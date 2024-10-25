A IBM emprega uma variedade de mecanismos para monitorar e medir a implementação efetiva de suas exigências relativas ao SGA. Estes incluem:

Programa de avaliação profissional

Todos os anos, as unidades e organizações de fabricação, desenvolvimento de hardware e pesquisa de produtos químicos da IBM (como grupos de projeto de produtos de hardware, operações imobiliárias, data centers, aquisição, logística, serviços de recuperação de ativos e serviços empresariais), fazem uma autoavaliação ambiental abrangente. O programa de autoavaliação profissional consiste em uma série de listas de verificação ambiental específicas da IBM, utilizadas para proporcionar à empresa a capacidade de avaliar seu desempenho ambiental geral de maneira global e uniforme. As listas de verificação abrangem as instalações de fabricação e desenvolvimento de hardware e também as não relacionadas à fabricação, considerando aspectos geográficos, grupos de produtos e atividades de serviços.

Aplicações para relatórios de dados ambientais globais

A IBM utiliza várias aplicações para monitorar e gerar relatórios dos dados ambientais globais, como o IBM® Envizi ESG Suite, para rastrear, analisar, monitorar e gerar relatórios de seus dados de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa.

Essas aplicações são utilizadas para coletar dados ambientais globais utilizados nos relatórios ambientais anuais da IBM e também nas atualizações periódicas sobre o desempenho e programas enviados para a alta administração. São utilizados também para monitorar o desempenho ambiental e identificar áreas de melhoria.

Auditorias corporativas

A IBM conta com um programa de auditoria ambiental implementado pela organização Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) da empresa. Esse é um programa de auditoria abrangente baseado em riscos que é independente da equipe do Diretor de Sustentabilidade. Periodicamente, com base em critérios de risco ambiental, determinadas instalações ou processos ambientais da IBM são auditados pela equipe do CAAS.

Auditorias de vigilância ISO 14001 e 50001

Como parte do registro global da IBM na ISO 14001, cerca de 10 instalações ou entidades registradas são auditadas anualmente por um órgão independente da ISO 14001. As auditorias de vigilância da ISO 14001 são utilizadas para verificar a implementação do EMS global da IBM.

O Programa de Gerenciamento de Energia da IBM é parte integrante de nosso EMS global. Dessa forma, qualquer entidade que busque a certificação ISO 50001 precisa ter sido certificada sob nosso registro global de acordo com a ISO 14001 para poder ser integrada a nosso registro global da ISO 50001.