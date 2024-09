As empresas precisam de uma solução de armazenamento flexível que possa crescer com suas necessidades, seja os dados armazenados no local, na nuvem ou em ambos. Desenvolvido com software rico em recursos, gerenciamento de armazenamento preditivo baseado em IA e suporte proativo, o IBM FlashSystem 5000 ajuda a tornar tecnologias modernas, como inteligência artificial, acessíveis a empresas de todos os portes. Combine sua poderosa rede SAN tipo B da IBM com o poderoso armazenamento FlashSystem.