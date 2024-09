Com as frustrações aumentando em toda a organização, Catlin emitiu um pedido de propostas para conhecer as soluções de rede de cadeia de suprimentos de outros fornecedores. "Fiquei satisfeito e surpreso que a IBM apresentou ofertas muito competitivas com ferramentas on-line muito mais limpas e fáceis de navegar do que as do nosso fornecedor anterior. Até mesmo empresários não técnicos poderiam usá-los e se beneficiar deles”, diz Catlin.

"A IBM também trouxe alcance global à mesa", acrescenta ele. "Isso foi extremamente importante para nós."

O Formica Group selecionou os serviços gerenciados IBM Sterling® Supply Chain Business Network Premium, que fornecem conectividade baseada em nuvem e rica em segurança em redes comerciais com suporte personalizado. A oferta inclui o recurso Business Transaction Intelligence, que capacita os usuários corporativos com insights em tempo real, maior visibilidade e alertas de discrepância.Ao capitalizar a IA, seus negócios podem facilitar a tomada de decisões mais rápidas e melhores para ajudar a mitigar as interrupções na cadeia de suprimentos.

No prazo de seis meses após a assinatura do contrato, a Formica Group entrou em operação com o serviço. Catlin trabalhou com a IBM para acomodar mais de 80 formatos de dados e integrar sistemas ERP e outros sistemas de back-end que operam na infraestrutura de nuvem privada da Formica Group.

“Tivemos uma ótima equipe de implementação da IBM; eu realmente não consigo dizer coisas boas o suficiente sobre essas pessoas. Quantos projetos você pode dizer com sinceridade que chegaram dentro do prazo, do orçamento e do escopo original? E fizemos isso sem interromper nossos negócios”, afirma Catlin.

Com os serviços Premium da Rede de Negócios da Cadeia de Suprimentos, o executivo do projeto da IBM coordena os esforços das equipes de comunicação, mapeamento, teste e outras equipes da Rede de Negócios da Cadeia de Suprimentos envolvidas na integração de novos parceiros B2B, liberando Catlin do microgerenciamento das integrações globais de integração. Ele e seus colegas também têm mais tempo para atender melhor os parceiros existentes e promover relacionamentos com novos. Ele também planeja aproveitar a escalabilidade global e o suporte da IBM para integrar os fornecedores mundiais do Formica Group ao sistema.

Além disso, com o recurso Business Transaction Intelligence, os usuários corporativos da Formica Group podem acessar um portal de autoatendimento de fácil utilização que lhes permite visualizar as transações B2B durante todo o ciclo de vida do pedido até a entrega. "Eles estão muito satisfeitos com o fato de poderem usar buscas em linguagem natural e de poderem realmente encontrar as informações que estão procurando", comenta Catlin.

Com maior visibilidade da rede, contas a receber, atendimento ao cliente e outras equipes de LOB também podem trabalhar de forma mais fluida entre si e com parceiros comerciais. "Por exemplo, se um cliente ligar para perguntar sobre o status de sua ordem de compra, o representante poderá fazer login no portal, ver se o pedido chegou e, se chegou, a que horas foi transmitido e onde está", explica Catlin. "Isso não era possível antes, e agora é rotina.""