A Vohkus, IBM Business Partner, oferece consultoria em gerenciamento de riscos para apoiar o crescimento contínuo e reduzir custos
Uma empresa internacional de consultoria em gerenciamento de riscos, atuando em setores altamente regulados, buscava otimizar seu armazenamento. A empresa opera data centers em quatro países e vinha utilizando infraestrutura do mesmo fornecedor há uma década. No entanto, com o fim do suporte do fornecedor, a confiabilidade, o desempenho e a capacidade de seus data centers começaram a declinar. Qualquer downtime ou perda de dados poderia resultar em interrupção operacional, além de riscos de reputação e penalidades contratuais.
A consultoria queria resolver seus problemas imediatos e consolidar sua infraestrutura dispersa. Assim, a empresa decidiu procurar um consultor capaz de otimizar a pegada de carbono, aumentar a resiliência operacional, apoiar o crescimento internacional contínuo e reduzir os custos.
A consultoria procurou a Vohkus, uma IBM Business Partner, para ser sua consultora de confiança. Com fortes habilidades técnicas e de consultoria, a Vohkus ajuda empresas a implementar tecnologias estratégicas, apoiando-as em todas as etapas — desde o planejamento até o gerenciamento do dia a dia.
Dave Johnson, chefe de especialistas em vendas de produtos da Vohkus, diz: “Como não somos vinculados a fornecedores específicos, podemos focar na tecnologia que atenda às necessidades de cada cliente; neste caso, soluções IBM Storage Platform. Nossa parceria com a IBM realmente nos ajudou a conquistar o negócio. Oferecemos colaboração estreita, enquanto os outros concorrentes apresentaram uma abordagem fragmentada.”
Trabalhando com a IBM, a Vohkus projetou uma nova infraestrutura para a consultoria — construída em torno de um armazenamento IBM® FlashSystem 7300 em cada local, com um par de switches dedicados IBM® Storage Networking SAN64B-6. Tudo isso é gerenciado por meio das plataformas IBM Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.
Andrew Gillan, especialista em vendas corporativas da Vohkus, comenta: “O IBM FlashSystem 7300 oferece a capacidade, o desempenho e a eficiência de custos exigidos pela consultoria. Mas o que realmente destacou essa solução foi o gerenciamento fácil e a resiliência cibernética integrada dos módulos IBM® FlashCore de quarta geração.”
Os módulos IBM FlashCore (FCM4) são uma família de unidades de estado sólido de alto desempenho em formato padrão de 2,5 polegadas. O FCM4 fornece detecção integrada de ameaças, quase em tempo real, aprimorada por IA, para defesa adicional contra ransomware. Além disso, a função de cópia protegida do armazenamento oferece snapshots de dados imutáveis e isolados. Em caso de comprometimento de dados ou interrupção das operações, a consultoria pode recuperar a partir de um ponto conhecido como seguro em apenas 60 segundos.
A primeira implementação bem-sucedida da Vohkus no data center da consultoria servirá como um modelo a ser repetido para as outras três implementações em outros países. Seu alcance internacional e o gerenciamento qualificado de projetos, combinados ao suporte da IBM, tornam possível entregar o projeto como uma transição fluida.
Com uma relação de redução de dados de pelo menos 2:1 e uma relação de melhoria de desempenho de 3:1 fornecidas pelas matrizes IBM FlashSystem, a consultoria pode ter a segurança de manter as operações críticas enquanto expande seus negócios. Além disso, com as funções de detecção de ameaças e cópia protegida do IBM FlashSystem, a consultoria está mais protegida contra downtime e perda de dados, fortalecendo sua resiliência operacional.
Gillan afirma: “Anteriormente, nosso cliente tinha três plataformas de tecnologia separadas. Agora, eles desfrutam de um gerenciamento simplificado de todo o cenário por meio do IBM Storage Insights Pro e do IBM Spectrum Control, aumentando a produtividade e a eficiência.” A solução reduziu o espaço ocupado pelo armazenamento de 60 para apenas 6 unidades de rack. Isso também reduziu significativamente a complexidade, o consumo de energia e o resfriamento, diminuindo o custo total de propriedade (TCO) e alinhando-se à estratégia ambiental da consultoria.
Johnson conclui: “Nosso relacionamento com a IBM realmente cresceu durante este projeto. À medida que surgirem oportunidades de ir ao mercado com a IBM em outros setores, esperamos reunir nossa experiência para ajudar outros clientes em conjunto.”
A Vohkus presta consultoria, fornece, implementa, dá suporte e gerencia todas as formas de TI corporativa. De infraestruturas terceirizadas a compras eletrônicas e suporte a produtos, a empresa tem um histórico sólido em reduzir custos operacionais e criar formas mais eficientes de trabalhar.
Implemente o IBM® FlashSystem para permitir recuperação mais rápida e melhor proteção contra corrupção de dados.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, IBM FlashCore, IBM FlashSystem e IBM Spectrum são marcas registradas da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições ao redor do mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.