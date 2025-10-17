Prevenção da poluição

A IBM estabeleceu em 1988 sua primeira meta ambiental voluntária para reciclagem de fluxos de resíduos não perigosos. Desde então, expandimos a meta para incluir resíduos químicos não perigosos, equipamento de TI obsoletos de nossas próprias operações, equipamentos de propriedade da IBM que são devolvidos pelos clientes no fim dos contratos e resíduos não perigosos gerados pela IBM em instalações alugadas de maior porte.

Em 2021, a IBM atualizou sua meta para resíduos não perigosos, estabelecendo que, até 2025, 90% ou mais (em peso) do total desses resíduos não cheguem aos aterros sanitários e locais de incineração. Para isso, implementou a reutilização, reciclagem, compostagem e processos de conversão de resíduos em energia. Além disso, definiu que, no máximo, 10% (em peso) dos resíduos desviados sejam destinados à conversão em energia. O escopo da meta abrange unidades próprias da IBM e unidades alugadas com 9.290 metros quadrados ou mais em todo o mundo, além de se basear nas metas anteriores de gerenciamento de resíduos que a empresa vem adotando há várias décadas.

Em 2024, os locais de geração de relatórios sujeitos à nossa meta geraram aproximadamente 19.200 toneladas métricas de resíduos não perigosos em todo o mundo, um aumento de 16% em relação a 2023. O aumento de resíduos não perigosos gerados nesses locais deveu-se em grande parte aos esforços contínuos para consolidar nosso portfólio imobiliário. Desviamos 94,4% (em peso) de aterros sanitários ou incineração, atingindo o primeiro componente de nossa meta. Da quantidade total desviada, 8,6% (em peso) foi enviada para processos de transformação de resíduos em energia, atendendo também ao segundo componente de nossa meta.