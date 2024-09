Antes de instalar o CyberVault no IBM FlashSystem 7200, o credor arriscou perder US$ 20 milhões por dia em um ataque de ransomware. Agora, seus dados estão seguros e não correm o risco de perder milhões em um ataque.

A reputação do fornecedor no setor de serviços financeiros também melhorou. Agora é capaz de distinguir-se dos concorrentes com suas novas habilidades de prevenção e recuperação de desastres. A segurança adicional em sua pilha de TI permitiu que o cliente assumisse clientes maiores. A empresa prevê um crescimento de pelo menos 20% até o 4.º trimestre de 2021 e pretende trazer mais de 1.200 novas contratações para atender ao aumento da demanda. Os recursos de escalabilidade e segurança de dados das soluções IBM Storage permitirão que o cliente opere sem interrupções enquanto sua empresa cresce.

O mais importante é que o cliente pode se concentrar em seus principais objetivos comerciais com tranquilidade. "Eles estão consideravelmente menos preocupados com a possibilidade de sofrerem um ataque de ransomware hoje do que no ano passado", afirma Sotiris Sergiou, vice-presidente de vendas da Micro Strategies.

