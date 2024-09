Desde que transferiu suas cargas de trabalho de EDI de missão crítica para a plataforma IBM Sterling gerenciada pela Coliance, a Brother International Europe continua aumentando a eficiência de seus processos de integração de parceiros comerciais. Recentemente, a empresa contratou a Coliance para otimizar seu cenário de EDI, desativando sua rede de valor agregado (VAN). O projeto foi concluído em tempo recorde e proporcionou uma enorme economia.

Fuchs recorda: "Para evitar qualquer interrupção em nossos serviços de EDI, definimos um prazo apertado de apenas seis meses para integrar todos os nossos 135 fornecedores à nova plataforma, e eles conseguiram. Sem a tecnologia da Coliance e da IBM, o projeto poderia ter nos levado de dois a três anos. Em vez disso, cumprimos o prazo e obtivemos economias de milhões de euros."

A Brother International Europe utiliza informações de EDI da Coliance para demonstrar seu desempenho em relação a acordos de nível de serviço rigorosos com seus distribuidores. Ao combinar os dados disponíveis na plataforma IBM com os processos de autoauditoria da empresa, a Brother International Europe pode fornecer evidências claras e confiáveis para ajudar a esclarecer dúvidas e resolver disputas.

"Por meio do IBM Sterling, a Coliance pode mostrar quando os pedidos foram feitos e se os itens de estoque corretos foram solicitados.", diz Fuchs. Isso nos permite evitar penalidades por pedidos perdidos ou incorretos, somando-se a economias de custos significativas."

Graças à tecnologia IBM Sterling, a Coliance ajuda a Brother International Europe a acomodar facilmente milhares de transações de EDI por mês, mesmo em momentos de interrupção da cadeia de suprimentos. Como resultado, a empresa pode responder rapidamente a desafios e oportunidades, aprimorando sua vantagem competitiva.

Fuchs conclui: "A combinação do conhecimento especializado da Coliance com a tecnologia IBM Sterling nos ajuda a garantir que podemos superar as expectativas de nossos clientes sempre. Por exemplo, quando a pandemia interrompeu nossa cadeia de suprimentos, o controle detalhado sobre o EDI nos deu o insight e a agilidade necessários para superar o desafio. Nossa cadeia de suprimentos é fundamental para os negócios da Brother International Europe e, com a Coliance e a IBM, sabemos que nossos processos de EDI estão em boas mãos."