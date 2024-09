Como a maioria dos grandes varejistas, a hagebau reconheceu que precisava fornecer aos clientes uma melhor experiência digital para complementar suas operações físicas. Isso levou a empresa, em 2018, a criar uma unidade de comércio digital independente conhecida como hagebau connect, que fica em Hamburgo. Liderada pela nova unidade, a hagebau fez rápidos progressos no desenvolvimento de seus recursos digitais, que fazem parte de sua visão final de oferecer aos seus clientes uma experiência omnichannel sem falhas. Mas houve problemas de crescimento.

Para varejistas de melhorias para o lar, a gama de casos de uso omnichannel é tão diversa quanto os produtos que eles oferecem; pense, por exemplo, em um martelo de um quilograma versus um galpão de jardim de 1500 kg. Em alguns casos, um cliente pode fazer um pedido online para retirada na loja; em outros, um cliente pode encomendar um produto não inventariado na loja para entrega direta. E isso é apenas para citar alguns. Para que tais transações sejam "sem falhas" – uma qualidade que a maioria dos varejistas omnichannel aspira – os clientes recebem a mesma experiência de alta qualidade, independentemente do caminho do canal. No início de 2020, um pouco mais de um ano na jornada digital da hagebau, ficou claro para eles que esse não era o caso.



Como chefe da plataforma hagebau connect, Jörn Hartig e a equipe de liderança observaram que o crescimento constante da atividade digital parecia exacerbar o que havia sido um problema latente com a satisfação do cliente. Grande parte do problema, segundo ele, derivava da incapacidade de identificar a localização de um pedido no processo. "Podíamos ver que alguns clientes estavam ficando frustrados porque não podíamos dar a eles respostas rápidas sobre seus pedidos, sejam eles compras ou devoluções", explica Hartig. "O fato de estarmos executando vários sistemas de gerenciamento de pedidos diferentes teve o efeito de criar pontos cegos, especialmente para transações 'híbridas' quando vários canais estavam envolvidos."



Embora a hagebau reconhecesse o problema, ele era visto, no grande esquema das coisas, como relativamente gerenciável e que não ameaçava iminentemente o crescimento e as ambições digitais da empresa. Mas essa visão mudou drasticamente quando a pandemia se instalou nos primeiros meses de 2020, e a compra de itens de melhorias para o lar disparou – muitas delas, por razões óbvias, online. Diante das restrições da pandemia, as pessoas não estavam apenas passando mais tempo em casa. Em um grau sem precedentes, elas também estavam abrindo suas carteiras para tornar sua experiência confinada mais agradável. À medida que as vendas da hagebau cresciam rapidamente, seus problemas de gerenciamento de pedidos se intensificavam.