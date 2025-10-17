Energia e clima

Consumo de eletricidade renovável

Aumentamos nosso consumo de eletricidade renovável para aproximadamente 1.480.000 MWh em 2024, representando 79,6% de nosso consumo total de eletricidade e cumprindo nossa meta de aquisição de eletricidade renovável de 2025 com um ano de antecedência. Nossas compras de eletricidade renovável incluíram 67,6% contratadas diretamente de fornecedores de energia ou obtidas por meio de proprietários, e 12% que já estavam no mix de eletricidade que recebemos da rede.

Consumo de eletricidade renovável do data center

No geral, 83% da eletricidade consumida em nossos data centers veio de fontes renováveis. No mundo, eletricidade 100% renovável foi distribuída a 35 data centers em 2024.

Estratégia e relatórios de aquisição de eletricidade renovável

Nossos relatórios de consumo de eletricidade renovável contabilizam somente o que é gerado nas regiões da rede onde nosso consumo realmente ocorre. Não dependemos da compra de certificados de energia renovável desagregados de outras regiões da rede para abranger qualquer “percentual renovável” se não pudermos consumir de forma confiável a eletricidade que esses certificados representam. Nossa definição de “região da rede” está alinhada com a forma como a Energy Information Administration dos EUA1 define os territórios das autoridades de balanceamento de energia. Aplicamos o mesmo conceito em outras jurisdições.

A IBM inclui eletricidade renovável gerada a partir de fontes eólica, hidrelétrica, biomassa, solar e geotérmica no nosso consumo de eletricidade renovável reportado. Reportamos todas as nossas aquisições contratadas de eletricidade renovável, seja de fontes de geração novas ou existentes, “adicionais” ou não, e sem discriminar grandes usinas hidrelétricas. Todas as aquisições sinalizam aos fornecedores nosso desejo de que mantenham e ampliem suas ofertas de eletricidade renovável. Essa abordagem também reconhece que todas as fontes de eletricidade renovável contribuem para a descarbonização da nossa economia.



Mesmo quando a IBM adquire eletricidade renovável gerada na região da rede em que estamos fisicamente localizados, parte da eletricidade que nos é entregue pode ter sido gerada a partir de combustíveis fósseis ou outras fontes, embora o total líquido de eletricidade renovável adquirido pela IBM ainda seja igual à quantidade declarada.Isso ocorre quando o momento em que a eletricidade renovável é gerada (por exemplo, quando o sol brilha ou o vento sopra) não coincide com o momento em que estamos usando eletricidade.

Metodologia da IBM para calcular o consumo de eletricidade renovável

A IBM diferencia categorias de consumo de eletricidade renovável:

Renováveis contratadas: compras de eletricidade renovável para as quais a IBM estabelece uma relação contratual direta com uma concessionária, fornecedor de energia ou locador para aquisição e consumo de eletricidade renovável especificamente. Energias renováveis fornecidas pela rede: quantidade de energias renováveis que faz parte da matriz elétrica que nossas instalações recebem automaticamente da rede.

Para quantificar as compras renováveis contratadas, a empresa depende de seus contratos com seus fornecedores. Normalmente, a IBM obtém certificados de energia renovável (RECs) ou garantias de origem (GoOs) agrupados em quantidades correspondentes que confirmam essas informações. Em regiões onde RECs ou GOOs não estão disponíveis, a empresa obtém outra documentação equivalente como evidência alternativa para RECs ou GoOs.

A IBM estima as energias renováveis fornecidas pela rede usando dados de geração de energia disponíveis publicamente por fonte da Agência Internacional de Energia2, da Environmental Protection Agency dos EUA3 (no nível de sub-região da rede) e do Canada Energy Regulator4 (no nível provincial). A empresa faz esforços para obter os dados confiáveis mais recentes de qualquer ciclo de relatórios específico.

A IBM não atribui arbitrariamente o consumo de eletricidade renovável a certos tipos de operações para poder mostrar métricas desejáveis (por exemplo, atribuir todo o consumo de energia renovável da empresa às operações de seus data centers). A abordagem da empresa é atribuir o consumo de energias renováveis proporcionalmente às operações que consomem a eletricidade em nível de instalação.



