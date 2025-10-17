Prevenção da poluição

Acreditamos que a melhor maneira de prevenir a poluição é evitar a geração de resíduos em sua fonte. Essa tem sido uma filosofia básica por trás do programa de prevenção de poluição da IBM desde 1971. Para os resíduos gerados, minimizamos a poluição por meio de um programa abrangente e proativo de gestão de resíduos que exige a implementação das seguintes práticas, em ordem de preferência: (1) reutilização, (2) reciclagem, (3) recuperação (por exemplo, recuperação de resíduos) (4) outro tratamento (por exemplo, tratamentos aquosos e químicos, incineração) e (5) descarte no solo.
A IBM estabeleceu em 1988 sua primeira meta ambiental voluntária para reciclagem de fluxos de resíduos não perigosos. Desde então, expandimos a meta para incluir resíduos químicos não perigosos, equipamento de TI obsoletos de nossas próprias operações, equipamentos de propriedade da IBM que são devolvidos pelos clientes no fim dos contratos e resíduos não perigosos gerados pela IBM em instalações alugadas de maior porte.
Em 2021, a IBM atualizou sua meta para resíduos não perigosos, estabelecendo que, até 2025, 90% ou mais (em peso) do total desses resíduos não cheguem aos aterros sanitários e locais de incineração. Para isso, implementou a reutilização, reciclagem, compostagem e processos de conversão de resíduos em energia. Além disso, definiu que, no máximo, 10% (em peso) dos resíduos desviados sejam destinados à conversão em energia. O escopo da meta abrange unidades próprias da IBM e unidades alugadas com 9.290 metros quadrados ou mais em todo o mundo, além de se basear nas metas anteriores de gerenciamento de resíduos que a empresa vem adotando há várias décadas.
Em 2024, os locais de geração de relatórios sujeitos à nossa meta geraram aproximadamente 19.200 toneladas métricas de resíduos não perigosos em todo o mundo, um aumento de 16% em relação a 2023. O aumento de resíduos não perigosos gerados nesses locais deveu-se em grande parte aos esforços contínuos para consolidar nosso portfólio imobiliário. Desviamos 94,4% (em peso) de aterros sanitários ou incineração, atingindo o primeiro componente de nossa meta. Da quantidade total desviada, 8,6% (em peso) foi enviada para processos de transformação de resíduos em energia, atendendo também ao segundo componente de nossa meta.
Como parte do compromisso da IBM com a preservação dos recursos naturais e a redução de resíduos, a empresa estabeleceu a meta de eliminar, até 2025, o uso de plásticos descartáveis não essenciais nas lanchonetes sob sua administração em todo o mundo. No fim do ano de 2024, removemos todos os itens não essenciais de SUP de 55 das 58 lanchonetes gerenciadas pela IBM (incluindo lanchonetes, cafeterias e outras comodidades) em 17 países. Além de nossa meta, nós nos engajamos com nosso principal fornecedor de serviços de alimentação para introduzir iniciativas para incentivar o uso de copos de café reutilizáveis em lanchonetes gerenciadas pela IBM.
As operações da IBM geram pequenas quantidades de resíduos perigosos. Em 2023, a IBM gerou aproximadamente 730 toneladas métricas de resíduos perigosos, dos quais 40,7% (em peso) foram enviados para reciclagem.
O gerenciamento do descarte de água é feito em cada unidade e as informações são comunicadas aos órgãos reguladores sempre que há exigência legal. Internamente, a IBM também monitora, registra e gerencia o volume total de descarte de água nas unidades da empresa no mundo que possuem licenças regulatórias para lançamento de efluentes. A IBM mede e gerencia o descarte de águas residuais nos locais pertinentes da IBM para manter as condições operacionais e a conformidade com as autorizações de descarte. O sistema global de gerenciamento ambiental da IBM define as exigências de tratamento para as unidades que fazem o despejo diretamente em corpos d’água. As unidades da IBM que possuem estações de tratamento de efluentes industriais ou sanitários devem cumprir esses requisitos corporativos da IBM, independentemente de onde estejam localizadas.
As emissões atmosféricas associadas às operações da IBM permanecem relativamente pequenas, principalmente associadas à combustão de gás natural para aquecimento de ambientes e combustível diesel para geração de energia de emergência quando necessário. Além disso, há uma quantidade limitada de emissões fugitivas de produtos químicos provenientes dos processos de pesquisa e desenvolvimento. Como parte de nosso sistema de gerenciamento ambiental global, a IBM define e implementa requisitos como a limitação do conteúdo de enxofre no combustível e o uso de caldeiras de alta eficiência para minimizar nossas emissões atmosféricas.
O uso de substâncias destruidoras da camada de ozônio foi proibido na IBM nos processos e produtos de desenvolvimento e fabricação de hardware por décadas da seguinte forma: