Energia e clima

A meta da IBM é atingir neutralidade de carbono nas emissões operacionais de GEE até 2030, conservando energia e comprando eletricidade renovável para reduzir as emissões residuais de GEE para menos de 350.000 mtCO2e e usando tecnologias viáveis para remover essas emissões residuais. Nossa ambição de neutralidade de carbono é apoiada por metas adicionais de:
Para obter detalhes adicionais sobre nossas metas energéticas e climáticas, consulte:
A IBM estabeleceu seu programa global de conservação de energia em 1973 e desenvolveu a metodologia que levou à sua primeira meta de conservação de energia em 1975. A empresa continua buscando maneiras de reduzir ainda mais seu consumo de energia.
Consumo de energia
Em 2024, o consumo total de energia das operações globais da IBM foi de aproximadamente 2.236.000 MWh em todas as commodities, dos quais 83% foram eletricidade. Esse consumo representa uma redução de 2% em relação a 2023 e foi impulsionado pelo aumento da eficiência operacional e pelo foco contínuo na conservação de energia. Embora o consumo tenha crescido em algumas de nossas operações devido ao aumento das cargas de trabalho associadas ao desenvolvimento e treinamento de nossos modelos de IA Granite, esse crescimento foi compensado por reduções em outras operações.
Projetos de conservação de energia
Em 2024, implementamos 544 projetos de conservação de energia em mais de 160 locais em todo o mundo, evitando um consumo estimado de 98.000 MWh de energia e 29.000 mtCO2e. Até o final de 2024, havíamos concluído 2.650 projetos de conservação de energia desde 2021, resultando em 355.000 MWh de consumo de energia evitado, superando nossa meta de conservação de 2025 com um ano de antecedência. A principal motivação de economia de energia foram os upgrades de equipamentos em nossos data centers. Agora, estamos concentrando os esforços de conservação em iniciativas que eliminam diretamente as emissões do Escopo 1, alinhando-se ao nossa meta geral de atingir a neutralidade de carbono de emissões até 2030.
Eficiência energética dos data centers
Para minimizar o impacto ambiental de nossos data centers, implementamos uma abordagem multifacetada com foco na eficiência energética:
Utilização do espaço: otimizamos o uso do espaço em nossas instalações, aprimorando a densidade de cargas de trabalho e, assim, diminuindo o consumo de energia por unidade de potência de computação.
Upgrades de tecnologia: aproveitamos avanços na eficiência de hardware e software investindo em infraestrutura de TI com eficiência energética.
Estratégia de arrendamento: priorizamos o arrendamento de data centers de colocalização, onde haja eletricidade renovável disponível e com eficiência energética superior, equipados com sistemas avançados de resfriamento e gerenciamento de energia.
Monitoramos o desempenho versus nossa meta de eficiência de resfriamento de data centers, medindo a eficiência do uso de energia (PUE) de nossos data centers. Em 2024, superamos nossa meta de eficiência de resfriamento de data centers para 2025, com uma PUE média ponderada estimada de 1,41 e uma melhoria de 25,5% em relação à nossa linha de base de 2019.
Consumo de eletricidade renovável
Aumentamos nosso consumo de eletricidade renovável para aproximadamente 1.480.000 MWh em 2024, representando 79,6% de nosso consumo total de eletricidade e cumprindo nossa meta de aquisição de eletricidade renovável de 2025 com um ano de antecedência. Nossas compras de eletricidade renovável incluíram 67,6% contratadas diretamente de fornecedores de energia ou obtidas por meio de proprietários, e 12% que já estavam no mix de eletricidade que recebemos da rede.
Consumo de eletricidade renovável do data center
No geral, 83% da eletricidade consumida em nossos data centers veio de fontes renováveis. No mundo, eletricidade 100% renovável foi distribuída a 35 data centers em 2024.
Estratégia e relatórios de aquisição de eletricidade renovável
Nossos relatórios de consumo de eletricidade renovável contabilizam somente o que é gerado nas regiões da rede onde nosso consumo realmente ocorre. Não dependemos da compra de certificados de energia renovável desagregados de outras regiões da rede para abranger qualquer “percentual renovável” se não pudermos consumir de forma confiável a eletricidade que esses certificados representam. Nossa definição de “região da rede” está alinhada com a forma como a Energy Information Administration dos EUA1 define os territórios das autoridades de balanceamento de energia. Aplicamos o mesmo conceito em outras jurisdições.
A IBM inclui eletricidade renovável gerada a partir de fontes eólica, hidrelétrica, biomassa, solar e geotérmica no nosso consumo de eletricidade renovável reportado. Reportamos todas as nossas aquisições contratadas de eletricidade renovável, seja de fontes de geração novas ou existentes, “adicionais” ou não, e sem discriminar grandes usinas hidrelétricas. Todas as aquisições sinalizam aos fornecedores nosso desejo de que mantenham e ampliem suas ofertas de eletricidade renovável. Essa abordagem também reconhece que todas as fontes de eletricidade renovável contribuem para a descarbonização da nossa economia.
