de suas respectivas funções ou locais de negócios. Espera-se que cada funcionário siga a política ambiental corporativa da IBM e comunique todas as preocupações ambientais, de integridade ou de segurança à gerência da IBM. Espera-se que os gerentes adotem medidas imediatas quando confrontados com uma possível violação da política ou das diretrizes corporativas. Além disso, as Diretrizes de conduta de negócios da IBM, o código de conduta de negócios e ética da empresa para todos os funcionários da IBM, contêm uma seção que destaca a responsabilidade dos funcionários pela proteção ambiental.
Definir metas ambientais voluntárias é uma parte importante do EMS da IBM. A empresa mantém uma série de metas ambientais criadas para lidar com os aspectos e impactos ambientais relevantes de suas operações e estimular a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. As metas da IBM abrangem energia e clima, conservação e biodiversidade, prevenção da poluição e gerenciamento de resíduos, cadeia de suprimentos e cadeia de valor, e nosso sistema de gerenciamento ambiental global.
É essencial ter um treinamento ambiental relevante para o funcionamento adequado do EMS. Todos os funcionários da IBM em todo o mundo são obrigados a periodicamente ler e confirmar sua conformidade com as Diretrizes de conduta de negócios da IBM. Essas diretrizes abrangem áreas nas quais os funcionários têm responsabilidade perante a empresa e incluem a consciência e a conformidade com a política ambiental corporativa da IBM e outros requisitos ambientais. O treinamento ambiental é compatível com as responsabilidades das funções dos funcionários.
A IBM emprega uma variedade de mecanismos para monitorar e medir a implementação efetiva de suas exigências relativas ao SGA. Estes incluem:
Programa de avaliação profissional
Todos os anos, as unidades e organizações de fabricação, desenvolvimento de hardware e pesquisa de produtos químicos da IBM (como grupos de projeto de produtos de hardware, operações imobiliárias, data centers, aquisição, logística, serviços de recuperação de ativos e serviços empresariais), fazem uma autoavaliação ambiental abrangente. O programa de autoavaliação profissional consiste em uma série de listas de verificação ambiental específicas da IBM, utilizadas para proporcionar à empresa a capacidade de avaliar seu desempenho ambiental geral de maneira global e uniforme. As listas de verificação abrangem as instalações de fabricação e desenvolvimento de hardware e também as não relacionadas à fabricação, considerando aspectos geográficos, grupos de produtos e atividades de serviços.
Aplicações para relatórios de dados ambientais globais
A IBM utiliza várias aplicações para monitorar e gerar relatórios dos dados ambientais globais, como o IBM® Envizi ESG Suite, para rastrear, analisar, monitorar e gerar relatórios de seus dados de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa.
Essas aplicações são utilizadas para coletar dados ambientais globais utilizados nos relatórios ambientais anuais da IBM e também nas atualizações periódicas sobre o desempenho e programas enviados para a alta administração. São utilizados também para monitorar o desempenho ambiental e identificar áreas de melhoria.
Auditorias corporativas
A IBM conta com um programa de auditoria ambiental implementado pela organização Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) da empresa. Esse é um programa de auditoria abrangente baseado em riscos que é independente da equipe do Diretor de Sustentabilidade. Periodicamente, com base em critérios de risco ambiental, determinadas instalações ou processos ambientais da IBM são auditados pela equipe do CAAS.
Auditorias de vigilância ISO 14001 e 50001
Como parte do registro global da IBM na ISO 14001, cerca de 10 instalações ou entidades registradas são auditadas anualmente por um órgão independente da ISO 14001. As auditorias de vigilância da ISO 14001 são utilizadas para verificar a implementação do EMS global da IBM.
O Programa de Gerenciamento de Energia da IBM é parte integrante de nosso EMS global. Dessa forma, qualquer entidade que busque a certificação ISO 50001 precisa ter sido certificada sob nosso registro global de acordo com a ISO 14001 para poder ser integrada a nosso registro global da ISO 50001.