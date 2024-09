Para permitir sua concentração em suas principais competências e a redução do investimento de capital para o ambiente planejado do SAP S/4HANA, a Wiwynn direcionou uma plataforma em nuvem. Após analisar os principais fornecedores de nuvem, a empresa selecionou o Microsoft Azure como destino para seus sistemas de negócios essenciais da SAP.

"Desde o início do processo decisório, decidimos que a maturidade e as economias de escala da nuvem se tornaram a escolha ideal para nossos negócios em crescimento", diz Wen. "De todas as opções que consideramos, sentimos que o Microsoft Azure era o mais adequado para o SAP S/4HANA. Além de ser totalmente certificado para soluções SAP, o Microsoft Azure nos oferece contratos robustos de nível de serviço que garantem que nossos sistemas de negócios estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um workshop de avaliação aprofundado com a equipe do Microsoft Azure nos convenceu de que a plataforma ofereceu a flexibilidade, o desempenho, a escalabilidade e a disponibilidade para nos ajudar a cumprir nossos objetivos de longo prazo".

Wiwynn estava confiante de que o SAP S/4HANA no Microsoft Azure seria a base para seus recursos de transformação digital. Para chegar ao destino da nuvem sem interrupções, concluir a migração em tempo hábil foi crucial. A empresa teve apenas 12 meses para se afastar da plataforma de sua controladora e uma janela apertada de apenas 48 horas para concluir a transição para os novos sistemas.

Reconhecendo que quase não havia espaço para erros, a Wiwynn procurou o suporte de um parceiro especializado e contratou consultores da IBM para ajudar a conduzir o projeto.

"Como o projeto envolveu todo o nosso negócio internacional, encontrar um parceiro com alcance global era crucial — e a IBM entregou", diz Wen. "A equipe da IBM Consulting entendeu nossos objetivos de alto nível para o projeto e desenvolveu uma abordagem que nos permitiu minimizar riscos, controlar custos e acelerar o progresso ao longo da jornada para o SAP S/4HANA no Microsoft Azure. A IBM identificou até mesmo um grande gargalo técnico em nossa abordagem proposta desde o início, e nos ajudou de forma proativa a encontrar uma solução para evitar o problema".

Trabalhando com equipes da Microsoft e da IBM, a Wiwynn primeiro isolou seus sistemas SAP ERP do ambiente da empresa-mãe e moveu a instância SAP ERP resultante para um ambiente de sandbox na Nuvem do Azure. Após fazer os upgrades necessários para SAP ERP, a IBM fez uma conversão seletiva para SAP S/4HANA. Convertendo somente um subconjunto de seus aplicativos, a Wiwynn poderia deixar seus sistemas mais personalizados intocados, inclusive os aplicativos SAP ERP para apoiar processo de fabricação, minimizando o risco de tempo de inatividade e interrupção dos negócios.

Após testar o novo ambiente SAP S/4HANA no ambiente sandbox, a Microsoft transferiu a plataforma SAP para o data center alvo nos EUA e configurou a plataforma para alta disponibilidade. Em paralelo, a IBM® Consulting trabalhou com a Microsoft para ajudar a construir, configurar e proteger o novo ambiente SAP.

"Valorizamos muito a abordagem da IBM, pois ela nos permitiu manter nosso projeto avançando rapidamente, minimizando nossa exposição ao risco de interrupção nos negócios durante o go-live", acrescenta Wen. "O projeto exigiu uma estreita colaboração entre todas as partes interessadas, e as equipes da IBM, Microsoft e Wiwynn realmente trabalharam juntas como uma só, em toda a empresa. A estreita aliança estratégica entre a IBM e a Microsoft foi evidente, desde o início, e as duas empresas nos forneceram todos os recursos técnicos necessários para garantir o sucesso da migração para a nuvem".

No meio do projeto, chegou pandemia da COVID-19. Apesar da considerável interrupção nos negócios globais, a IBM e a Microsoft trabalharam juntas para ajudar a manter o projeto no caminho certo, possibilitando que a Wiwynn entrasse em operação a tempo.

"Em um projeto normal desse tipo, nossa equipe de TI estaria no local, em locais como nossa instalação de montagem no México, para supervisionar a entrada em operação, mas a pandemia tornou isso impossível", comenta Wen. "A abordagem cuidadosamente planejada, passo a passo, do projeto concebido pelos consultores da IBM nos ajudou a fazer a transição rápida para o trabalho remoto e a entrar em operação com o SAP S/4HANA sem qualquer impacto sobre nossos usuários de negócios globais".