Mesmo quando a IBM adquire eletricidade renovável gerada na região da rede em que estamos fisicamente localizados, parte da eletricidade que nos é entregue pode ter sido gerada a partir de combustíveis fósseis ou outras fontes, embora o total líquido de eletricidade renovável adquirido pela IBM ainda seja igual à quantidade declarada.Isso ocorre quando o momento em que a eletricidade renovável é gerada (por exemplo, quando o sol brilha ou o vento sopra) não coincide com o momento em que estamos usando eletricidade.
Metodologia da IBM para calcular o consumo de eletricidade renovável
A IBM diferencia categorias de consumo de eletricidade renovável:
Para quantificar as compras renováveis contratadas, a empresa depende de seus contratos com seus fornecedores. Normalmente, a IBM obtém certificados de energia renovável (RECs) ou garantias de origem (GoOs) agrupados em quantidades correspondentes que confirmam essas informações. Em regiões onde RECs ou GOOs não estão disponíveis, a empresa obtém outra documentação equivalente como evidência alternativa para RECs ou GoOs.
A IBM estima as energias renováveis fornecidas pela rede usando dados de geração de energia disponíveis publicamente por fonte da Agência Internacional de Energia2, da Environmental Protection Agency dos EUA3 (no nível de sub-região da rede) e do Canada Energy Regulator4 (no nível provincial). A empresa faz esforços para obter os dados confiáveis mais recentes de qualquer ciclo de relatórios específico.
A IBM não atribui arbitrariamente o consumo de eletricidade renovável a certos tipos de operações para poder mostrar métricas desejáveis (por exemplo, atribuir todo o consumo de energia renovável da empresa às operações de seus data centers). A abordagem da empresa é atribuir o consumo de energias renováveis proporcionalmente às operações que consomem a eletricidade em nível de instalação.
Metas de redução de emissões de GEE da IBM
A IBM definiu sua meta de redução de emissões de GEE de quinta geração em 2021 para reduzir as emissões operacionais de GEE em 65% até 2025, em relação ao ano base de 2010, ajustado para aquisições e desinvestimentos. Essa meta abrange todas as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 da IBM, incluindo emissões associadas ao uso de eletricidade da IBM em data centers de colocalização. A partir de 2024, as emissões desses data centers de colocalização, que antes eram classificadas como emissões de Escopo 3, foram reclassificadas como emissões de Escopo 2 para se alinharem melhor ao conceito de controle operacional. Essas emissões continuam a ser relatadas dentro de nossas metas energéticas e climáticas.
Depois de atingir nossa meta operacional de redução de emissões de GEE para 2025 em 2023, continuamos a reduzir nossas emissões operacionais de GEE para 265.000 mtCO2e em 2024. Estamos agora abaixo da meta de emissões residuais comprometidas de 350.000 mtCO2e em nossa meta de neutralidade de carbono para 2030.
No futuro, pretendemos continuar impulsionando a redução de emissões por meio de ações adicionais para economizar energia e cumprir nossa meta de 90% de eletricidade renovável. Continuamos avaliando opções para remover nossas emissões residuais de GEE à medida que nos aproximamos da nossa meta de neutralidade de carbono de 2030.
Abordagem da IBM para lidar com as emissões de GEE da cadeia de valor
Em 2024, a IBM estimou e relatou emissões em quatro categorias, incluindo ativos arrendados upstream, deslocamento de funcionários, viagens de negócios e uso de produtos vendidos. No momento, estamos trabalhando para relatar um inventário de todas as categorias substanciais do Escopo 3 em 2026 para as emissões do ano calendário de 2025, enquanto continuamos a implementar nosso IBM Envizi Suite para simplificar nossos relatórios do Escopo 3.
Nossos esforços de redução de GEE na cadeia de valor concentram-se no desenvolvimento de capacidades em toda a cadeia de suprimentos. Por exemplo, a IBM exige que todos os fornecedores de primeira linha estabeleçam metas de redução de emissões de GEE e divulguem publicamente os resultados. Além disso, os principais fornecedores dos setores com produção intensa de emissões devem estabelecer metas com base científica alinhadas às recomendações do IPCC da ONU. Para lidar com as emissões do uso dos seus produtos, uma das metas de longa data da IBM é melhorar constantemente a eficiência energética de seus servidores. Também temos o compromisso de usar as ofertas da IBM para ajudar os clientes a obter eficiência operacional e aplicar nossas tecnologias para acelerar as soluções para os desafios ambientais globais.
ISO 14064 — Parte 1: especificação com orientação no nível da organização para quantificação e emissão de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa
Seguindo nossa prática de décadas de quantificar e divulgar emissões de gases de efeito estufa (GEE), os processos internos da IBM para contabilidade e gerenciamento de emissões de GEE foram certificados pela primeira vez de acordo com a ISO 14064-1 em 2022.
A IBM calcula suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) seguindo a The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard e segue procedimentos alinhados com a norma ISO 14064-1. O resumo dos dados na página Dados e políticas traz informações sobre o inventário de emissões de 2024 da IBM.