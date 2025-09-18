A consultoria procurou a Vohkus, uma IBM Business Partner, para ser sua consultora de confiança. Com fortes habilidades técnicas e de consultoria, a Vohkus ajuda empresas a implementar tecnologias estratégicas, apoiando-as em todas as etapas — desde o planejamento até o gerenciamento do dia a dia.

Dave Johnson, chefe de especialistas em vendas de produtos da Vohkus, diz: “Como não somos vinculados a fornecedores específicos, podemos focar na tecnologia que atenda às necessidades de cada cliente; neste caso, soluções IBM Storage Platform. Nossa parceria com a IBM realmente nos ajudou a conquistar o negócio. Oferecemos colaboração estreita, enquanto os outros concorrentes apresentaram uma abordagem fragmentada.”

Trabalhando com a IBM, a Vohkus projetou uma nova infraestrutura para a consultoria — construída em torno de um armazenamento IBM® FlashSystem 7300 em cada local, com um par de switches dedicados IBM® Storage Networking SAN64B-6. Tudo isso é gerenciado por meio das plataformas IBM Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.

Andrew Gillan, especialista em vendas corporativas da Vohkus, comenta: “O IBM FlashSystem 7300 oferece a capacidade, o desempenho e a eficiência de custos exigidos pela consultoria. Mas o que realmente destacou essa solução foi o gerenciamento fácil e a resiliência cibernética integrada dos módulos IBM® FlashCore de quarta geração.”

Os módulos IBM FlashCore (FCM4) são uma família de unidades de estado sólido de alto desempenho em formato padrão de 2,5 polegadas. O FCM4 fornece detecção integrada de ameaças, quase em tempo real, aprimorada por IA, para defesa adicional contra ransomware. Além disso, a função de cópia protegida do armazenamento oferece snapshots de dados imutáveis e isolados. Em caso de comprometimento de dados ou interrupção das operações, a consultoria pode recuperar a partir de um ponto conhecido como seguro em apenas 60 segundos.