O Grupo Renault (link fora do site ibm.com) está na vanguarda de uma mobilidade que está se reinventando. Fortalecido por sua aliança com a Nissan e Mitsubishi Motors, e sua experiência única em eletrificação, o Renault Group compreende 5 marcas complementares — Renault, Dacia, LADA, Alpine e Mobiliz—oferecendo soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras aos seus clientes. Fundado em mais de 130 países, o Grupo vendeu 2,9 milhões de veículos em 2020. Emprega mais de 170.000 pessoas que incorporam seu propósito todos os dias, para que a mobilidade aproxime as pessoas. Pronto para enfrentar desafios em trânsito e na concorrência, o Renault Group está comprometido com uma transformação ambiciosa que gerará valor. Isso se concentra no desenvolvimento de novas tecnologias e serviços e em uma nova gama de veículos ainda mais competitivos, equilibrados e eletrificados. Em linha com os desafios ambientais, a ambição do Grupo é alcançar a neutralidade de carbono na Europa até 2050. www.group.renault.com (link fora do ibm.com).