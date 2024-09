A partir de 2018, a equipe da Pandora avaliou a tecnologia para potencializar a nova plataforma digital. Soluções escaláveis baseadas na nuvem eram essenciais, e inteligência e automação de processos "prontos para uso" minimizariam o desenvolvimento personalizado. A facilidade de integração entre sistemas operacionais diversos aceleraria o desenvolvimento. E a equipe buscava fornecedores capazes de entregar o que a Pandora estava procurando.

A equipe escolheu uma plataforma com tecnologia Salesforce Commerce Cloud para vendas de comércio eletrônico e IBM Sterling Order Management on Cloud para otimizar o atendimento. "Como estávamos um pouco atrasados no mundo do comércio eletrônico, decidimos chegar com o melhor visual," comenta Uttamchandani com bom humor. "Escolhemos Salesforce e Sterling Order Management porque são os melhores disponíveis no mercado. E eu sempre tenho a sensação de que a IBM quer que tenhamos sucesso."